Le SUV urbain électrique Leapmotor B03X inaugure une nouvelle plateforme mondiale

Leapmotor
présente en première mondiale à Guangzhou, en Chine, le SUV urbain A10
.
Nommé B03X
au niveau mondial hors de Chine, le SUV urbain Leapmotor a été développé sur la nouvelle plateforme mondiale A de Leapmotor.
Le design extérieur se distingue par un style cubique, une signature lumineuse “smile” émotionnelle, des poignées de porte semi-affleurantes, un toit flottant et des jantes sport de 18 pouces.
Le B03X (nommé A10 en Chine) inaugure une architecture électrique dédiée. Grâce à la dernière architecture Leapmotor, le B03X revendique une intelligence de pointe, une autonomie électrique dans le haut de la catégorie des SUV urbains, un espace
intérieur optimisé et une qualité globale élevé.
Avec plus de 4 200 mm de longueur
, 1 800 mm de largeur et 1 600 mm de hauteur, ainsi qu'un empattement supérieur à 2 600 mm, le B03X combine une allure de SUV à des dimensions compactes
taillées pour la ville.
Reposant sur la dernière architecture 3.5 Leap, le B03X propose une assistance à la conduite
avancée, un cockpit piloté par l'IA et des mises à jour OTA complètes.
Doté d'une batterie LFP à ultra-haute densité, le B03X revendique jusqu'à 500
km d'autonomie selon la norme d'homologation employée en Chine CLTC (China Light Duty Vehicle Test Cycle). L'homologation en Europe est en cours. L'autonomie selon la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP) devrait être proche de 400 km.
La commercialisation de la Leapmotor B03X en Europe devrait intervenir au cours du premier semestre 2026.