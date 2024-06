Retour sur l'atmosphère générale et l'historique du salon automobile de Pékin 2024

Le salon automobile de Shanghai en 2023 a été un choc, après les trois années d'interruption de ce type de manifestation, le monde a découvert avec stupeur, que la Chine avait continué à travailler pendant les trois années du confinement.Tout était plus grand, plus technologique, aussi bien fini que les produits des constructeurs automobiles occidentaux.L'élève Chinois avait dépassé le maître allemand qui lui avait appris à fabriquer des voitures 50 ans auparavant.Le salon de Pékin en 2024 n'a donc pas été une surprise. Mais il s'agit comme pour Shanghai en 2023 de la plus grande manifestation automobile mondiale, par le nombre de marques et de modèles présentés.Un peu moins d'un million de visiteurs dont 30 000 étrangers ont pu découvrir près de 300 véhicules à nouvelle énergie (NEV) exposés (véhicules électriques à batterie / BEV, véhicules hybrides (HEV), véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (EREV - Extended Range Vehicle), dont un peu moins de 120 en première mondiale.Une offre encore très chinoise avec 50% de SUV , et moins de 20% de produits concernant les segments des économiques (Twingo, Spring Panda ) et inférieures (Clio, 208 Sandero , 600, Corsa ), alors qu'ils couvrent près de 50% du marché en France.Les constructeurs automobiles chinois n'ont en majorité pas encore intégré les contraintes d'un continent pauvre en espace , aux villes anciennes à rues étroites et à l'opinion de plus en plus averse au poids et sensible à une utilisation des ressources au plus juste des besoins de mobilité des utilisateurs.Cela laisse le temps aux constructeurs Européens de mettre sur le marché des véhicules compétitifs adaptés à la demande des consommateurs.Certes de nouvelles marques ont présenté leurs produits Skyworth, DongFeng Nami, Mona par Xpeng et surtout les deux champions de la téléphonie Huawei et Xiaomi.Huawei a développé sa marque ombrelle vendue dans ses show-rooms de téléphones et produits hi-tech et avec des partenaires :- Aito, fabriqué avec Seres,- Stelato avec BAIC- Luxeed avec CheryEt Xiaomi la SU7, vendue déjà à plus de 75 000 exemplaires après moins d'un mois et présente dans les boutiques de Xiaomi.Xpeng a présenté son access brand Mona (Made of New AI), qui sera lancée à partir de juin en Chine à un prix très compétitif inférieur à 15 000 euros.Des constructeurs historiques ont présenté leurs nouvelles marques chinoise pour réagir à la croissance du marché des véhicules électriques à batterie (BEV) : Volkswagen la ID. UX Honda le YEOu présenté ou souligné leur partenariat avec des entreprises chinoises pour améliorer leur offre :- Stellantis avec Leapmotor,- Discussion de Renault avec LiAuto et Xiaomi,- Volkswagen avec Xpeng, Mercedes et Toyota avec Tencent, Nissan avec Baidu,- CATL avec Hyundai Et des innovations technologiques dans :- Les voitures volantes Xpeng et Chery,- Les taxis autonomes, Volkswagen, Toyota et Chery- La nouvelle batterie de CATL qui promet une autonomie CLTP de 1000 km- Quelques offres à Hydrogène dont la Roewe iMaxEnfin il faut signaler l'offre pléthorique de Byd, leader du marché des véhicules à nouvelle énergie (NEV) en Chine avec 34% de part de marché en 2023, avec ses différentes séries et marques, Dynasty, Ocean, Fangchengbao, Denza & Yangwang, qui a présenté 4 véhicules hybrides rechargeables (PHEV), la Dynasty Qin L, la Ocean Seal, la Bao 8 et la Denza Z9 GT et 3 véhicules électriques à batterie (BEV), les Ocean Sealion, Ocean-M et la Yangwang U7 et de nombreux concept-cars Geely a exposé de son côté en première mondiale un véhicule hybride rechargeable (PHEV), la Lynk & Co 07 EM-P, et trois véhicules électriques à batterie (BEV), la galaxy E5, La Zeekr Mix et la Jiyue 07.Chery sept véhicule hybride rechargeable (PHEV), la Tiggo 9, les Felwin E06, A9 et T9, la Exceed E08, les Jetour T2 et T5 et deux véhicules électriques à batterie (BEV), les iCAR V23 et X25Enfin à signaler le lancement par SAIC de sa marque premium de véhicules électriques à batterie (BEV) IM avec la L6 qui sera commercialisée en Europe fin 2024, début 2025 avec une architecture 900 volts et une autonomie jusqu'à 1000 km CLTP (le cycle d'homologation chinois).