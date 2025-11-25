Une batterie externe amovible remorquée pour rendre polyvalentes les voitures électriques grand public abordables

Les voitures électriques grand public abordables
ont une caractéristique commune : une petite batterie
qui ne permet pas d»effectuer confortablement de longs trajets sur autoroute sans multiplier les recharges en itinérance
.
Le conducteur d»une Peugeot
e-208 doit s»arrêter six fois sur le parcours pour recharger sur un trajet Paris-Marseille (source ChargeMap).
L»adoption de la voiture électrique
par le grand public est freinée, sur les véhicules grand public abordables, par l»autonomie des batteries
et leur temps de charge sur des longs trajets
.Les véhicules électriques à moins de 25 000 euros mettent 30 minutes pour charger de quoi rouler 100 à 150 km sur autoroute
.
Tracté par le véhicule électrique
, le système de batterie externe amovible remorquée
de 60 kWh de Far-A-Day se connecte en 2 minutes, sans sortir du véhicule électrique, et offre plus de 300 km d»autonomie en conditions réelles sur autoroute.
La batterie remorquée de 60kWh de Far-A-Day est large de 1,25 m, haute de 90 cm et longue de 1,3 m.
D»un poids de 500 kg
, elle alourdit
considérablement le véhicule électrique et affiche une résistance à l»air élevée
qui dégrade l»aérodynamisme
du véhicule électrique.
Au cœur du système de recharge Far-A-Day se trouve un réseau de stations distribuées le long des grands axes autoroutiers, conçues pour fonctionner de manière quasi autonome, sans dépendance systématique au réseau électrique traditionnel, grâce à des panneaux photovoltaïques. La production locale d»une partie de l»énergie permettra une maîtrise des coûts de l'électricité.
Après avoir réservé leur Faraday sur une application mobile dédié, les conducteurs
peuvent récupérer leur Faraday en 2 min dans une station à l»entrée de l»autoroute et le déposer ou l»échanger sur des points de location répartis selon un maillage de 100 km.
Selon Far-A-Day, la batterie externe remorquée entend lever l»un des freins à l'adoption de la voiture
électrique par le grand public: rendre possible les longs trajets avec une voiture électrique abordable.
La batterie mobile remorquée de 60 kWh peut être utilisée par tout type de voiture électrique. Elle a notamment été pensée pour équiper les voitures
d»occasion dotées de batteries plus anciennes, plus énergivores et moins performantes, afin de leur permettre de couvrir de longues distances.“Grâce à notre technologie, nous levons le principal frein de la voiture électrique : nous avons enfin réussi à dissocier autonomie et prix d»achat. Les Français n»ont plus besoin d»acheter des modèles chers pour pouvoir faire de longues distances en électrique. Ils peuvent utiliser un véhicule électrique de taille raisonnable pour les trajets du quotidien qui représentent 95% des trajets, et utiliser notre service ponctuellement pour les longs trajets. Concrètement, cela rend l»électromobilité accessible à tous, avec la même liberté que les véhicules thermiques ou les véhicules électriques dotés de très grosses batteries.”
Arthur Darde, CEO Far-A-Day.