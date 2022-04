Le Lexus RZ 450e électrique affiche une calandre fuselée en trois dimensions

Le Lexus RZ 450e électrique offre une ligne et des proportions uniques

lève le voile en première mondiale sur leLe SUV Lexus RZ 450e est leCe n'est pas un modèle qui se contente de remplacer une motorisation traditionnelle par une motorisation électrique.La plateforme dédiée aux véhicules électriques apporte une, un, unet uneDessont utilisés dans la fabrication du RZ, avec des processus d'industrialisation permettant d'assurer une résistance élevée tout en réduisant le poids.Laest entièrement intégrée dans le châssis, sous le plancher de l'habitacle. Elle fait partie intégrante de la plateforme. Ce positionnement contribue au centre de gravité bas de la voiture Le design du RZ 450e s'inscrit dans la lignée du chapitre ouvert par le NX avec une forme fuselée caractéristique des Lexus.Le concept de design « seamless E-motion » exprime la puissance et l'accélération fluide qui sont caractéristiques des véhicules électriques. Il en résulte une forme simple qui incarne l'évolution des technologies, des fonctionnalités et des performances Le design de la partie avant identifie puissamment le RZ en tant que modèle électrique.En l'absence de moteur thermique, le capot a été abaissé et les entrées d'air ont été réduites.Laest une caractéristique distinctive du modèle Lexus. La forme fuselée en trois dimensions a été appliquée à l'ensemble de la carrosserie du véhicule.Le design est magnifié en traitant dans la couleur de la carrosserie la partie qui remplace la calandre traditionnelle, et en appliquant une couleur noire sur ses côtés.Le Lexus RZ se singularise avec desLes blocs optiques s'harmonisent avec la carrosserie. Ultra-plats, ils mettent l'accent sur le motif en « L » des feux de jour de Lexus.Le profil de la Lexus RZ s'élève vers l'arrière dans une silhouette fluide.La partie avant tranchante génère une sensation de puissance et de mouvement, tandis que l'arrière compact affirme les qualités de SUV du véhicule en matière d'habitabilité et de capacités routières L'empattement long ajoute à l'impact du design, reflétant le centre de gravité bas et l'équilibre des masses.Les roues, montées de jantes alliage de 20 pouces, sont repoussées jusqu'aux angles de la voiture.Le caractère typiquement électrique du RZ s'exprime dans le design de la partie arrière, avec un look high-tech.Lecontribue au dynamisme du style et à la stabilité de la voiture.Laqui s'étend sur toute la largeur de la voiture est une caractéristique distinctive du design Lexus. Son dessin est fin et minimaliste pour donner une impression de simplicité et de précision.Le RZ est, large de 1 895 mm et haut de 1 635 mm.Le RZ utilise l'de Lexus qui a été introduit sur l' UX 300e électrique. Il s'agit d'un ensemble compact et modulaire, installé entre les roues motrices, composé d'un moteur, d'un engrenage et d'une ECU (Energy Control Unit). Sur le RZ, les deux e-Axles situés à l'avant et à l'arrière fonctionnent en conjonction avec la transmission intégrale Direct4 pour distribuer la puissance aux quatre roues selon les conditions de conduite.Les e-Axles délivrent une puissance finement ajustée. Le moteur avant offre(150 kW) et l'arrière(80 kW), pour une puissance totale combinée de(230 kW) et unLes deux moteurs électriques ont une densité de puissance élevée, grâce à une conception optimisée du rotor et du stator.Leurs dimensions compactes contribuent également à l'architecture de la voiture, notamment en permettant une habitabilité excellente et une implantation idéale de la batterie.Les qualités spécifiques des véhicules électriques, telles que la réponse rapide et la précision de l'accélération, ont été maximisées.Le RZ affiche uneet unes.Le RZ 450e intègre uneassociée à un(One Motion Grip) à la place d'un volant classique et les essieux électroniques « e-Axles » avant et arrière qui fonctionnent conjointement avec le système de transmission intégrale Direct4 de Lexus.Entre le volant et les roues, il n'y a, mais une connexion électronique. Le résultat est une réponse encore plus instantanée et un contrôle encore plus précis de la direction.Cette technologie permet moins de balancements du volant sur des routes accidentées, une meilleure stabilité en cas de fort vent de travers, et un meilleur équilibre en ligne droite sur les surfaces inclinées.Latravaille avec les deux e-Axles. Le système équilibre en permanence la traction des quatre roues, répartissant la force motrice de manière automatique et transparente pour le conducteur. Il en résulte un comportement stable, avec un fonctionnement naturel qui renforce le sentiment de connexion direct et sans stress du conducteur avec la machine.Le système Direct4 utilise des capteurs ECU pour collecter, évaluer et réagir à de nombreuses informations comme la vitesse du véhicule, l'angle de braquage et les forces gravitationnelles. À partir de ces informations, le système Direct4 calcule et applique immédiatement le couple approprié à chaque e-Axle pour maximiser l'adhérence et la traction. La distribution de couple avant/arrière peut varier de 0/100 à 100/0 en quelques millisecondes.Le volant Steer-by-Wire en forme « papillon » demande moins d'efforts au conducteur avec une rotation de seulement 150° vers la droite ou vers la gauche depuis le point zéro.Avec une meilleure communication entre la route et le volant, incarnée par la direction One Motion Grip avec