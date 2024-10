Le grand SUV électrique Byd Sealion 7 affiche une allure athlétique

présente leau Mondial de l'Automobile de Paris 2024 (Paris Motor Show 2024).Créé dans le studio Byd de Shenzhen, le Sealion 7 adapte le langage stylistique de la série Ocean, que l'on retrouve la berline compacte Dolphin et la berline hautes performances Seal, à un style de grand SUV.Le résultat est un véhicule à l'L'avant intègre un, familier aux autres modèles de la série Ocean, et est conçu pour donner une impression de mouvement vers l'avant. Le thème de l'océan est conservé grâce à l'utilisation de phares LED flottants et de courbes sculptées.Leest doux et équilibré, avec un avant bas contrebalancé par unet unponctué d'un aileron arrière. Les surfaces subtiles, avec un pli net qui remonte le long des flancs, créent une double ligne de taille. L'aspect épuré est renforcé par des poignées affleurantes qui s'effacent dans la porte lorsque le SUV Sealion 7 est en mouvement.A l'arrière, lasur toute la largeur du hayon inclut la dernière évolution des feux de détresse de la série Ocean en « goutte d'eau ».Le SUV Sealion 7 est basé sur l'. Conçue exclusivement pour les véhicules électriques , la e-Platform 3.0 intègre laDéveloppée en interne par Byd, la batterie Blade est conçue pour offrir une sécurité, une durabilité, des performances et un conditionnement de premier ordre. La technologie est efficace en termes d'optimisation de l'espace, permettant de comprimer plus de cellules dans la même zone qu'avec une construction de batterie conventionnelle, tout en obtenant un pack mince qui aide les ingénieurs et les concepteurs de BYD à optimiser l'espace de l'habitacle.La batterie Blade utilise du Lithium, Fer, Phosphate (LFP) comme matériaux de cathode. Le Lithium, Fer, Phosphate (LFP) présente des niveaux de sécurité et de durabilité plus élevés que les batteries lithium-ion classiques, tout en étant exempt de cobalt.Les batteries Lithium, Fer, Phosphate (LFP) sont également plus résistantes aux températures extrêmes, moins sensibles aux fluctuations de température et peuvent supporter un plus grand nombre de cycles de charge et de décharge avec une perte de capacité limitée.La fabrication de la batterie Blade dépasse les exigences du test de pénétration des clous, une méthode rigoureuse d'évaluation de l'emballement thermique de la batterie qui simule les conséquences d'un grave accident de la route.La batterie Blade est intégrée à la technologie Cell-to-Body (CTB) . Au lieu d'un agencement traditionnel, la technologie Cell-to-Body (CTB) intègre la batterie Blade dans l'ensemble de la structure du véhicule, le couvercle supérieur du pack faisant également office de plancher de l'habitacle. La technologie CTB est dotée d'une structure en aluminium alvéolaire résistante, ce qui renforce la sécurité. L'utilisation de la batterie comme élément structurel permet d'obtenir une rigidité torsionnelle élevée. La structure Cell-to-Body (CTB) permet de garantir un centre de gravité bas.Le SUV Sealion 7 est équipé d'unequi intègre la plupart des composants clés de contrôle et de gestion électrique dans un seul dispositif.Le véhicule est équipé de série d'unequi utilise la chaleur résiduelle de la chaîne cinématique électrique pour préserver l'autonomie dans des conditions froides.Le SUV Sealion 7 est disponible en. Dans sa version la plus puissante, dotée de deux moteurs et de quatre roues motrices intelligentes, la puissance de recharge peut atteindre 230 kW.Le SUV Sealion 7 est doté d'un eLa suspension est conçue pour assurer un bon contrôle du véhicule.Le comportement de conduite bénéficie, sur les versions traction et quatre roues motrices, du système iTAC (Intelligent Torque Adaption Control). Il fonctionne en répartissant le couple, en utilisant le transfert de couple, en réduisant le couple et même en appliquant un couple négatif pour minimiser le dérapage.Le SUV surélevé Sealion 7 affiche uneet un empattement de 2 930 mm avec un plancher arrière entièrement plat.Grâce à la construction Cell-to-Body (CTB) et à la batterie Blade, le plancher est relativement fin pour un véhicule électrique proposant ce niveau d'autonomie, ce qui permet une garde au toit correcte, malgré la ligne de toit plongeante.Les premières livraisons sont attendues avant la fin de l'année 2024.