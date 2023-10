La deuxième génération du Skoda Kodiaq offre plus d'espace intérieur en troisième rangée

Lede deuxième génération affiche un design plus agressif et offre plus d'espace intérieur, notamment pour les passagers de la troisième rangée.La deuxième génération du SUV familial de Mladá Boleslav bénéficie d'une nouveau concept intérieur comprenant un écran tactile mesurant jusqu'à 12,9 pouces, un levier de vitesse sur la colonne de direction, une combinaison de commandes manuelles et numériques et une console centrale épurée.A l'instar de la première génération du Kodiaq lancée en 2016, le Kodiaq de deuxième génération est proposé en traction avant (2 roues motrices) et avec une transmission intégrale (4 roues motrices).A l'heure de l'électromobilité imposée, la gamme de motorisations du Kodiaq comprend deux moteurs à essence et deux moteurs diesel de 110 kW (150 ch) à 150 kW (204 ch), ainsi qu'une version hybride rechargeable.La version hybride rechargeable offre une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.L'équipement de sécurité du Kodiaq comprend des phares Matrix full LED et des systèmes d'assistance avancés.À la fin du mois de mai 2023, le Skoda Kodiaq s'est vendu à près de 792 000 unités dans un total de 60 pays.Avec une longueur de 4 758 millimètres (largeur: 1 864 mm et hauteur: 1 657 mm), le Kodiaq de deuxième génération dépasse son prédécesseur de 61 millimètres.Avec l'augmentation de 61 millimètres en longueur et une augmentation de l'empattement à 2 791 millimètres, la deuxième génération offre plus d'espace pour un maximum de sept occupants et une garde au toit supplémentaire de 15 millimètres pour la troisième rangée de sièges optionnelle.Dans la version sept places, les passagers de la troisième rangée de sièges bénéficient d'une garde au toit de 920 millimètres.Le volume de coffre atteint 340 litres pour la version sept places (845 litres en configuration cinq places) et 910 litres pour la version cinq places.La deuxième génération du Skoda Kodiaq affiche une face avant sculpturale, des passages de roues carrés et des roues de 17 à 20 pouces de diamètre.Le Kodiaq de deuxième génération est doté d'un capot sculpté qui arbore un logo Skoda révisé avec une finition chrome foncé unique et mate.Il est assorti au cadre de la calandre hexagonale, qui peut être éclairée par une bande lumineuse entre les phares. Sous la calandre, on retrouve une large prise d'air, encadrée par deux rideaux d'air.Le Kodiaq est doté de phares Matrix à LED sculptés, rehaussés par l'ajout d'un élément cristallin coloré appelé Crystallinium.Rappelant le verre de cristal coloré, cet élément accentue les contours des phares, tout en ajoutant un attrait visuel supplémentaire.La ligne de toit allongée a été optimisée sur le plan aérodynamique et s'incline doucement vers l'arrière.La partie arrière se caractérise par un grand hayon.Sous le hayon, on retrouve un grand bouclier arrière avec un large diffuseur intégré.Le coefficient de traînée du Kodiaq a été réduit à 0,282.D'importantes optimisations aérodynamiques ont été réalisées grâce à une gestion optimisée de l'air pour le refroidissement du moteur et des freins, des rétroviseurs extérieurs aux contours aérodynamiques, des pare-chocs avant et arrière redessinés, des jantes aérodynamiques, un becquet de toit allongé et des barres de toit longitudinales intégrées.Les principales avancées aérodynamiques ont été obtenues grâce à l'introduction de volets de refroidissement actifs et à la redéfinition des pare-chocs avant et arrière.L'intérieur redessiné est caractérisé par un écran central de 12,9 pouces, une console centrale épurée, une combinaison de commandes manuelles et numériques et un affichage tête haute.Le levier de vitesse est situé sur la colonne de direction.La console centrale est soignée et épurée.L'écran tactile central mesure 12,9 pouces.Un affichage tête haute est disponible pour compléter le Digital Cockpit de 10,25 pouces.Le Kodiaq de deuxième génération se distingue par une combinaison ade commandes manuelles et numériques.La deuxième rangée de sièges peut être déplacée.Le Kodiaq est équipé d'un compartiment de rangement arrière, avec un porte-gobelet pour les passagers arrière.L'intérieur du Kodiaq utilise en partie des matériaux durables. Tous les textiles utilisés pour le revêtement des sièges, les tapis de l'habitacle et du compartiment à bagages ainsi que la garniture de pavillon sont composés intégralement de polyester recyclé ou, dans le cas de l'intérieur « Lounge », d'une combinaison de fils recyclés et de 40% de laine naturelle.Le cuir de l'intérieur « ecoSuite » est tanné à l'aide de résidus de la transformation des grains de café.La connexion permanente à InternetLa connexion Internet permanente du Kodiaq permet des mises à jour « Over the air », la planification d'itinéraires en ligne et des services mobiles connectés Skoda Connect.Le Skoda Kodiaq de deuxième génération offre une gamme plus large de motorisations.Deux moteurs à essence, une version hybride rechargeable et deux moteurs diesel sont disponibles.Les puissances des deux moteurs à essence et des deux moteurs diesel vont de 150 ch (110 kW) à 204 ch (150 kW).La version essence 1.5 TSI d'accès à la gamme, d'une puissance de 150 ch (110 kW), dispose de la technologie mild-hybrid. Le bloc 1.5 TSI fonctionne selon le cycle Miller et est doté d'un turbocompresseur à géométrie variable et de la technologie active des cylindres (ACT plus).Le 2.0 TSI essence, plus puissant, délivre 204 ch (150 kW).Les deux unités 2.0 TDI produisent respectivement 150 ch (110 kW) et 193 ch (142 kW).Le 2.0 TDI de 193 ch (142 kW) et le 2.0 TSI de 204 ch (150 