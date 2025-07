Le SUV compact électrique Subaru Uncharted revendique jusqu'à 585 km d'autonomie

lève le voile sur leDérivé techniquement du Toyota C-HR plus, le SUV compact électrique Uncharted revendique un style pensé pour l'usage.Le SUV compact électrique Subaru sera disponible en(FWD) et avec une(AWD) développant une puissance cumulée de 338 ch (252 kW).Le Subaru Uncharted propose: 57,7 kWh (brute) et 77 kWh (brute).• Version FWD : batterie 57,7 kWh (brute), un moteur, autonomie de 445 km (estimation Subaru).• Version grande autonomie FWD : batterie 77 kWh (brute), un moteur, autonomie de 585 km (estimation Subaru).• AWD avec deux moteurs électriques: batterie 77 kWh (brute), autonomie de 470 km (estimation Subaru).La version AWD à deux moteurs électriques de 338 ch (252 kW) exécute le 0 à 100 km/h en 5 secondes et offre une capacité de traction 1,5 tonne.La déclinaison Subaru du Toyota C-HR plus se singularise par une garde au sol de 210 mm, la technologie de contrôle de la traction intégrale X-Mode, une suspension et une direction spécifiques Subaru.Toutes les versions du SUV électrique du constructeur japonais disposent d'un chargeur embarqué de 22 kW de série.Le pré-conditionnement de la batterie haute tension permet une recharge de 10% à 80% en 30 minutes à une température extérieure négative de moins 10°C.Lancé aux côtés du Solterra, le Subaru Uncharted sera commercialisé au 1er trimestre 2026.