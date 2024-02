La super car électrique haute performance Yangwang U9 développe une puissance totale de 1 300 chevaux

, une sous-marque de luxe avant-gardiste de Byd, présente laau salon international de l'automobile de Genève 2024 (GIMS 2024).La marque avant-gardiste Yangwang incarne leen matière de sécurité et de performance, tout en offrant leLes modèles Yangwang sont positionnés en termes de prix pour séduire lesLes modèles Yangwang intègrent deux technologies automobiles avancées : la plateforme e4 et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus, qui produisent une puissance et des performances élevées, avec une stabilité de premier ordre.La plateforme e4 de Byd est la première plateforme technologique à quatre moteurs indépendants produite en série au monde. Il s'agit d'une avancée majeure qui établit une nouvelle norme en matière de sécurité et de performance des véhicules. Conçue pour surpasser les véhicules à carburant conventionnel, la plate-forme e4 introduit un système sophistiqué de contrôle vectoriel indépendant à quatre moteurs. Cette technologie permet une précision inégalée dans la gestion de chaque roue, offrant des réponses rapides en quelques millisecondes, une reconnaissance exacte et un contrôle supérieur. La précision de la vectorisation du couple sur chaque roue garantit la stabilité, même en cas d'éclatement des pneus. La technologie peut ajuster avec précision le couple des trois autres roues avec une précision de l'ordre de la milliseconde, ce qui aide le véhicule à s'arrêter de manière plus stable et réduit le risque d'accidents secondaires.Le système intelligent de contrôle de la carrosserie Byd DiSus améliore l'agilité, la sécurité et la compatibilité du véhicule dans divers scénarios de conduite, grâce à des caractéristiques clés telles que l'auto-préservation intelligente et l'ajustement adaptatif. La technologie Byd réduit le risque de retournement, minimise les mouvements des occupants dans les virages à grande vitesse, à l'accélération ou au freinage, grâce à un réglage total de la suspension, et répartit la pression hydraulique sur les quatre roues.Le système de contrôle intelligent du châssis Byd DiSus-X permet à la Yangwang U9 d'atteindre un débattement de suspension réglable maximal de 75 mm et une vitesse de levage maximale sur un seul axe de 500 mm/s, ce qui permet une force de levage instantanée de plus d'une tonne et facilite le bond en avant de la U9 à l'accélération. Ces caractéristiques offrent une expérience de conduite impressionnante dans divers scénarios de conduite tels que le freinage, l'accélération, les virages et les impacts routiers, améliorant considérablement l'agilité du véhicule et le confort des conducteurs et des passagers.Adoptant le, la Yangwang U9 incarne unede supercar électrique, caractérisée par des, uneet uneuniques.La super car électrique U9 intègre laet une structure de carrosserie renforcée.Le modèle haute performance Yangwang utilise la technologiedéveloppée par Byd, qui renforce la solidité de la structure de la carrosserie et augmente la rigidité à la torsion, améliorant ainsi la sécurité du véhicule en cas d'accident.La Yangwang U9 est dotée d'une, d'uneet de la technologie CTB. Elle contribue à une rigidité torsionnelle de 54425N-m/deg et la charge de compression unilatérale du toit dépasse 11 tonnes.La super car électrique haute performance Yangwang U9 développe uneet unpour des performances impressionnantes. La super car électrique Yangwang U9 accélère deet atteint unesur circuit fermé. L'accélération de 0 à 400 mètres prend 9,78 secondes.La batterie Blade facilite les fonctions de décharge et de refroidissement et la technologie de charge ultra-rapide Dual Plug-in offre uneLa Yangwang U9 est équipée dedestinés à réduire le coefficient de traînée et à améliorer l'efficacité de la dissipation de la chaleur.La Yangwang U9 est équipée de la plateforme DiLink150, alimentée par des puces 5G 4nm personnalisées. Spécialement conçu pour la conduite sur circuit, il est doté d'un assistant de course qui fournit des services complets de conduite sur circuit avec des informations détaillées sur près de 30 circuits de course en Chine.À l'intérieur, le cockpit du Yangwang U9 est équipé de deux sièges réglables dans 14 directions afin d'offrir au conducteur et aux passagers une meilleure position. Il est également équipé du système audio immersif Dynaudio Evidence Series.Le prix de la super car électrique haute performance U9 a été fixé en Chine à 1,68 million de RMB.Les livraisons de la Yangwang U9 débuteront au cours de l'été 2024.