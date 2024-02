La Mercedes-Benz CLE Cabriolet capitalise sur le plaisir de rouler « à ciel ouvert » à tout moment de l'année

lève le voile sur leLa série indépendante CLE reprend des éléments conceptuels et techniques de la Classe C et de la Classe E pour suivre sa propre voie.L'architecture du CLE Cabriolet repose sur un empattement long, un pilier A fortement incliné, un porte-à-faux avant court et un porte-à-faux arrière légèrement plus long, ainsi que des épaules prononcées et de grandes roues.Ces proportions sont indissociables de la marque Mercedes-Benz.Le CLE Cabriolet associe cesauet à uneLa partie avant progressivement inclinée vers l'avant ("nez de requin") avec un capot bas, les phares plats à LED et la calandre tridimensionnelle garantissent une apparence athlétique sophistiquée.Les dômes de puissance aux contours prononcés sur le long capot font référence aux moteurs comptant jusqu'à six cylindres.Sur le côté, une ligne de démarcation distinctive structure le volume. Cette ligne de caractère va du phare au rétroviseur extérieur et du feu arrière à la poignée de porte.L'arrière musclé est caractérisé par des surfaces fluides, des transitions douces et des feux LED en deux parties avec des corps lumineux tridimensionnels.La capote en tissus est disponible en noir, rouge ou gris.Avec le CLE Cabriolet, Mercedes-Benz poursuit sa longue tradition deetLe modèle est basé sur le modèle sportif CLE Coupé Laclassique en tissu et d'autres détails lui confèrent un caractère qui lui est propre.Le CLE Cabriolet capitalise sur leà tout moment de l'année.Le CLE Cabriolet associe desà un niveau élevé depour profiter du « plein air » tout au long de l'année.Leet lefont partie de l'équipement standard. Les deux systèmes ont été perfectionnés. Ils rendent la conduite à ciel ouvert plus agréable lorsque les températures extérieures sont fraîches.se compose de deux éléments : le déflecteur de vent situé sur le pare-brise dirige le flux d'air au-dessus de la tête des occupants. Il se déploie sur simple pression d'un bouton. Le déflecteur automatique situé derrière les appuie-tête arrière réduit plus efficacement les turbulences.produit un flux d'air plus chaud autour du cou et de la gorge des occupants des sièges avant, même lorsque les conditions de vent sont défavorables.La capote acoustique en tissu contribue également à l'utilisation du cabriolet CLE tout au long de l'année.La structure multicouche à isolation poussée garantit un confort thermique optimal en toutes saisons.Elle réduit également le bruit du vent et de la conduite.La capotejusqu'à une vitesse de 60 km/h.Avec sesde long, ses 1 861 millimètres de large et ses 1 424 millimètres de haut, le cabriolet deux portes CLE est le plus grand cabriolet du segment des véhicules de taille moyenne.Grâce à son empattement de 2 865 millimètres, le CLE Cabriolet offre plus d'espace que le cabriolet de la Classe C.Le véhicule est plus spacieux que la Classe C Cabriolet. Les passagers arrière bénéficient des 25 millimètres supplémentaires de l'empattement. Ils disposent de 72 millimètres d'espace supplémentaire aux genoux et de 19 millimètres d'espace supplémentaire aux épaules et aux coudes.Le coffre offre un volume de(295 litres lorsque la capote est rabattue).Si nécessaire, le coffre peut être agrandi à l'aide desLes occupants du CLE Cabriolet peuvent rabattre les sièges arrière depuis le coffre dans une proportion de 60:40.L'accès au compartiment à bagages se fait sans contact et de manière entièrement automatique grâce au système Hands-Free Access.Le Keyless-Go fait également partie de l'équipement de série. Les portes du véhicule se verrouillent et se déverrouillent par simple pression sur la poignée.Les éléments qui attirent l'attention dans l'habitacle sont l'écran d'affichage entièrement numérique de 12,3 pouces, l'écran central de 11,9 pouces orienté vers le conducteur, au format portrait, et l'éclairage d'ambiance dynamique de 64 couleurs.L'écran central peut être incliné électriquement de 15 à 40 degrés pour éviter les reflets gênants lorsque la capote est abaissée.L'éclairage d'ambiance peut s'étendre de la console centrale jusqu'au-dessous des bouches d'aération extérieures. Des bandes lumineuses partent du cockpit, passent par les portes et les panneaux latéraux arrière et se prolongent derrière les sièges arrière.Dans chacune des portes, une bande lumineuse suit les contours de l'accoudoir et de la ceinture de caisse jusqu'à l'arrière.Le haut du tableau de bord, les ceintures de sécurité et le couvercle de rangement de la capote sont recouverts d'un cuir nappa noir. À cela s'ajoutent les garnitures chromées qui font le tour de l'habitacle.Pour éviter que les sièges en cuir optionnels ne chauffent trop en été, ils sont dotés d'un revêtement spécial qui réfléchit les rayons infrarouges proches du soleil. Le cuir reste ainsi jusqu'à 12 degrés plus frais en plein soleil que le cuir standard non traité. Même lorsque la capote est fermée, l'habitacle se réchauffe moins grâce aux housses de sièges froides.Les sièges avant sport intégral sont développés exclusivement pour le CLE. Associés au système de sonorisation surround Burmester 3D en option, ils disposent chacun de deux haut-parleurs au niveau des appuie-tête. Le système de sonorisation Burmester 3D Surround compte au total 17 haut-parleurs.Les sièges avant se déverrouillent à l'aide d'une boucle en cuir Nappa située sur le bord supérieur du dossier.Le CLE Cabriolet reprend l'architecture électronique de la Classe E et la troisième génération du système d'infodivertissement MBUX.La troisième génération du(Mercedes-Benz User Experience) permet l'utilisation d'applications tierces telles que la plateforme de divertissement "TikTok", le système de vidéoconférence "Zoom" ou "Audials", un fournisseur de radio Internet et de podcasts.Ledu cabriolet CLE permet de conduire avec plaisir sur les routes sinueuses tout en offrant un confort de conduite élevé sur les longs trajets.Le train de roulement sport surbaissé de 15 mm avec système d'amortissement sélectif associé à la direction directe sport sont montés de série. Il associe une conduite confortable à une maniabilité réactive.La(en option) permet une expérience de conduite réglable, allant d'une conduite sportive à une conduite confortable, grâce à un amortissement continu et adaptatif à l'avant et à l'arrière. La suspension active contrôle individuellement les caractéristiques d'amortissement de chaque roue en conjonction avec les caractéristiques du moteur, de la transmission et de la direction. Elle tient compte de la situation de conduite, de la vitesse et de l'état de la route.Lepermet au conducteur de choisir entre un réglage confortable ou plus ferme et plus sportif.Tous lessont des hybrides légers dotés d'un générateur de démarrage intégré et d'un système électrique de 48 volts.La gamme propose un choix de moteurs à quatre cylindres ainsi qu'un moteur à essence à six cylindres en ligne de 3.0 litres en haut de la gamme (Mercedes-Benz CLE 450 4Matic)De nombreuxoffrent une assistance adaptée à chaque situation de conduite.L'équipement de série comprend le système d'aide active au maintien de la distance Distronic et les systèmes Attention Assist, Active Brake Assist, Active Lane Keeping Assist, Speed Limit Assist et le pack de stationnement avec caméra de recul.Le lancement du CLE Cabriolet débutera en Europe mi 2024.