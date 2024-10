Le SUV urbain hautes performances Lexus LBX Morizo RR développe 304 ch

Présenté comme un concept-car au salon de l'automobile de Tokyo en janvier 2024, lea été développé en collaboration avec le maître pilote Akio Toyoda « Morizo ».Il est commercialisé aujourd'hui au Japon, en Australie et en Nouvelle Zélande et est à l'étude pour l'Europe.Équipé d'un moteur 3 cylindres turbo 1.6 litre avec échangeur, le LBX Morizo RR offre un couple et une puissance élevés. Pour exploiter pleinement cette puissance, les caractéristiques du LBX ont été minutieusement affinées.Une plateforme dédiée a été développée afin d'offrir le meilleur équilibre entre agilité et puissance. Pour garantir un haut niveau de contrôle sur tous les types de routes, une structure d'amortissement à réponse améliorée (Response Enhancing Damping Structure) a été adoptée sur les bras inférieurs des suspensions avant. Le silence caractéristique des véhicules Lexus a été obtenu en conduite sportive grâce à des mesures destinées à supprimer le bruit et les vibrations.Une boîte de vitesses automatique, Direct Shift 8AT et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports iMT (Intelligent Manual Transmission) sont disponibles.Une transmission intégrale permanente à commande électronique a été intégrée pour optimiser la conduite sportive.En termes de design, les spécificités extérieures telles que les pare-chocs avant et arrière, les jantes de 19 pouces, les passages de roues et les bas de caisse assorties à la carrosserie soulignent le centre de gravité bas de la voiture A l'intérieur, l'habitacle plus sportif favorise la connexion entre le conducteur et la voiture. Ceci a été réalisé en incorporant des sièges sport spécifiques, un pédalier en aluminium et des éléments décoratifs.La position de conduite a été abaissée de 10 mm par rapport à celle du LBX hybride pour que le conducteur soit assis au plus près du centre de gravité de la voiture. Des ajustements de l'angle de la pédale de frein ont été réalisés pour permettre une application plus douce sur la pédale.La carrosserie du LBX a été renforcée pour augmenter sa rigidité. 469 points de soudure ont été incorporés à des intervalles plus courts dans tout le véhicule et la longueur d'application de l'adhésif structurel a été augmentée de 12,8 mètres. Ces améliorations visent à minimiser les vibrations. D'autres optimisations telles qu'une épaisseur accrue dans la partie arrière, ainsi que l'introduction de renforts sous la caisse et au niveau des fixations d'amortisseurs arrière, contribuent au confort de conduite.Le système de suspension a été encore perfectionné. La suspension avant intègre le système de jambes de force du modèle hybride. Elle reçoit en plus une technologie appelée Response-Enhancing Damping Structure (REDS) qui améliore la réponse et la sensation de la direction à toutes les vitesses et dans toutes les conditions de conduite. Cette approche consiste à appliquer une résine thermodurcissable sur le bras inférieur de suspension. À l'arrière, une suspension à double triangulation assure une réactivité et une adhérence élevées. En intégrant des rotules à haute rigidité, la suspension optimise les caractéristiques des bagues et la rigidité des composants.Le système de freinage est conçu pour un refroidissement optimal. Le modèle à boîte automatique reçoit des disques ventilés de 18 pouces à l'avant et des disques pleins de 16 pouces à l'arrière. Le modèle à boîte manuelle est équipé de disques ventilés à l'avant et à l'arrière. Le réglage des freins met l'accent sur la rigidité de la pédale pour une sensation de freinage adaptée à la conduite sportive.De nombreuses mesures ont été prises pour réduire le bruit et les vibrations. Cela comprend l'optimisation de l'emplacement des supports moteur, l'utilisation de mastics à fort amortissement sur des sections du panneau de toit pour améliorer le silence dans l'habitacle et l'application de matériaux amortisseurs sur les parties arrière de la carrosserie. Le silence a également été amélioré avec l'installation de doublures d'aile en tissu non tissé et l'intégration de matériaux insonorisant dans le capot moteur.Le contrôle actif du son (Active Sound Control) propose des sons dynamiques émis via les haut-parleurs du système audio en fonction des conditions et du mode de conduite du véhicule. Le système synchronise les sons du moteur et de l'échappement avec l'accélération et la décélération de la voiture.Les performances aérodynamiques ont été optimisées.A l'avant, des ailettes horizontales placées sur les côtés du pare-chocs stabilisent le véhicule. Le flux d'air est dirigé vers le sous-radiateur situé du côté droit et le radiateur d'huile de transmission (sur les modèles à boîte auto ) situé sur le côté gauche à l'intérieur du pare-chocs. Le flux d'air qui contribue au refroidissement est expulsé par les fentes situées sur le côté du pare-chocs.