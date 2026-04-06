ZFE : l'incertitude politique ne doit pas brouiller l'enjeu sanitaire

Tribune
Par Yoni Allali, Directeur Europe de l'Ouest chez Webfleet
Pensées comme un levier structurant pour améliorer la qualité de l'air dans les grandes agglomérations, les zones à faibles émissions (ZFE) sont devenues un marqueur fort de la politique environnementale française. Instaurées en 2019 puis étendues par la loi « Climat et Résilience » en 2021, elles visaient un objectif précis : réduire la pollution atmosphérique locale.
Il est essentiel de le rappeler : les ZFE ont été créées pour agir sur la qualité de l'air, mesurée par des indicateurs tels que le dioxyde d'azote (NO2) et les particules fines (PM10 et PM2.5). Elles ne sont pas un outil de réduction du CO2
.Un report qui prolonge le flou
Fin janvier, le gouvernement a annoncé le report du vote définitif de la loi de « simplification de la vie économique », qui inclut notamment la suppression des ZFE. Ce report, probablement repoussé après les élections municipales, prolonge une période d'incertitude déjà préjudiciable.
Le sujet est devenu éminemment politique, voire symbolique. Pourtant, pour les acteurs économiques, la question est avant tout opérationnelle : faut-il continuer à investir selon les règles actuelles ou anticiper un changement de cap ?Une confusion qui brouille le débat
Au fil des discussions publiques, un amalgame s'est progressivement installé entre émissions de CO2
et ZFE. Or ces deux notions répondent à des logiques différentes.
Le CO2 est un gaz à effet de serre lié au changement climatique. Il est mesurable à partir des données de consommation
de carburant et peut être suivi grâce aux solutions télématiques embarquées dans les véhicules.
À l'inverse, les ZFE reposent sur des polluants atmosphériques locaux (NO2, particules fines), qui dépendent de multiples facteurs : type de motorisation, âge du véhicule, conditions de circulation, environnement
urbain. Ces indicateurs ne sont pas directement mesurables via la télématique embarquée.
Autrement dit : la télématique permet de mesurer et d'optimiser le CO2, mais le CO2 n'est pas le critère d'instauration ou de suppression d'une ZFE. Confondre les deux revient à brouiller le débat.Une instabilité coûteuse pour les entreprises
Pour les gestionnaires de flotte, cette incertitude a un coût
réel. Depuis plusieurs années, beaucoup ont anticipé les contraintes liées aux ZFE : renouvellement de parc, électrification progressive, adaptation des schémas logistiques.
Le problème aujourd'hui n'est pas la transition elle-même, mais l'instabilité du cadre. Comment planifier des investissements sur cinq ou dix ans si les règles évoluent au rythme des séquences politiques ? Cette volatilité freine les décisions et pénalise parfois les entreprises les plus engagées.Ne pas perdre de vue l'enjeu sanitaire
Au-delà des débats politiques, l'enjeu initial demeure : la santé publique. La pollution de l'air reste responsable d'environ 40 000 décès prématurés par an en France. Les ZFE ont été pensées pour répondre à cette réalité sanitaire locale.
Réduire le sujet à une opposition entre contrainte écologique et pouvoir d'achat
serait simplificateur. La question est plus large : comment concilier qualité de l'air, équité sociale et viabilité économique ?La donnée comme outil de pilotage - pas comme solution miracle
Dans ce contexte mouvant, la donnée reste un levier concret pour les entreprises. Les solutions télématiques permettent de suivre la consommation, les émissions de CO2
, les comportements de conduite, l'usage réel des véhicules et d'identifier des marges d'optimisation.
Elles ne mesurent pas directement le NO2 ou les particules fines, mais elles contribuent à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire les consommations et à accompagner la transition des flottes.
Autrement dit, la donnée ne remplace pas le cadre réglementaire, mais elle permet aux entreprises de garder le contrôle, indépendamment des arbitrages politiques.Continuer d'avancer malgré l'incertitude
Reporter un vote ne supprime ni les enjeux sanitaires, ni les défis climatiques, ni les impératifs économiques. La transition de la mobilité professionnelle est déjà engagée.
Dans un environnement où la règle peut évoluer rapidement, la capacité à piloter sa flotte avec précision devient un avantage stratégique. L'objectif n'est pas de subir l'incertitude, mais de construire des trajectoires robustes, fondées sur des données fiables et sur une compréhension claire des enjeux sanitaires d'un côté, climatiques de l'autre. Clarifier le débat est la première étape pour avancer sereinement.
Tribune Par Yoni Allali, Directeur Europe de l'Ouest chez Webfleet, écrit le 06/04/2026