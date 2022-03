Le SUV compact Renault Austral dégage une perception de qualité

lève le voile en première mondiale sur leLe SUV Austral repose sur la, développée au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, que l'on retrouve sur le Nissan Qashqai Ambitionnant de devenir l'un des piliers de la reconquête du segment C de la marque de Billancourt, le SUV électrifié Austral entend faire de la marque une référence en matière de technologie et d'énergie propre.Le SUV AustralauA l'instar du Kadjar , le SUV Renault affiche des. Celles-ci se marient avec des lignes dynamiques et des détails structurés précis à l'image des feux LED arrière avec technologie micro-optique ou des motifs en losange intégrés dans les optiques avant.Le design extérieur du SUV Austral est ainsi à la fois athlétique, sophistiqué et élégant.Il dégage unerenforcée par une maîtrise géométrique visible.Ses proportions délivrent, depuis l'extérieur, un sentiment d'habitabilité.Le SUV Austral est proposé dans sept teintes de carrosserie.Les versions hautes offrent une finition bi-ton de série.Le SUV Austral repose sur des roues imposantes habillées de jantes de 17 à 20 pouces, dont la plupart diamantées.Le poste de conduite se structure autour d'unqui combine l'affichage des données du tableau de bord 12,3 pouces avec celui de l'écran vertical 12 pouces dédié au multimédia.L‘9,3 pouces, projeté dans le pare-brise, s'ajoute aux écrans présents à bord.La luminance auto -adaptative et le taux de réflexion de l'écran OpenR ont permis de se passer de la visière d'un tableau de bord classique et de donner un effet flottant moderne à la planche de bord.Le design intérieur se distingue par saqui délimite l' espace du conducteur et celui du passager avant. Epurée, elle accueille un repose main coulissant qui permet d'utiliser l'écran multimédia. Elle propose également un emplacement dédié pour smartphone doté d'un chargeur à induction et de rangements pratiques au quotidien.Selon les versions et options , l'intérieur est ponctué de bois véritable, de cuir, d'Alcantara, de textile moussé, de matériaux gainés agréables au toucher et de décors laqués Noir Grand Brillant et Chrome Satin.Les passagers arrière profitent d'un rayon au genou de 27,4 cm.Des espaces de rangement sont répartis dans l'habitacle à l'usage de tous les occupants (jusqu'à 35 litres).Le SUV Austral dispose, selon les versions, d'une banquette arrière rabattable en deux parties 2/3-1/3 coulissante indépendamment sur 16 cm.Le coffre, proposé avec un hayon motorisé mains libres, affiche, en version Mild Hybrid et Mild Hybrid Advanced, un volume de 500 dm3. Avec la banquette coulissante en position avancée, le volume de chargement atteint jusqu'à 575 dm3 VDA. En rabattant la banquette, le volume disponible atteint 1 525 dm3 VDA.Conçu sur la plateforme CMF-CD de l'Alliance, le châssis est décliné en deux versions : essieu torsible pour les modèles à deux roues directrices et train arrière multi-bras pour les versions équipées du 4controL Advanced à quatre roues directrices.En version quatre roues directrices, le diamètre de braquage est de 10,1 mètres, offrant ainsi une maniabilité en ville comparable à celle d'une citadine Le SUV Austral bénéficie d'une, d'un anti-roulis renforcé et d'un châssis allégé et rigoureux.Le Renault Austral propose des groupes motopropulseurs avec différentes technologies d'électrification afin de couvrir tous les usages: un système E-Tech Hybrid sur réseau 400 V et développant jusqu'à 200 chevaux ainsi que deux moteurs essence : un Mild Hybrid Advanced 48 V de 130 ch et un Mild Hybrid 12V de 140 et 160 ch.La motorisationauto-rechargeable reçoit un moteur 3 cylindres essence 1,2 litre turbocompressé associé à un moteur électrique, à une batterie lithium-ion de 1,7 kWh et 400 V, et à une boîte de vitesses intelligente automatique multimodes à crabots . La motorisation jybride affiche une puissance combinée pouvant atteindre 200 chevaux (146 kW). Tous les démarrages s'effectuent en électrique pour procurer le plaisir de conduite propre aux véhicules électrifiés. Equipé de cette motorisation E-Tech Hybrid, Le SUV Austral affiche une consommation et des émissions de CO2 à partir de 4,6 llitres aux 100 km et 105 g/km de CO2 (sous réserve d'homologation).La motorisationconstitue une alternative au Diesel. Elle associe un moteur essence 3 cylindres 1.2 litre turbocompressé à une batterie lithium-ion de 48V et à un alterno-démarreur. Avec cette motorisation de 130 chevaux dotée