À l'arrière, des ailettes verticales sont utilisées pour rediriger le flux d'air depuis les côtés du pare-chocs. Un cache moteur doté de conduits NACA (National Advisory Committee for Aeronautics and Space : maintenant NASA) a été intégré au soubassement. Ces prises d'air contribuent au refroidissement de la boîte de transfert, permettant une conduite prolongée du circuit.Développé initialement pour la Toyota GR Yaris , le moteur 3 cylindres en ligne 1.6 litre turbocompressé a été modifié dans une définition spécifique à Lexus pour offrir plus de puissance (304 ch) et de couple (400 Nm).Des mesures de réduction du poids permettent d'offrir une plus grande réactivité : incorporation d'un bloc-cylindres en aluminium moulé sous pression avec des chemises courtes et des boulons de culasse à petit diamètre, culasse en aluminium haute résistance et arbres à cames creux. L'allègement complet des composants mobiles tels que les pistons et les vilebrequins contribue à améliorer la réactivité.Pour atténuer toute perte de réactivité résultant de l'adoption d'un turbocompresseur plus gros, un turbo à roulement à billes a été utilisé. Le maintien fermé de la soupape de décharge du turbo dans les plages de vitesse normales garantit une délivrance instantanée du couple sans temps de réponse.Une combustion à grande vitesse est obtenue grâce à l'utilisation d'orifices d'admission à haut rendement et à haute efficience, ainsi que d'injecteurs directs de carburant à orifice multi-trous. Le positionnement du convertisseur catalytique directement sous le turbocompresseur améliore les capacités de purification en nettoyant les gaz d'échappement.La transmission automatique Direct Shift-8AT offre des changements de vitesse rythmés et rapides, permettant aux conducteurs de se concentrer sur la direction, l'accélération et le freinage. Elle sélectionne automatiquement le rapport optimal en fonction des conditions de conduite tout en restant sur D. En mode Sport, elle maintient le régime moteur dans la plage de puissance optimale en sélectionnant des rapports qui améliorent la réponse de l'accélérateur et les performances.Le mode Manuel permet des changements de vitesse avec les palettes. Le mode comporte une commande de maintien des rapports permettant au moteur d'atteindre son régime maximum. Il comprend également une commande de passage des vitesses et une commande de rétrogradation instantanée.Le LBX Morizo RR bénéficie de la première boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses de Lexus (sur le marché intérieur japonais), dotée de l'iMT (Intelligent Manual Transmission). Lorsque l'iMT est activée, elle détecte les opérations de changement de vitesse (action sur l'embrayage et la commande boîte) et ajuste le régime moteur en conséquence pour un changement de rapport fluide et doux.Le système AWD à commande électronique optimise la répartition du couple entre les roues avant et arrière en fonction des conditions de conduite. Sur des surfaces glissantes, l'activation du commutateur AWD Mode verrouille la répartition du couple sur 50:50, pour une stabilité optimale.Des différentiels à glissement limité Torsen sont installés à l'avant et à l'arrière pour améliorer les performances du système AWD. Ils distribuent rapidement un couple optimal aux roues gauche et droite, permettant une forte accélération en sortie de virage et un contrôle total, même sur des surfaces à l'adhérence variable.Le mode Circuit utilise le GPS et active des fonctionnalités telles que le contrôle anti-lag (le le temps de réponse du turbo en conduite sportive) et un limiteur de vitesse augmenté lorsque le véhicule entre sur un circuit, permettant aux conducteurs de libérer pleinement le potentiel du LBX Morizo RR. Chaque fonctionnalité peut être personnalisée via l'application Lexus pour smartphone.