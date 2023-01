Le Suzuki Jimny 5 portes est long de 3,985 mètres

Lese dévoile au salon automobile de Delhi.Long de, large de 1,645 mètre et haut de 1,720 mètre, le Jimny 5 portes doté derepose sur unLe Jimny 5 portes est également doté d'uneLe Suzuki Jimny 4x4 5 portes revendique desLe Jimny 5 portes a pour objectif d'élargir la clientèle-cible du petit 4x4 Suzuki (3,645 mètre de long en trois portes avec une roue de secours et un empattement de 2,250 mètres) sur les marchés où il sera commercialisé.Le Suzuki Jimny 5 portes sera produit en Inde.La filiale indienne de Suzuki, Maruti-Suzuki, commercialisera le Jimny 5 portes dans le courant de l'année 2023.Le Suzuki Jimny 5 portes sera commercialisé sur divers marchés tels que l'Afrique et l'Amérique Latine.Suzuki ne prévoit pas de commercialiser le Jimny 5 portes en Europe en raison de ses émissions de CO2 de son moteur 1.5 litre essence couplé à une transmission intégrale.