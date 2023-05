Le Peugeot 2008 renforce le style robuste et musclé de sa face avant

Best-seller sur le marché des SUV du segment B depuis plus de 3 ans, lefranchit une nouvelle étape en matière de design.Le Peugeot 2008 restylé renforce sonet sonavec une face avant qui magnifie la signature à 3 griffes.Le 2008 reçoit unequi accueille le nouvel emblème Peugeot. Plus large, elle intègre un motif latéral spécifique venant se connecter aux projecteurs.Sur la version Active, la face avant s'orne d'un motif horizontal traité dans une teinte noir brillant.Sur les versions Allure et GT, la face avant adopte un motif vertical de la couleur de la carrosserie qui s'étire jusqu'à des inserts sombres. La couleur caisse du motif permet de mieux intégrer la calandre dans le pare-chocs.Le 2008 adopte la. Celle-ci se caractérise parqui, sur le 2008, sont intégrées dans les inserts noir brillant du bouclier.Sur les versions GT, l'effet des trois griffes est prolongé dans la fonction d'éclairage des projecteurs « full LED » par l'utilisation de trois modules optiques.Lesréinterprètent les trois griffes qui signent la face arrière d'une Peugeot. Elles sont constituées de trois doubles lamelles horizontales superposées qui contribuent à élargir visuellement la posture de la voiture . Les feux de recul et les clignotants sont également à LED.Le 2008 est disponible en six couleurs de carrosserie (Gris Selenium, Gris Artense, Blanc Okenite, Noir Perla Nera, Rouge Elixir et Bleu Vertigo).A l»arrière le monogramme Peugeot s»installe sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre.Les rétroviseurs sont noirs, quelle que soit la couleur de carrosserie choisie.La version GT bénéficie en série d'un toit biton noir.Le 2008 conserve les mêmes dimensions extérieures :, 1,987 m de large (rétroviseurs compris), 1,55 m de haut.Le volume de coffre est inchangé à 434 litres (sous tablette).En version Active, le 2008 dispose d'unLe combiné d'instruments du 2008 estsur les versions Allure et GT. La couleur de l'affichage, la hiérarchie et la disposition des informations sont entièrement paramétrables en fonction des préférences du conducteur.Le 2008 reçoit en série un. Il permet de commander les fonctions radio et téléphone (version Active) ou la dernière génération des systèmes d'info-divertissement Peugeot i-Connect et Peugeot i-Connect Advanced. Sur les versions Allure et GT, l'écran central est de technologie HD. Sous l'écran central, les touches piano permettent un accès rapide aux fonctions clés.Caractéristique du Peugeot i-Cockpit, le volant compact regroupe les commandes du système multimédia (sources audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.Le 2008 bénéficie en série du système Peugeot i-Connect et peut recevoir en option le système Peugeot i-Connect Advanced.Tous deux sont commandés via l'écran tactile central haute définition de 10 pouces.Le systèmeoffre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto ).Le Peugeot i-Connect Advanced est doté d'une navigation connectée TomTom. L'affichage de la carte se fait sur la totalité de l'écran 10 pouces.Le 2008 équipé de la transmission manuelle à six rapports reçoit un pommeau de levier de boîte de vitesses inédit.Le 2008 doté d'une transmission automatique dispose d'un sélecteur discret.En plus des motorisations électrifiées (électrique et Hybrid 48V), le 2008 offre un choix de trois moteurs Essence (PureTech 100 et PureTech 130) et Diesel (BlueHDi 130 EAT8).Lede 1.2 litre de cylindrée et 100 ch est associé à une boîte manuelle à 6 rapports.Lede 1.2 litre de cylindrée et 130 ch peut être associé à la boîte automatique à 8 rapports EAT8 ou à une boîte manuelle à 6 rapports.Lede 1.5 litre de cylindrée et 130 ch est associé à la boîte automatique à 8 rapports EAT8.La(attendue début 2024) se compose d'un moteur essence PureTech 136 ch couplé à une boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage qui intègre un moteur électrique. Grâce à une batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu'à 15 % de la consommation de carburant. En conduite urbaine, le 2008 équipé du système Hybrid peut fonctionner plus de 50% du temps en mode 100% électrique zéro émission.Le Peugeot 2008 est équipée de la motricité renforcée avec le Grip Control, qui permet l'accès aux 3 modes de conduite : sable, boue, neige.Le 2008 propose de nombreux dispositifs qui simplifient et sécurisent la conduite:- Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable.- Freinage automatique d'urgence avec alerte de risque de collision : il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu'à 140 km/h.- Reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation : stop, sens interdit, interdiction de dépassement, fin d'interdiction de dépassement, en plus des signalisations relatives à la vitesse.- Alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté, avec correction de trajectoire.- Surveillance d'angle mort.- Aide au stationnement avant et arrière.- Alerte d'attention conducteur détectant les troubles de vigilance sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h, au moyen d'analyses des mouvements du volant.Lancé fin 2019 et produit à près de 700 000 exemplaires, le Peugeot 2008 a depuis figuré sur le podium des ventes de SUV du segment B en Europe, y occupant la plus haute marche en 2021.Le Peugeot 2008 est produit dans l'usine de Vigo en Espagne. Il sera commercialisé à l'été 2023.