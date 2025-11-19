La recharge bidirectionnelle des voitures électriques permet d'envoyer de l'électricité vers le domicile du conducteur

La technologie de recharge bidirectionnelle
permet aux voitures électriques
de charger et de décharger l'énergie de leurs batteries, avec la capacité d'envoyer de l'électricité vers le domicile du conducteur ou de la réinjecter dans le réseau électrique. La voiture électrique
peut contribuer à réduire les coûts énergétiques, servir de source de secours pour la maison, soutenir le réseau local et accroître l'utilisation des énergies renouvelables. Comme l'énergie éolienne et solaire dépendent des conditions météorologiques, leur production d'électricité correspond rarement à la demande en temps réel. Une surproduction entraîne une baisse des prix
, ce qui signifie que lancer la recharge lorsque les prix sont bas favorise une utilisation accrue des énergies renouvelables. En stockant l'électricité excédentaire provenant de sources renouvelables intermittentes, la recharge bidirectionnelle permet une meilleure valorisation des énergies renouvelables et réduit la dépendance aux énergies fossiles lors des pics de demande.
Polestar franchit une première étape vers la recharge bidirectionnelle en lançant une offre « vehicle-to-home » (V2H) pour les conducteurs
de la Polestar 3 en Californie.
La recharge bidirectionnelle Polestar rend possible l'utilisation de la voiture
électrique comme une batterie externe lorsqu'elle est stationnée.
La solution de recharge bidirectionnelle Polestar utilise le courant continu (DC) et permet la fonctionnalité V2H pour les conducteurs de la Polestar 3 grâce à l'architecture électrique 400 volts.
Lancée en Californie en partenariat avec l'entreprise d'énergie domestique dcbel, la solution « vehicle-to-home » (V2H) de Polestar est un système de protection contre les coupures de courant et une recharge intelligente de la Polestar 3.
La recharge bidirectionnelle Polestar s'adresse, à ce stade, aux résidents de Californie qui peuvent bénéficier des incitations locales et inclut le système énergétique domestique Ara de dcbel.
La recharge bidirectionnelle permet aux conducteurs de la Polestar 3 de réduire leurs coûts de recharge jusqu'à 1 300 USD par an. (Basé sur un scénario modélisé pour un client PG&E avec le plan tarifaire EV 2-A. Hypothèses : maison de 223 m² avec une consommation
énergétique mensuelle moyenne de 1 275 kWh et une décharge quotidienne du véhicule à 7,6 kW pendant 2 heures, soit environ 288 kWh/mois. Tarifs saisonniers utilisés : 0,31 $/kWh en hiver et 0,18 $/kWh en été. Les économies réelles peuvent varier en fonction des tarifs des fournisseurs, de la consommation d'énergie, de la capacité de la batterie du véhicule et du comportement de l'utilisateur. L'estimation est fournie à titre informatif uniquement et ne garantit pas les économies).
La recharge bidirectionnelle permet également aux conducteurs de la Polestar 3 d'utiliser leur voiture comme source d'énergie de secours pendant les coupures de courant, jusqu'à 10 jours (Basé sur une utilisation de 30 kWh par jour avec la Polestar 3. Une gestion rationnée suppose une consommation de 10 kWh par jour. Les résultats peuvent varier en fonction de la consommation énergétique).
Les résidents de Californie peuvent bénéficier de remises dans le cadre d'un programme de la California
Energy Commission, administré par dcbel, ce qui compense une partie de l'investissement pour le système énergétique et son installation.
Michael Lohscheller, CEO de Polestar, déclare : « La recharge bidirectionnelle est une véritable révolution, non seulement pour l'industrie automobile, mais aussi pour l'écosystème énergétique domestique. En réduisant le coût total de propriété et en permettant à votre véhicule de travailler pour vous-même lorsqu'il est stationné, cela fait de Polestar une alternative encore plus attractive. »
Olivier Loedel, Responsable de la gestion des produits software chez Polestar, déclare : « Nous sommes très heureux de proposer cette première offre de recharge bidirectionnelle en collaboration avec notre partenaire nord-américain dcbel. Il s'agit d'une technologie innovante qui nécessite un écosystème sophistiqué et intelligent, et cette étape constitue un premier jalon important dans notre démarche visant à lancer des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle pour davantage de clients Polestar sur davantage de marchés. »
Polestar poursuit le développement de capacité de la recharge bidirectionnelle et prévoit de proposer une offre élargie à l'avenir, incluant davantage d'États aux États-Unis.