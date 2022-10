Le SUV sportif Alfa Romeo Stelvio évolue en termes de style et de technologie

L'évolue en termes de style et de technologie tout en restant fidèles à l'ADN de la marque.Leaffiche un nouveau look grâce à saet ses phares Full-LED Adaptive Matrix Sur la face avant, la calandre, où est positionné le logo, et les grilles inférieures des deux principaux collecteurs d'air reçoivent une finition unique, réinterprétation contemporaine de la caractéristique calandre « Trilobo ». La calandre « Trilobo » crée un lien de parenté avec le SUV compact Tonale.Les phares constituent la principale nouveauté de l'avant. Les feux « 3 plus 3 » font leur apparition sur le SUV Stelvio avec des projecteurs matriciels adaptatifs Full-LED. Les trois modules forment la signature lumineuse du SUV Stelvio. Ils supportent les feux diurnes et un clignotant dynamique. Ils profitent de l'introduction de l', qui règle en permanence les feux de croisement en fonction de la vitesse et des conditions de conduite, et de la technologie, qui, dans de mauvaises conditions d'éclairage, détecte automatiquement le trafic qui précède et/ou circule en sens inverse, pour éviter d'éblouir les autres voitures . Ils supportent également le dispositif «, une fonction qui s'active chaque fois que le conducteur ouvre ou verrouille le SUV Stelvio.Tout cela se traduit par une plus grande sécurité grâce à une moindre sollicitation des yeux et un confort de conduite accru au volant du Stelvio.La disposition du bloc optique arrière, à LED, a été repensée pour accentuer l'identité sportive du SUV. Le Stelvio dispose de feux arrière en verre fumé avec une finition noir brillant.Le Stelvio reçoit un, au design dit « cannocchiale »,. Le tableau de bord intègre un écran TFT 12,3 pouces entièrement numérique, grâce auquel il est possible d'accéder à l'ensemble des données du véhicule ainsi qu'aux paramètres liés à la conduite semi-autonome L'instrumentation peut être configurée selon: Evolved, Relax et Heritage.Evolved utilise la zone centrale de l'écran, tout en conservant les deux cadrans latéraux.Relax est dépourvu d'informations détaillées sur le véhicule et ignore les deux cadrans latéraux.Heritage s'inspire des modèles de la marque des années 60 et 70, avec des détails comme les nombres inversés pour les valeurs de vitesses supérieures à 200 km/h.Le Stelvio est équipé d'une(IHM) permettant de conserver toutes les fonctionnalités à portée de la main.Le système d'info-divertissement propose des contenus, des fonctionnalités et l'accès aux services « Alfa Connect », conçus pour offrir des mises à jour « Over the Air ».La fonction « My Remote » comprend différents services comme le contrôle à distance de certaines fonctionnalités du véhicule (ouverture / fermeture des portes, activation des clignotants) via son smartphone ou sa smartwatch.La technologie NFT (Non-Fungible-Token) est disponible sur le Stelvio. La technologie est basée sur le concept de la « blockchain card », un registre numérique crypté et inviolable où sont enregistrées les principales informations sur chaque véhicule. À la demande, le NFT génère un certificat dans lequel sont enregistrées les données relatives à la durée de vie du véhicule. Le certificat peut être utilisé pour attester du bon entretien du véhicule lors de la revente du véhicule en occasion Le SUV sportif Alfa Romeo Stelvio se singularise par sondans un esprit authentiquement Alfa Romeo. C'est-à-dire un juste équilibre entre un design italien, des motorisations performantes, une parfaite répartition des masses, des solutions technologiques spécifiques et un excellent rapport poids/puissance. De cette combinaison naît la sportivité italienne de la marque.Le comportement sportif du Stelvio est soutenu par l'utilisation massive de matériaux ultralégers comme l'aluminium (utilisé pour les moteurs) et le carbone (utilisé pour l'arbre de transmission).Laest conçue pour gérer la traction du véhicule de manière réactive et prédictive afin d'assurer les plus hauts niveaux de performance, de rendement et de sécurité.La technologie Q4 garantit les avantages de la transmission intégrale assortis d'une grande réactivité et du plaisir de conduire d'un véhicule à propulsion. Au cœur du système Q4 se trouve le boîtier de transfert actif (ATC) qui contrôle en temps réel les conditions d'adhérence et les sollicitations du conducteur pour garantir les meilleures performances . Le système Q4 d'Alfa Romeo permet au véhicule de se mouvoir comme une pure propulsion, et, si l'adhérence des pneus atteint sa limite, ou à la demande du conducteur, il peut délivrer instantanément jusqu'à 50 % du couple moteur à l'avant en moins de 150 ms, évitant ainsi le patinage des roues et assurant des performances et une efficacité de conduite maximales.Lerenforce l'agilité et la sportivité du Stelvio. En maintenant les roues en permanence sous contrôle et en réduisant le patinage, il garantit une traction parfaite pour une plus grande stabilité du véhicule dans les virages à grande vitesse. Il permet aussi une accélération latérale plus élevée, ainsi qu'une sécurité optimale sur route mouillée ou glissante. Il est possible de combiner la transmission intégrale Q4 avec le différentiel autobloquant mécanique Q2 Lessont exclusives à Alfa.À l'avant, une suspension à double triangulation avec axe de direction semi-virtuel a été retenue, optimisant l'effet de filtrage et permettant de braquer rapidement et précisément pour une tenue de route sans compromis.À l'arrière, une solution multi-bras à quatre bras et demi assure une excellente tenue de route associée à un excellent confort.Le(IBS) qui combine le contrôle de la stabilité et le système de freinage, garantit une réponse instantanée des freins, limite la distance d'arrêt, et permet une optimisation significative de la masse. L'utilisation du système « brake-by-wire » permet de réduire le nombre de composants à l'intérieur du compartiment moteur, en remplaçant la pompe, le servofrein et l'ESP par une seule pièce, ce qui permet de réduire la masse en porte-à-faux au profit d'une plus grande agilité du véhicule.Le comportement dynamique du Stelvio et sa tenue de route dans les virages repose sur une direction précise, associée à une boîte automatique ZF à 8 rapports avec palettes fixes en aluminium.Le Stelvio dispose deADAS (Advanced Driver Assistance Systems) assurant une conduite autonome de niveau 2. Le conducteur peut laisser le véhicule contrôler l'accélérateur, le frein et le volant (dans certaines conditions de conduite uniquement) via des systèmes électroniques nécessitant une surveillance constante de sa part. Les systèmes assistent le conducteur lors des longs trajets. Toutefois, le conducteur doit dans tous les cas garder le contrôle du véhicule, en ayant toujours les mains sur le volant.Le Stelvio est disponible en version essence 280 ch à transmission intégrale, diesel 160 ch à propulsion et diesel de 210 ch à transmission intégrale.Le nouveau Stelvio sera disponible dans les concessions Alfa Romeo à partir de février 2023.