Le roadster biplace Mazda MX-5 s'offre quelques évolutions stylistiques

Le2024 fait ses débuts sur la scène internationale à l'occasion du Japan Mobility Show 2023, qui sera ouvert au public à partir du 28 octobre.Le roadster biplace Mazda MX-5 s'offredans son millésime 2024.Conçu pour les adeptes du plaisir de conduire à l'état pur, le roadster biplace Mazda MX-5 2024 propose un nouveau mode de conduite et des systèmes de sécurité inédits.Côté extérieur, le roadster biplace MX-5 2024 se dote dede dernière génération qui se combinent aux feux de jour pour offrir une visibilité améliorée.Lesont été subtilement redessinés.La capote du roadster de Mazda est disponible en beige sur la finition Kazari.L'habitacle reçoit un rétroviseur intérieur sans cadre et unLeoptimise le comportement du véhicule sur circuit. Ce mode privilégie la sécurité du conducteur en opérant un contrôle du survirage en cas de dérapage dangereux du véhicule impossible à contrecarrer par le conducteur.Conçu pour tous les novices de la conduite sur circuit, ce système permet au conducteur de conserver la maîtrise du roadster japonais jusqu'à la dernière seconde.S'inscrivant dans la droite ligne de ses prédécesseurs, le MX-5 2024 conservant les valeurs clés qui font la réputation du roadster de Mazda depuis plus de 30 ans: des proportions équilibrées, une remarquable agilité et une légèreté exemplaire gages d'une expérience de conduite exaltante.Le roadster Mazda MX-5 bénéficie d'équipements de sécurité supplémentaires: dispositif de maintien de trajectoire, système d'adaptation intelligente de la vitesse, aide au freinage intelligent, et reconnaissance des panneaux de signalisation couplé au système de navigation.Le dispositif de maintien de trajectoire (LKA) permet de maintenir le véhicule dans sa voie de circulation.Le roadster biplace Mazda MX-5 2024 allie une stabilité optimisée et une réactivité exemplaire en virage et à l'accélération.Dans son millésime 2024, le roadster biplace Mazda MX-5 cultive son statut de voiture passion.