Seres 7 : un grand SUV électrique à prolongateur d'autonomie

Laprésente leLe Seres 7 est un grand SUV familialrevendiquant un confort de haut niveau.Les passagers du Seres 7, de, peuvent choisirLa conception des sièges à gravité zéro avec un massage complet du dos en 8 points, combinée au mode lit de camping, offre une expérience inédite lors de longs trajets.Le système de purification de l'air par ions négatifs crée un environnement sain dans la voiture La conception de la structure du Seres 7 est axée sur une philosophie de sécurité globale.Certaines parties de la carrosserie sont en acier formé à chaud, comme pour les sous-marins, tandis que les huit airbags de sécurité et la technologie d'isolation thermique des batteries de qualité aéronautique assurent une protection solide.Le design intérieur se veut d'une qualité supérieure, avec des portes, des marchepieds et des pare-soleil automatiques, le chargement rapide sans fil et bien d'autres fonctions luxueuses.Le Seres 7 embarque une(range extended).Unassure la recharge de laSelon la China Passenger Cars Association's (CPCA) et son classement des marques de luxes sur le marché chinois de début 2024 (1er janvier - 10 mars 2024), la marque Seres est dans le Top 5 des marques de luxe en Chine, suivant de près les marques de luxe traditionnelles telles que Audi BMW et Mercedes