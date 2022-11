Le Volvo EX90 électrique est un grand SUV familial à forte composante logicielle

Le SUV sept places électrique Volvo EX90 affiche une autonomie maximale de 600 kilomètres

lève le voile sur le EX90 toutLeconstitue unepour la marque suédoise qui trace un chemin résolument tourné vers un avenir exclusivement électrique.D'ici 2030, Volvo ne vendra que des voitures électriques Le Volvo EX90 affiche unet incarne le principe selon lequel la forme suit la fonction.C'est uneaux proportions modernes, qui allie diverses technologies de pointe en matière de plateforme de calcul central (core computing), de connectivité et d'électrification.Le niveau dedu Volvo EX90 est supérieur à celui de toute autre Volvo entrée en production jusqu'à maintenant. Il a été conçu pour comprendre le conducteur et comprendre l'environnement de conduite afin de protéger les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Le véhicule Volvo peut gagner en intelligence artificielle et devenir plus sûr au fil du temps, car il apprend des nouvelles données qu'il traite et des mises à jour qu'il reçoit.Le Volvo EX90 possède unDes(caméras, radars et LiDar) sont connectés aux systèmes de calcul central haute performance de la Volvo, où Nvidia Drive exploite le logiciel interne de Volvo pour créer une vision en temps réel et à 360° du monde qui l'entoure.Les capteurs ne sont jamais ni fatigués ni distraits. Ils sont conçus pour répondre et réagir lorsque les réflexes du conducteur ont un temps de retard. Le LiDar détecte la route qui défile devant le véhicule, de jour comme de nuit, y compris à grande vitesse sur une autoroute. Il peut repérer de petits objets à des centaines de mètres, offrant plus de temps au conducteur pour recevoir l'information, réagir et éviter le potentiel obstacle. Les capteurs contribuent également à améliorer la fiabilité ainsi que la performance générale de la fonctionnalité de conduite assistée Pilot Assist grâce à une assistance à la conduite lors des changements de voie.À l'intérieur du grand SUV Volvo, le bouclier de sécurité invisible veille sur les occupants. Des caméras et capteurs dédiés s'appuyant sur des algorithmes scrutent la concentration du regard du conducteur. Grâce à cette technologie, le Volvo EX90 repère les moments de distraction, de somnolence ou d'inattention du conducteur.Le système alerte le conducteur en envoyant des avertissements qui gagneront en intensité si nécessaire en cas d'inattention. Le Volvo EX90 est conçu pour s'arrêter en toute sécurité et appeler les secours si le conducteur s'endort ou fait un malaise au volant,.Grâce à ses équipements de détection et notamment le, le Volvo EX90 est matériellement prêt pour la conduite autonome non supervisée à l'avenir.Le SUV Volvo EX90 n'est pas qu'une simple voiture, c'est unUn(alimenté par des plateformes Nvidia Drive AI Xavier et Orin, les processeurs « Snapdragon Cockpit Platforms » de Qualcomm ainsi qu'un logiciel Volvo gère la majorité des fonctions essentielles du véhicule, de la sécurité à l'infodivertissement en passant par la gestion de la batterie.Tout comme un smartphone ou unmises à jour logicielles à distances régulières.Le SUV électrique dispose de. Les écrans situés au centre et devant le conducteur fournissent des informations de manière intelligente et adaptée.Combinés, la technologie de la puissance de calcul des processeurs « Snapdragon Cockpit Platforms » et les capacités de modélisation de l'outil 3D Unreal Engine d'Epic Games mettent à disposition une puissance informatique rapide ainsi qu'une qualité graphique élevée au niveau des écrans embarqués et de l'affichage tête haute.Un écran central de 14,5 pouces donne accès au système d'infodivertissement Google. Les applications et services Google, comprenant l'assistant vocal Google Assistant, la navigation Google Maps, ainsi que les applications Google Play.Le Volvo EX90 aide à garder les yeux sur la route en fournissant la bonne information au bon moment.Le véhicule Volvo est compatible avec la(lorsqu'elle est disponible).Le Volvo EX90 propose une. Le smartphone du conducteur sert à déverrouiller automatiquement la voiture en déclenchant une séquence de bienvenue. Le profil personnel du conducteur se télécharge automatiquement lors de la montée dans la voiture.L'habitacle du Volvo EX90 est doté deissus de sources responsables.Alimenté par une batterie de, le Volvo EX90 électrique revendiqueen une seule charge selon le cycle d'essai WLTP et se recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide.L'application Volvo permet de trouver une borne de recharge publique, payer une recharge, gérer la solution de recharge à la maison, planifier une mise à jour logicielle à distance ou ouvrir la voiture avec la fonction sans clé.Le Volvo EX90 est équipé de la technologie. Il suffit de trouver une borne de recharge publique disponible compatible et de brancher Le véhicule : la recharge démarre automatiquement et est suivie du paiement.Le Volvo EX90 est doté du matériel nécessaire à la. Cette technologie permet d'utiliser la batterie du véhicule comme source d'énergie supplémentaire pour alimenter divers appareils électriques, une autre voiture électrique Volvo ou la maison.La version de lancement du Volvo EX90 électrique est un modèle à transmission intégrale et double moteur. Les deux moteurs électriques à aimants permanents délivrant une puissance globale de(380 kW) pour 910 Nm de couple pour la version performance.Le Volvo EX90 contient environ 15 % d'acier recyclé, 25 % d'aluminium recyclé ainsi que 48 kg de plastique recyclé et de biomatériaux, ce qui équivaut à environ 15 % de la quantité totale de plastique utilisée dans la voiture.Le Volvo EX90 sera construit dans deux sites de production aux États-Unis en 2023 et un peu plus tard en Chine.