kW) sont équipés de série de la transmission intégrale.Toutes les versions du Kodiaq sont équipées de série d'une boîte de vitesses automatique DSG à 7 vitesses.La version hybride rechargeable développe une puissance de 204 ch (150 kW) et une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.Un moteur 1.5 TSI de 150 ch (110 kW) et un moteur électrique s'associent pour développer une puissance de 204 ch (150 kW), transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses DSG à 6 rapports. Le bloc 1.5 TSI fonctionne selon le cycle Miller et est doté d'un turbocompresseur à géométrie variable.La batterie haute tension de 25,7 kWh offre une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.Elle peut être rechargée en courant alternatif à 11 kW à partir de boîtiers muraux et de bornes de recharge.La batterie peut être rechargée encore plus rapidement dans les stations de charge rapide à courant continu, à des débits allant jusqu'à 50 kW.Le Kodiaq compte jusqu'à neuf airbags.Outre les airbags pour le conducteur et le passager avant, les airbags latéraux avant, les airbags de tête et l'airbag central entre les sièges avant sont inclus de série.Des airbags latéraux pour les sièges arrière sont disponibles en option, tout comme les fonctions Crew Protect Assist et Emergency Assist.Dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence, de panique ou une collision imminente, le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les vitres et, le cas échéant, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant.L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en cas d'urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle de la voie, allume les feux de détresse et applique les freins pour arrêter le véhicule en douceur.Le Kodiaq est doté de nombreux systèmes d'assistance à la conduite qui augmentent la sécurité et le confort du conducteur et des passagers. Parmi les nouveaux systèmes d'assistance du Kodiaq de deuxième génération, citons le Turn Assist, le Collision Avoidance Assist, le Crossroad Assist, l'Exit Warning, le freinage d'urgence automatisé et l'Intelligent Park Assist avec les options supplémentaires Trained Parking et Remote Parking.L'aide au braquage réagit par un avertissement et, le cas échéant, un freinage automatique en cas d'approche d'un véhicule lors d'un virage face à un véhicule venant en sens inverse.L'aide à la prévention des collisions améliore automatiquement les mouvements de la direction lors de manœuvres d'évitement soudaines.Le Crossroad Assist utilise des capteurs radar et la caméra frontale pour avertir de la présence de véhicules qui traversent, de cyclistes ou de piétons lorsque le Kodiaq sort d'une voie d'accès ou d'une sortie sans visibilité. Le cas échéant, il déclenche des avertissements visuels et sonores, puis freine automatiquement.Le système d'avertissement de sortie de route émet un avertissement visuel dans le rétroviseur extérieur ainsi qu'un avertissement sonore lorsque la porte est ouverte alors que des véhicules approchent par l'arrière. Il a une portée de 35 mètres et couvre un angle de 120 degrés.Des systèmes disponibles sur la première génération, tels que le Side Assist et l'Emergency Assist, bénéficient d'améliorations fonctionnelles significatives.Avec la dernière version du Side Assist, la distance de détection des véhicules venant de l'arrière est de 90 mètres pour plus de sécurité sur les autoroutes.Le Travel Assist amélioré offre une meilleure visualisation des autres véhicules à proximité sur le Digital Cockpit et l'affichage tête haute.Dans le pack Assisted Drive, le Travel Assist comprend l'Adaptive Lane Assist et le régulateur de vitesse adaptatif (ACC). Travaillant de concert avec le système de navigation, le régulateur de vitesse adaptatif anticipe les virages, les carrefours et les ronds-points. La vitesse maximale autorisée à tout moment est déterminée par l'assistant de vitesse intelligent, qui utilise l'assistant de reconnaissance des panneaux de signalisation et adapte la vitesse aux restrictions à venir de manière opportune, sans utiliser les freins.L'assistance en cas de bouchon combine les fonctions du régulateur de vitesse adaptatif et de l'assistant adaptatif de maintien dans la voie. Il permet le démarrage, le freinage et le maintien dans la voie dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h en suivant les mouvements des véhicules à proximité.Le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les fenêtres ouvertes et, si nécessaire, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence ou de panique, ou une collision imminente à l'avant, sur le côté ou à l'arrière.L'Emergency Assist réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en raison d'une urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle du véhicule, allume les feux de détresse et commence à freiner doucement le véhicule jusqu'à l'arrêt. Ensuite, le système déverrouille automatiquement les portes, allume les lumières intérieures et active eCall quelques secondes après l'arrêt du véhicule.Le Kodiaq est équipé du système d'aide au stationnement à distance, qui permet de se garer à distance à l'aide d'une application.Le système d'aide au stationnement à distance permet de manœuvrer le Kodiaq dans des espaces de stationnement étroits depuis l'extérieur du véhicule à l'aide d'une application pour smartphone. Le véhicule et le smartphone communiquent par Bluetooth sur une distance pouvant aller jusqu'à cinq mètres. Le Kodiaq peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière en ligne droite en utilisant le smartphone comme télécommande. Pendant la manœuvre de stationnement, le système peut détecter les objets et les piétons qui s'approchent et prévenir automatiquement les collisions.