Le ludospace Mercedes Benz Classe T allie espace et fonctionnalité avec style

lève le voile sur la nouvelleLa Classe TDéveloppée avec le Renault Kangoo et le Nissan Townstar, la Classe T propose unpour les aventures de loisirs et sportives et des portes coulissantes pour monter et descendre rapidement ou charger et décharger en toute flexibilité.La Classe T affiche unet dispose d'unLa Classe T constitue un accès au monde de la marque à l'étoile à tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place et d'un niveau d'équipement supérieur.Du système d'infodivertissement de série MBUX et du frein de stationnement électrique aux rembourrages de dossier en similicuir Artico/Microcut et aux différents inserts décoratifs, en passant par les jantes alliage 17 pouces en option, Keyless Go ou l'éclairage d'ambiance, la Classe T propose des équipements de confort variés.Le modèle Mercedes allie des fonctions multiples et un grand espace à un niveau d'équipement supérieur.L'équipement sécurité de série est complet avec sept airbags et un grand nombre de systèmes d' assistance à la conduite La Classe T a été développée pour les familles et les clients actifs qui ont besoin de beaucoup de place aussi bien au quotidien que pour des virées pendant le week-end ou des activités sportives et qui accordent alors une grande importance au confort et à l'élégance.