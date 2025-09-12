La Ferrari 849 Testarossa Spider hybride rechargeable à moteur V8 biturbo développe 1050 ch

Ferrari
présente la 849 Testarossa Spider hybride
rechargeable à moteur V8 biturbo.
Equipé de trois moteurs électriques
en plus du V8 biturbo central arrière
, le spider super sport hybride rechargeable Ferrari délivre une puissance totale de 1 050 ch
, soit 50 de plus que la SF90 Stradale Spider qu'elle remplace.
La 849 Testarossa Spider se place au sommet de la gamme Ferrari, raison du retour d'un nom légendaire dans l'histoire de Maranello, Testa Rossa, utilisé pour la première fois sur la 500
TR en 1956 pour désigner la couleur des caches-culbuteurs de certains des moteurs de course avant de devenir le nom de l'un des modèles routiers les plus célèbres de la marque, la Testarossa de 1984.
Le cœur de la 849 Testarossa Spider repose sur son moteur thermique V8 biturbo
. L'unité a été entièrement repensée pour atteindre de nouveaux pics de performance (une puissance maximale de 830 ch) et est associée à un système hybride
dédié à la performance, issu de l'expérience de Ferrari en sport automobile
. Parmi les innovations les plus marquantes figure le plus grand turbo jamais installé sur une Ferrari de série, permettant des accélérations inédites. Le groupe hybride, composé d'un moteur électrique arrière et de deux unités montées sur le train avant, est capable de délivrer 220 ch. Le système de transmission intégrale à la demande et la vectorisation du couple maximisent les performances
dans toutes les conditions.
Pour renforcer le ressenti du conducteur aux limites d'adhérence, la 849 Testarossa Spider est équipée (en complément du système brake-by-wire) du contrôleur ABS Evo Ferrari
, qui améliore la précision et la constance du freinage dans toutes les conditions, ainsi que d'un nouveau système de freinage. La configuration des ressorts et des amortisseurs a été revue afin d'optimiser le comportement à la limite d'adhérence. Une réduction importante du poids des composants permet à la 849 Testarossa d'afficher le meilleur rapport poids/puissance jamais atteint pour un modèle de la gamme, l'augmentation des performances n'ayant entraîné aucune prise de poids par rapport à la SF90 Stradale Spider.
Du point de vue du style, la 849 Testarossa Spider marque une évolution dans le concept de spider V8 central arrière Ferrari : l'inspiration puisée dans les prototypes sportifs des années 1970, combinée à des lignes nettes et géométriques, crée un design unique.
La synergie entre la forme et la fonction permet d'atteindre des performances aérodynamiques de premier ordre : l'appui total de 415 kg à 250 km/h représente une augmentation de 25 kg par rapport à la SF90 Stradale Spider, tout en offrant un gain de 15 % de capacité de refroidissement pour le groupe motopropulseur et les freins.
L'habitacle est plus enveloppant et ergonomique qu'auparavant. Le motif central en forme de voile, intégrant la grille de sélection des rapports et inspiré de la F80, améliore le positionnement des commandes pour les rendre plus accessibles. Le volant, équipé de boutons physiques (dont le bouton de démarrage du moteur), élève l'expérience de conduite.
Le système HMI rend l'interaction avec la voiture
plus simple et intuitive.