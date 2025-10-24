Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La puissance de charge du Porsche Cayenne Electric peut atteindre 400 kW sur des stations de charge haute puissance

Le Porsche Cayenne Electric établit de nouvelles normes en matière de performances de recharge.

La puissance de charge peut atteindre 400 kW sur des stations de charge haute puissance adaptées permet de recharger la batterie de 10 à 80 % en moins de 16 minutes.

Plus de 300 km d'autonomie peuvent être récupérés en seulement 10 minutes.

Le Cayenne Electric maintient ce niveau élevé de puissance de recharge sur une plage de charge très large.

Jusqu'à environ 50 % de charge, la puissance de recharge reste constante entre 350 et 400 kW, ce qui facilite énormément les longs trajets.

Cette courbe de recharge rapide est réalisable à partir d'une température de batterie de 15 degrés Celsius.

Les performances de recharge de la voiture électrique Porsche sont ainsi élevées dans des conditions réelles tout au long de l'année.

L'architecture 800 volts combinée au commutateur haute tension de la batterie permet une recharge efficace dans les stations 400 volts jusqu'à 200 kW, sans booster supplémentaire.

Eric Houguet, écrit le 24/10/2025

