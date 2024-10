La supercar Ferrari F80 incarne le summum de la performance de la marque de Maranello

lève le voile sur laDepuis 1984, Ferrari sort périodiquement une supercar qui témoigne du plus haut niveau de technologie de son époque et qui a vocation à s'inscrire dans la culture populaire. Destinées aux clients les plus exigeants de la marque de Maranello, les supercars Ferrari sont devenues des légendes de leur vivant dans l'histoire de Ferrari et de l'automobile.La F80 a pour mission d'incarner. Elle intègre des solutions technologiques avancées, y compris la technologie hybride pour le groupe motopropulseur, afin d'atteindre des niveaux de puissance et de couple inégalés.Chaque aspect de son architecture est conçu pour maximiser les performances , du châssis en fibre de carbone aux solutions aérodynamiques extrêmes, en passant par la suspension active optimisée pour permettre au conducteur de tirer le maximum de performances de la voiture sur la piste.Contrairement à ce qui se fait actuellement dans le monde des supercars, la F80 combine ces attributs avec des niveaux d'ergonomie sans compromis sur la route. Cette capacité à être conduite avec facilité sur la route a déterminé les choix technologiques et architecturaux.L'architecture « 1 plus » de la F80 est si extrême que la disposition choisie se traduit par un habitacle étroit, centré sur le conducteur, qui offre un volume spacieux pour un passager. Ce choix structurant a apporté des avantages cruciaux en termes de réduction de la traînée et du poids.L'habitacle dégage une nette, bien que la voiture soit homologuée pour deux occupants.La raison première du choix de l'architecture « 1 plus » était de minimiser la largeur, au profit de l'aérodynamique (moins de traînée) et du gain de poids.Le groupe motopropulseur est basé sur l'expression la plus fine de la technologie dans le sport automobile . La GTO et la F40 étaient propulsées par un V8 turbo, car les voitures de Formule 1 utilisaient des moteurs turbocompressés dans les années 1980. Aujourd'hui, en Formule 1 comme en Championnat du monde d'endurance (WEC), les groupes motopropulseurs sont constitués de. Cette architecture a été transférée dans la F80.Le groupe motopropulseur est complété par l'introduction de la(e-turbo). Grâce à un moteur électrique installé entre la turbine et le compresseur de chaque turbo, il permet d'obtenir une puissance spécifique élevée et une réponse instantanée à bas régime.L'joue un rôle clé sur la F80, avec des solutions telles que l'aileron arrière actif, le diffuseur arrière, le fond plat, l'aileron avant triplan et le S-Duct qui travaillent de concert pour générer 1 050 kg d'appui à 250 km/h. Le résultat est amélioré par la suspension active, qui contribue directement à générer l'effet de sol. Les performances sont optimisées par l'essieu avant électrique, qui permet d'utiliser les quatre roues motrices pour exploiter efficacement le couple et la puissance disponibles, ainsi que par les freins dotés de la technologie CCM-R Plus dérivée du sport automobile.La F80 marque le début d'une nouvelle ère de design pour Ferrari, avec un langage stylistique plus nerveux et extrême qui fait ressortir l'âme de voiture de course. Le design fait appel à des références claires à l'aérospatiale qui soulignent la technologie de pointe et l'ingénierie sophistiquée de chaque solution technique. On remarque également des clins d'œil à la lignée des supercars Ferrai.La supercar du Cheval cabré sera produite en série limitée à 799 exemplaires. Elle rejoint le panthéon des icônes de Maranello en termes de technologie et de performances, telles que la GTO, la F40 et la LaFerrari.