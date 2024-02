La quatrième génération moderne de la Skoda Octavia s'offre une mise à jour

La quatrième génération moderne de la berline s'offre uneavec un design légèrement revu.Le restylage comprend uneainsi que desde nouvelle génération et des pare-chocs avant et arrière redessinés.La berline de Mlada Boleslav embarque desà l'intérieur de la voiture pour les sièges, le tableau de bord et les panneaux de porte.Unest proposé de série sur certaines variantes du modèle.Un écran d'infodivertissement de 13 pouces est disponible en option.Lebasé sur l'IA sera intégré de série à l'assistant vocal Laura courant 2024.L'intégration de ChatGPT dans l'assistant vocal Laura apporte des possibilités qui ringardisent les commandes vocales précédentes.La gamme dese compose de deux moteurs essence 1.5 TSI avec micro hybridation, de deux moteurs essence 2.0 TSI et de deux moteurs diesels. Les puissances vont de 85 kW (116 ch) à 195 kW (265 ch).Deset d'assistance améliorent la sécurité active et passive de l'Octavia.L'assistant d'attention et de somnolence utilise un large éventail de données et de paramètres pour évaluer le comportement du conducteur.En outre, l'Octavia est équipée de 10 airbags.L'aide au stationnement intelligente et l'aide au stationnement à distance font leurs débuts dans la berline Octavia Avec plus de 7 millions d'unités livrées (berline et break ) depuis 1996, la Skoda Octavia est de loin le modèle le plus vendu du constructeur tchèque.La Skoda Octavia (berline et break) est l'une des dix voitures les plus vendues en Europe.