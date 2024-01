La BMW Série 4 Coupé affiche un design sportif subtilement repensé

Chez BMW , le chiffre 4 est synonyme d'une combinaison entre le plaisir de conduire et un design sportif.Il s'agit là des valeurs emblématiques de la marque BMW depuis ses débuts.Laincarne ce positionnement dans la gamme BMW.La BMW Série 4 Coupé bénéficie d'un design sportif subtilement repensé et d'équipements de dernière génération.La BMW Série 4 Coupé adopte une signature lumineuse identifiable au premier regard.Des LED sont disposées verticalement pour les feux de position, les feux de jour ainsi que les clignotants.Une cinématique lumineuse d'accueil complète le système d'accès confort optionnel.Sur la face avant, le design de la calandre BMW "Mesheffect", complété par un insert en chrome mat, est revisité.Les modèles M Performance accueillent une calandre avec barreaux horizontaux noirs similaire à celle de la BMW M4.Des projecteurs à LED adaptatifs avec feux de route anti-éblouissement ainsi que des feux arrière repris des BMW M4 CSL et utilisant la technologie laser sont disponibles en option.Des projecteurs Shadow Line sont également disponibles en option avec le pack M Sport Pro.Le bouclier arrière redessiné accentue la largeur de la voiture La finition M Sport inclue un diffuseur noir brillant et des sorties d'échappement d'un diamètre de 100 millimètres.Un pack extérieur M Carbone est également proposé en option.La dotation d'équipement de série intègre le Park Assist avec caméra de recul et système de manœuvre automatique, des sièges sport avec fonction chauffage à l'avant, une alarme antivol ainsi qu'un volant avec méplat sur la partie inférieure et palettes de changement de rapports.La BMW Série 4 Coupé est équipée de série d'une sellerie Sensatec perforés.Des selleries en cuir Vernasca bi-ton ainsi que des selleries BMW Individual en cuir Merino sont disponibles en option.La BMW Série 4 Coupé est disponible dans 4 motorisations sur le marché Français.Deux motorisations quatre cylindres essence et Diesel (BMW 420i, BMW 420d xDrive) ainsi que deux motorisations six cylindres essence et Diesel (BMW M440i xDrive, BMW M440d xDrive).Les moteurs essence et Diesel six cylindres ainsi que les moteurs quatre cylindres Diesel sont associés à la technologie d'Hybridation Légère 48V.Toutes les motorisations sont associées à une transmission Steptronic Sport à huit rapports.La BMW Série 4 Coupé à propulsion arrière peut être équipée de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive, selon les modèles.Des versions M Performance complètent la gamme de la Série 4 Coupé.Les moteurs dotés de la technologie M TwinPower Turbo, de la technologie de châssis spécifique M et des éléments de design distinctifs à l'extérieur comme à l'intérieur offrent des caractéristiques de conduite ultra-sportive.La BMW Série 4 Coupé bénéficie d'une gamme étendue de systèmes d'aide à la conduite et de stationnement automatisés.L'équipement de série de la Série 4 Coupé comprend l'indicateur de limitation de vitesse, l'alerte de collision avant, le système Park Assist avec caméra de recul ainsi que le système Auto Reverse (assistant de recul).Les systèmes Drive Assist, Drive Assist Pro et Park Assist Pro sont disponibles en option.Le BMW iDrive avec « QuickSelect » porte la simplicité et l'intuitivité à un niveau supérieur. L'accent est clairement mis sur la commande tactile à l'aide de l'écran de contrôle et de la commande vocale.L'écran d'accueil avec accès rapide « QuickSelect » propose des widgets disposés verticalement.La barre de menu située dans la partie inférieure de l'écran de contrôle offre un accès direct aux fonctions de climatisation.Le BMW Live Cockpit Plus, qui comprend le système de navigation BMW Maps, équipe de série la BMW Série 4 Coupé.En option, le BMW Live Cockpit Professional est doté de l'affichage tête haute BMW et du guidage intéractif avec "Réalité Augmentée" dans l'écran central ou le combiné d'instrumentations.L'eSIM personnelle peut être activée dans la voiture.Le modèle Série 4 Coupé est produit dans l'usine BMW à Dingolfing.Le lancement commercial de la BMW Série 4 Coupé aura lieu en mars 2024.Les principaux marchés de la BMW Série 4 se situent aux Etats-Unis, en Allemagne et en Chine.