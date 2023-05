L'Aston Martin DB12 embarque un moteur V8 4.0 litres Twin-Turbo de 680 ch

lève le voile sur laLa nouvelle génération de la lignée DB est conçue pour maximiser les performances Reposant sur l'architecture technique de la DB11 qu'elle remplace, la voiture de sport DB12 embarque un moteurdéveloppant une puissance deet un couple deLes 680 ch sont produits à 6 000 tr/min et les 800 Nm entre 2 750 et 6 000 tr/min.Le moteurest fabriqué à la main et réglé par les ingénieurs d'Aston Martin.Par rapport à la DB11, la DB12 bénéficie d'une augmentation significative de la rigidité structurelle et de pneus Michelin Pilot Sport 5 S selon les spécifications d'Aston Martin.La voiture de sport Aston Martin est créditée d'un chrono deet d'uneLe design avant de la DB12 est marqué par une(DEL).De petits rétroviseurs sans cadre améliorent le profil aérodynamique de la voiture de sport anglaise.La DB12 repose sur des jantes en alliage forgé de 21 pouces.Le lancement de l'Aston Martin DB12 est prévu à partir du troisième trimestre 2023.