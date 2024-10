Le SUV polyvalent Volkswagen Tayron est capable d'accueillir jusqu'à sept personnes

lève le voile, en première mondiale, sur leà l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris 2024.Destiné au marché européen, le grand SUV deTayron se glisse entre le luxueux Volkswagen Touareg et le Volkswagen Tiguan de taille compacte Long de, le Tayron affiche une allure athlétique.A l'avant, les phares à LED et le logo lumineux créent une signature visuelle reconnaissable en pleine nuit.A l'arrière, une bande LED court sur toute la largeur du véhicule.La précision des lignes renforce une allure générale élancée.On retrouve à l'intérieur des surfaces agréables au toucher et des inserts lumineux.La dotation d'équipements de série comprend neuf airbags, un système de climatisation automatique à trois zones, un éclairage d'ambiance à 10 couleurs, une console de commande multifonction, un système d'infodivertisssement avec écran de 32 cm doté d'une fonction de navigation activable et d'une fonction de connectivité sans fil (pour Apple CarPlay et Android Auto ), des instruments numériques, des phares LED avec réglage automatique de l'éclairage (Light Assist), le logo Volkswagen lumineux à l'avant et à l'arrière du véhicule, des modules de feu arrière 3D, des pare-soleil sur les vitres des portières arrière et des jantes alliage 17 pouces.Le Tayron reçoit une. Le Tayron Life est équipé de série du régulateur de vitesse adaptatif (ACC), de la fonction de freinage en virage, de l'assistance au changement de voie (Side Assist) et au maintien de voie (Lane Assist), du système de freinage d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes (Front Assist), de l'assistant au stationnement (Park Assist Plus), d'une caméra de recul, d'un affichage dynamique des panneaux de signalisation, et d'un système d'alerte anti-collision lors de l'ouverture des portières.Parmi les options proposées, on peut citer le réglage adaptatif du châssis (DCC Pro), les feux matriciels IQ .LIGHT HD avec éclairage interactif, et l'assistant de guidage latéral et longitudinal (Travel Assist).Sont également disponibles l'assistant vocal IDA, qui intègre ChatGPT (en association avec le pack d'infodivertissement Discover), un toit panoramique pivotant et coulissant, un système audio 700 W Harman Kardon, des sièges réglables électriquement avec sellerie cuir, avec fonction massage et ventilation, ainsi qu'un verrouillage de sécurité enfant activé électriquement à l'arrière.Conçu sur la plateforme MQB evo, que l'on retrouve sur le Tiguan et la Passat SW , le Tayron se déclinera dans sparmi lesquelles deux versions hybrides rechargeables. Les versions PHEV affichent une autonomie supérieure à 100 km en conduite intégralement électrique et sont capables de parcourir jusqu'à 850 km entre deux arrêts en station-service pour les trajets longue distance.Après le lancement d'une motorisation hybride légère (eTSI), Volkswagen entend proposer deux déclinaisons hybrides rechargeables (eHybrid), deux autres à moteur turbo essence (TSI) et deux à moteur turbo Diesel (TDI). Toutes sont associées à une boîte de vitesses automatique à double embrayage (DSG).Le moteur eTSI de base, qui développe 110 kW (150 ch), est doté d'une hybridation légère à 48 V.Les deux modèles hybrides rechargeables allient le meilleur des deux mondes : électrique et essence. Ils développent respectivement 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch). Une batterie de 19,7 kWh (capacité nette) leur assure une autonomie de plus de 100 km en mode intégralement électrique. Elle peut être rechargée à 11 kW depuis un boîtier à domicile ou dans une station de recharge en courant alternatif, et jusqu'à 50 kW sur une station de recharge rapide en courant continu.La motorisation TDI 142 kW (193 ch) est associée une transmission intégrale 4motion. Tous les modèles Tayron 4Motion sont conçus pour un poids maximal de remorquage de 2 500 kg (freiné, gradient de 12 %).Dans sa version de base, le Tayron peut accueillir cinq passagers et