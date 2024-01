Le grand SUV polyvalent Audi Q7 s'offre une mise à jour

Le SUV bénéficie d'améliorations.Après le lancement de la deuxième génération en 2015 et un premier restylage en 2019, l'Audi Q7 s'offre uneLe SUV familial polyvalent Audi affiche un design clair et profite d'une technologie encore plus performante.Le SUV le plus volumineux de la marque aux quatre anneaux affiche la conception moderne du design d'Audi.Avec sa forme encore plus minimaliste, ses surfaces épurées et son volume exceptionnellement grand, l'Audi Q7 est synonyme de modularité dans toutes les situations.Les porte-à-faux et l'empattement affichent des proportions puissantes.L'Audi Singleframe, au design octogonal et à la verticalité inimitable, impressionne par ses inserts verticaux. Ils prennent la forme d'une goutte d'eau sur la carrosserie de base et d'un L sur la carrosserie de la finition S line. Ces éléments indiquent qu'il s'agit d'un modèle haut de gamme d'Audi et contribuent à son esthétique. En outre, l'interaction entre les contours de la calandre et les phares crée une architecture avant qui souligne l'aspect puissant de l'Audi Q7.L' assurance de ce modèle est soulignée par des prises d'air proéminentes, encadrées de couleurs, qui sont clairement intégrées à l'architecture de base du véhicule.Audi a méthodiquement réduit les éléments décoratifs pour donner au véhicule un aspect encore plus clair et plus puriste.Afin de distinguer la version de base et le pack extérieur S line, certaines parties du pare-chocs avant, des garnitures de fixation des portes et le diffuseur présentent des couleurs contrastées.Les phares, dotés de la technologie HD Matrix LED avec des lasers comme faisceau supplémentaire, ainsi que les feux diurnes numériques positionnés sur le bord horizontal supérieur, donnent à l'Audi Q7 une expression encore plus puissante.La position plus élevée des feux de jour donne à l'Audi Q7 une apparence plus large.Des feux arrière OLED numériques (équipements optionnels) renforcent le caractère haut de gamme du modèle d' Ingolstadt.Des phares Matrix LED éclairent la route (de série) dans l'Audi Q7.Des phares HD Matrix avec éclairage laser Audi sont disponibles en option. Ils fonctionnent avec 24 LED chacune avec une diode laser haute puissance et sont reconnaissables grâce à une lumière ambiante bleue incorporée dans les phares. La lumière laser devient active à partir de 70 km/h et augmente la portée des feux de route.Les feux diurnes numériques, avec signatures personnalisables, confèrent à l'Audi Q7 une apparence caractéristique en permettant au conducteur de sélectionner l'une des quatre signatures lumineuses via le MMI.L'Audi Q7 propose en option des feux arrière à technologie digitale OLED (OLED = « organic light emitting diode » : diode électroluminescente organique) numérisés qui présentent quatre signatures lumineuses numériques.Les feux arrière OLED numériques sont dotés d'une fonction d'indication de proximité en liaison avec les systèmes d'assistance : lorsque d'autres usagers de la route s'approchent de l'Audi Q7 à l'arrêt par l'arrière à moins de deux mètres, les unités de contrôle activent automatiquement tous les feux OLED numériques.Les fonctions supplémentaires comprennent les clignotants dynamiques ainsi que diverses séquences de retour et départ de la maison associées à chaque signature lumineuse numérique.La gamme de motorisations s'ouvre avec un moteur diesel de trois litres d'une puissance de 210 kW (286 ch) et d'un couple de 600 Nm (50 TDI quattro). Au départ arrêté, l'Audi Q7 50 TDI accélère jusqu'à 100 km/h en 6,1 secondes. Sa vitesse maximale est de 241 km/h.Tous les moteurs V6 de l'Audi Q7 ont une capacité de remorquage pouvant aller jusqu'à 3,5 tonnes.Tous les moteurs sont associés à la boîte tiptronic à huit rapports, à la transmission intégrale permanente quattro et au système mild hybrid, qui permet de réduire la consommation de carburant jusqu'à 0,5 litre aux 100 kilomètres en utilisation client. Ses principaux composants sont une batterie lithium-ion et un alterno-démarreur à courroie qui alimente le système électrique principal de 48 V du SUV Audi. Entre 55 et 160 km/h, l'Audi Q7 peut rouler avec le moteur éteint pendant 40 secondes lorsque le conducteur lève le pied de l'accélérateur. Après le freinage, l'alterno-démarreur redémarre le six cylindres rapidement et de manière très pratique. La zone d'arrêt-démarrage commence dès 22 km/h.Deux versions hybrides rechargeables 55 TFSI e et 60 TFSI e compléteront la gamme dans le courant du premier trimestre 2024.Les versions cinq et sept places de l'Audi Q7 associent un grand haut de gamme à des qualités pratiques au quotidien.Le grand SUV allemand mesure 5,072 mètres de long, 1,970 mètre de large et 1,748 mètre de haut.Grâce à sa généreuse longueur, hauteur sous plafond et espace latéral à l'avant et à l'arrière, le véhicule offre une atmosphère spacieuse et aérée de première classe En fonction de la position des dossiers