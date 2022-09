L'hypercar Pagani Utopia embarque un V12 biturbo Mercedes-AMG 6 litres de 864 ch

L'affiche les lignes typiques de Pagani et représente un choc esthétique.La forme est à la foisL'hypercar Pagani Utopia aContrairement à certaines hypercars, l'Utopia fait l'impasse sur la multitude de spoilers.L'Utopia intègre la fonction aérodynamique de ces appendices dans sa forme générale, obtenant une plus grande force d'appui et une traînée réduite grâce à sa conception.comme les phares profilés des scooters Vespa ou les aménagements des bateaux Riva.Lesont un extracteur en fibre de carbone en forme de turbine qui éloigne l'air chaud des freins et réduit les turbulences sous la carrosserie.Lessont montés sur des disques en carbone-céramique.Les, écartés de la carrosserie pour une meilleure pénétration aérodynamique, semblent suspendus dans l'air, grâce au support en forme de profil aérodynamique.Leflottent sur les côtés des ailes arrière, fixés dans les extracteurs d'air.Lereçoit un revêtement en céramique pour dissiper efficacement la chaleur.L'intérieur de l'Utopia est encore plus original que l'extérieur.Il n'y a pas d'écrans à part l'affichage minimal devant le conducteur.Tous les instruments sontLa voiture repose sur unepour un poids à sec deLedélivreet unLe V12 biturbo est couplé à uneL'hypercar Pagani Utopia sera produite à 99 exemplaires.