L'Audi A6 Avant affiche une calandre Singleframe avec une structure en nid d'abeille

L'bénéficie de légèresChaque finition de l'Audi A6 Avant se caractérise par des éléments de design uniques à l'avant et à l'arrière.Uneavec uneest le nouvel élément qui définit l'avant du break A6.Dans la version de base de l'Audi A6 Avant, l'avant est fini en noir mat avec un contour chromé.Sur les finitions Advanced et Avus, la calandre est finie en Dark Chrome. L'avant se distingue par des prises d'air latérales, et l'arrière par un diffuseur au ndesign dynamique avec une lame en plastique peinte.Sur la finition S line, la calandre comporte des inserts chromés. La lame du diffuseur arrière est peinte en gris platine. La carrosserie S line comporte des prises d'air latérales redessinées avec des éléments en noir mat avec des inserts gris platine, des seuils latéraux élargis, des jantes de 19 pouces et une suspension sport.Un total de douze couleurs extérieures est disponible pour le modèle Audi A6 Avant.Les phares de base de l'Audi A6 Avant sont desavec une signature lumineuse diurne profilée.Plus de la moitié des finitions de l'Audi A6 Avant sont équipées de jantes foncées.L'intérieur, le tableau de bord et le ciel de toit sont entièrement noirs.Le volant sport multifonction en cuir perforé avec palettes noir présente des surpiqûres contrastées.Le repose-pieds et les pédales sont en acier inoxydable.Les garnitures des seuils de porte avant et arrière avec incrustations en aluminium sont éclairées et comportent le lettrage S à l'avant.Lesdans l'habitacle sont disponibles en huit variantes différentes.L'Audi virtual cockpit fait partie des équipements de série. Il offre un tableau de bord entièrement numérique avec un écran de 12,3 pouces et une résolution full HD de 1 920 x 720 pixels. Le conducteur utilise l'Audi virtual cockpit via le volant multifonction et peut choisir entre la vue classique et le mode infotainment.Un assistant de stationnement avec park assist plus est de série.