arrière, le compartiment à bagages de la version cinq places offre un volume compris entre 780 litres (dossiers relevés) et 1 908 litres (dossiers rabattus).Le hayon est équipé de série d'un moteur électrique avec commande gestuelle au pied.L'Audi Q7 propose en option une troisième rangée de sièges rabattables électriquement pour proposer jusqu'à 7 places Une suspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 roues de sérieLa suspension pneumatique à régulation électronique avec amortisseurs adaptatifs en continu sur les 4 roues est de série sur l'ensemble des versions.En fonction des préférences du conducteur et de la situation de conduite, la suspension ajuste la hauteur de conduite jusqu'à 90 millimètres tout en offrant un contrôle du niveau.Sur l'autoroute, la suspension s'abaisse automatiquement jusqu'à 30 millimètres, en fonction de la vitesse réelle, et de 15 millimètres avec la suspension pneumatique adaptative sport.En conduite tout-terrain, la fonction "Lift" de l'Audi drive select peut être utilisée pour augmenter la garde au sol jusqu'à 60 millimètres à basse vitesse.La direction intégrale avec 4 roues directrices (en option) assure un niveau de sécurité et de confort accru.À faible vitesse, les roues arrière tournent jusqu'à cinq degrés dans la direction opposée aux roues avant. Cela permet de réduire le rayon de braquage d'un mètre et d'améliorer la maniabilité.Dans le même temps, le conducteur ressent plus de confort et de stabilité à vitesse élevée, car les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant.Le pack Châssis « Advanced », avec stabilisation active électromécanique du roulis et direction intégrale, est disponible en option pour les V6 TDI.Pour améliorer la maniabilité de l'Audi Q7 dans les situations quotidiennes telles que les manœuvres dans les parkings, les garages et le stationnement domestique, le système de direction a été optimisé pour une plus grande facilité.L'Audi SQ7 TFSI se distingue avec un aileron redessiné à l'avant, un diffuseur expressif et des doubles sorties d'échappement ovales à l'arrière.Le Singleframe se distingue par des inserts verticaux en forme de L dans une palette de couleurs sportives.Les prises d'air les plus grandes sont dotées de grilles en nid d'abeille sur toute leur surface.L'Audi SQ7 TFSI est équipée du moteur 4.0 TFSI de 373 kW (507 ch) et 770 Nm de couple, avec la boîte tiptronic rapide à huit rapports et la transmission intégrale permanente quattro. Avec ce moteur, l'Audi SQ7 TFSI accélère de zéro à 100 km/h en 4,1 secondes, avec une vitesse maximale de 250 km/h régie électroniquement.À des charges faibles à moyennes et à des vitesses d'accélération basses, le système de cylindres à la demande désactive les cylindres 2, 3, 5 et 8 dans les rapports supérieurs en coupant l'injection et l'allumage et en fermant les soupapes d'admission et d'échappement. Le processus de commutation ne dure que quelques millisecondes et passe pratiquement inaperçu pour le conducteur.En mode quatre cylindres, les points de fonctionnement des cylindres actifs passent à une charge plus élevée, ce qui augmente l'efficacité thermique, tandis que les cylindres désactivés suivent, essentiellement sans pertes, comme des ressorts à gaz.Lorsque le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur, les cylindres désactivés se réactivent immédiatement.Les deux sorties extérieures du système d'échappement sont dotées d'un clapet qui module le son en fonction de la charge et du régime pour obtenir une sonorité sportive.Avec le pack Chassîs Sport « Advanced » présent de série sur l'Audi SQ7 TFSI, les conducteurs bénéficient également du différentiel sportif. Dans les virages pris à grande vitesse, il utilise deux embrayages multidisques pour répartir les couples entre les roues arrière, en donnant la part la plus importante à la roue située à l'extérieur du virage, qui a la meilleure adhérence. Connu sous le nom de " vectorisation du couple ", le système Audi rend la conduite plus précise et sans effort. Lors d'un virage ou d'une accélération dans une courbe, le grand SUV sportif Audi s'enfonce dans la courbe, minimisant ainsi la tendance au sous-virage.Le deuxième élément du pack est la stabilisation active électromécanique du roulis (eAWS). Les deux essieux sont équipés d'un moteur électrique compact couplé à une transmission. Il divise le stabilisateur en deux moitiés. En ligne droite, il leur permet de travailler en grande partie indépendamment l'un de l'autre, ce qui réduit les mouvements de la carrosserie sur les routes irrégulières. En conduite sportive, le moteur électrique fait tourner les deux moitiés en sens inverse et les fait travailler ensemble. La voiture s'incline alors beaucoup moins dans les virages et la réponse de la direction devient plus précise. L'eAWS est alimenté par un super condensateur de 48 volts. Cette unité de stockage d'énergie compacte et légère, capable d'absorber et de restituer des courants élevés en très peu de temps, alimente les deux moteurs électriques avec une puissance maximale de 1,5 kW chacun.