d'une transmission manuelle, le SUV Austral revendique une consommation et des émissions de CO2 à partir de 5.3 litres aux 100 km et 123 g/km (sous réserve d'homologation).La motorisations'appuie sur un moteur essence 4 cylindres 1,3 litre turbocompressé à injection directe. Développé en collaboration avec Daimler, ce moteur est assisté par un alterno-démarreur et une batterie lithium-ion de 12V. Il est disponible avec une boîte de vitesses automatique X-Tronic en deux niveaux de puissance, 140 chevaux et 160 chevaux, et en transmission manuelle 6 rapports en version 140 chevaux. Avec cette motorisation Mild Hybrid 12V de 160 ch, le SUV Austral affiche un couple maximal de 270 Nm disponible de 1 800 à 3 500 tour/min et une consommation mixte à partir de 6,2 l/100 km, pour des émissions de CO2 débutant à 136 g/km (sous réserve d'homologation).Les trois types de motorisations électrifiées intègrent tous leSur la motorisation E-Tech Hybrid, il est activable à la carte avec quatre niveaux de récupération sélectionnables par l'intermédiaire de palettes situées derrière le volant.Sur les versions E-Tech Hybrid et Mild Hybrid Advanced, Le tableau de bord numérique bénéficie d'animations spécifiques dédiées à l'hybridation.L'prédictif permet d'adopter une conduite plus économe, en signalant par un pictogramme qui apparaît au tableau de bord ou sur l'affichage tête haute 9,3 pouces, le bon moment pour lever le pied de l'accélérateur à l'approche d'un événement particulier (virage serré, rond-point, limitation de vitesse, péage, intersection pourvue d'un « stop » ou d'un « cédez-le-passage »).Sur la motorisation E-Tech Hybrid, cette fonction est accompagnée de la fonction « conduite hybride prédictive », chargée d'optimiser les parcours en électrique.Le SUV compact Renault embarque la technologie Multi-Sense pour un plaisir et des sensations de conduite démultipliées.La technologie Multi-Sense Advanced propose trois modes de conduite préprogrammés : Eco, Comfort et Sport. Un quatrième mode (Perso) laisse un choix total de personnalisation des réglages.Avec le pack, deux modes supplémentaires sont disponibles : un mode « Snow » et un mode « All roads ».Le conducteur peut basculer à tout moment d'un mode à l'autre, y compris par commande vocale via Google Assistant.Le SUV Austral propose également une fonction pour moins consommer : la recommandation proactive de passage en mode Eco.Le SUV Austral inaugure la troisième génération du: « 4Control Advanced ». Grâce à l'ajout d'un actionneur de direction sur le train arrière multi-bras associé à cet équipement, l'angle de braquage des roues arrière atteint désormais 5° pour un diamètre de braquage encore plus court que celui d'une citadine (10,1 mètres). Associé aux réglages du Multi-Sense, le 4CONTROL Advanced permet de personnaliser ses réglages sur treize niveaux.Le SUV Renault Austral propose 32réparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité.Parmi elles : un affichage tête haute 9,3 pouces, projeté dans le pare-brise ; l'Active driver assist, une prestation de délégation de conduite de niveau 2, qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec « Stop & Go », la fonction de centrage dans la voie, les données de géolocalisation et une cartographie spécifique permettant au véhicule de s'adapter au tracé de la route ; la fonction caméra 3D vision 360° ; le Full parking automatique ; l'avertisseur angle mort et prévention de sortie de voie en cas de dépassement ; le freinage automatique d'urgence en marche arrière ; l'avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière ; la sortie sécurisée des occupants et l'éclairage intelligent Matrix LED Vision.Le SUV Austral assure une protection rapprochée de ses occupants et des autres usagers de la route grâce à des équipements de sécurité passive.Un airbag entre les passagers avant, destiné à les protéger d'une collision tête contre tête en cas de choc latéral, fait son apparition.En version E-Tech Hybrid, L'Austral est pourvu d'un accès facilité à la batterie et d'un QR code destinés aux équipes de secours pour leur permettre de venir en aide aux occupants de façon rapide.Pièce maîtresse, le système multimédia OpenR fait le plein de technologies pour accueillir les futures mises à jour du système OpenR Link. Connecté au cloud, il reçoit des mises à jour automatiques par l'intermédiaire de la technologie FOTA (Firmware Over-The-Air).Le système multimédia OpenR Link intègre les services et applications Google : navigation Google Maps, assistant vocal intégré de Google, catalogue d'applications Google Play.