Steer-by-Wire, le système Direct4 améliore également la réponse de la direction.Le Lexus RZ bénéficie des, avec des fonctions améliorées, de nouvelles fonctionnalités et la capacité de détecter des risques d'accident dans davantage de scénarios de conduite.Parmi les avancées introduites sur le RZ, il y a le système d' aide à la conduite proactive avec assistance à la direction et un moniteur qui permet de détecter les signes de fatigue ou de distraction du conducteur.L'aide à la conduite proactive utilise la caméra avant pour déterminer l'angle d'un virage, actionnant ensuite la direction en conséquence.Le RZ est équipé duqui permet d'ouvrir une portière de façon électronique en appuyant sur une touche. Son fonctionnement est lié au moniteur d'angle mort de la voiture pour garantir une sortie en toute sécurité, prévenant automatiquement l'ouverture de la porte si un véhicule ou un cycliste s'approchant de l'arrière est détecté. Ce système devrait aider à prévenir 95 % des accidents causés par l'ouverture inopinée des portières.Leest orienté vers le conducteur. Le cockpit Tazuna associe la position du conducteur au volant et la disposition précise des compteurs, des commandes et des affichages pour créer un espace où seuls de petits mouvements de la main et des yeux sont nécessaires pour faire fonctionner le véhicule. Le principe est inspiré des petits ajustements des rênes (Tazuna en japonais) qu'un cavalier utilise pour contrôler un cheval.La disposition des compteurs, de l'affichage tête haute et de l'écran multimédia de 14 pouces est optimisée. Le tableau de bord est en position basse, améliorant le champ de vision du conducteur vers l'avant. La console centrale accueille une commande de boîte de vitesses en forme de cadran qui s'inscrit dans la simplicité globale du design épuré et minimaliste tout en utilisant des matériaux de haute qualité exprimant le savoir-faire de ses artisans Takumi.L'habitacle est conçu comme un espace lumineux et ouvert, rehaussé par un éclairage ambiant avec un large éventail de couleurs sélectionnables pour s'adapter à l'ambiance du voyage.La Lexus RZ propose undoté d'un revêtement spécial dont la transparence varie électroniquement pour réduire le rayonnement thermique et un système de chauffage par rayonnement pour le conducteur et le passager avant.Le toit panoramique occultant augmente la sensation d'espace et de lumière dans l'habitacle. Son verre est recouvert d'un revêtement à faible émissivité qui réfléchit le rayonnement infrarouge et réduit la chaleur les jours ensoleillés, tout en aidant à la conserver dans l'habitacle lorsqu'il fait froid. Le toit dispose d'une fonction électronique de réglage de sa transparence qui permet de passer instantanément d'un toit transparent à opaque via une simple touche. Il est moins nécessaire d'utiliser le système de climatisation pour maintenir une température confortable et il n'y a pas besoin d'un ciel de toit rétractable.Dessont positionnés au niveau des genoux devant le conducteur et le passager avant, sous la colonne de direction et la partie inférieure de la planche de bord. Fournis en plus des sièges et du volant chauffants, ils contribuent à accélérer le réchauffement du conducteur et du passager avant, procurant une sensation similaire à une couverture chaude autour des jambes.Le RZ est équipé du tout. Le système, qui a fait ses débuts dans le Lexus NX , comprend une navigation basée dans le cloud, bénéficiant d'informations actualisées en permanence sur le trafic, les accidents et les conditions de circulation. L'assistant vocal « Hey Lexus » répond aux commandes formulées sur le ton de la conversation. Les smartphones peuvent être intégrés via Apple CarPlay (sans fil) et Android Auto (filaire).Le DCM (module de communication de données) du véhicule permet de mettre à jour ou d'ajouter facilement des fonctions à distance, sans aucune interruption de l'utilisation du véhicule.La motorisation électrique étant peu bruyante, les bruits issus de la route et de l' environnement n'en sont que plus audibles. Les ingénieurs du RZ se sont donnés pour priorité de concevoir un habitacle calme et silencieux en adoptant une stratégie en trois parties : contrôler le bruit, l'empêcher d'entrer dans l'habitacle et accorder une attention particulière au niveau sonore aux places arrière.Les ingénieurs Lexus ont également conçu une version optimisée du système de contrôle actif du son qui utilise les haut-parleurs de la voiture pour souligner l'accélération.Le Lexus RZ utilise unecomprenant 96 cellules, offrant une puissance totale de 71,4 kW.La durabilité de la batterie est un enjeu clé, en particulier le niveau de performances attendu après 10 ans de conduite., Lexus prévoit queGrâce à l'optimisation du poids du véhicule, à la puissance de la batterie et aux performances, le Lexus RZ a une consommation cible de moins de 18 kilowatts aux 100 km.L'en cycle mixte WLTP. Les performances du véhicule en matière d'autonomie et de temps de charge seront annoncées ultérieurement.Pour aider les conducteurs à maximiser le potentiel d'autonomie de leur véhicule, les modes de conduite sélectionnables du RZ incluent un mode « Range ». Celui-ci s'appuie sur les performances d'économie d'énergie du mode Eco en ajustant davantage certains paramètres du véhicule : la vitesse est limitée, un programme de distribution de puissance différent est lancé et le système de climatisation est désactivé.Le Lexus RZ 450e arrivera dans les concessions en janvier 2023 pour des livraisons au deuxième trimestre 2023.