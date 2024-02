Le salon international de l'automobile de Genève 2024 s'apparente à une exposition franco-chinoise

Lea ouvert ses portes le 26 février 2024 pour sept jours.Le salon de Genève a eu lieu, à l'exception des années 2020 et 2021, en raison de la pandémie Covid 19 et des années 2022 et 2023, en raison de la désaffection des constructeurs européens pour le salon Suisse de l'automobile.L'édition 2024 du salon de l'automobile de Genève se dérouleParmi les constructeurs européens,Et ces trois marques du groupe Renault ne sont que très faiblement présentes commercialement sur le marché automobile Suisse. A elles seules, elles représentent moins de 8 pourcent du marché automobile Suisse.En 2019, le salon Suisse, en perte de vitesse, avait attiré 602 000 visiteurs.La fréquentation de l'édition 2024 devrait être en chute libre, à l'image du nombre d'exposants présents.L'exposition franco-chinoise 2024 de Genève compte également parmi les exposants l'américainet les groupes automobiles Chinois(MG Motor et IM) et(Byd, Denza et Yangwang).Le désintérêt des constructeurs automobiles pour les automobiles n'est pas nouveau.Par contre, l'intensité du désamour des constructeurs autos pour les salons automobiles condamnent à très court terme ce type d'évènements.Les différentes marques automobiles se concentrent sur des opérations de communications construites en fonction de leurs lancements de véhicules et de leurs propres impératifs.L'édition 2024 du salon de l'automobile de Genève réunit(Alpine, Byd, Dacia, Denza, IM, Lucid, MG, Renault, Izuzu, Yangwang) dont des marques chinoises non implantées en Europe à ce jour (Denza, IM, Yangwang).Byd Tang restyléByd Seal U DM-i hybride rechargeable Dacia Spring restyléeDenza N7Denza D9IM L6Lucid GravityRenault 5 E-TechMG3Yangwang U8