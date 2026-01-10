Le Nissan Aura Nismo RS Concept est une berline compacte sportive hautes performances

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

8 photos
Nissan présente l'Aura Nismo RS Concept à l'occasion du Tokyo Auto Salon 2026.

L'Aura Nismo RS Concept est une berline compacte sportive hautes performances dérivée de l'Aura Nismo, combinant un design radical et des solutions aérodynamiques fonctionnelles à une augmentation significative de la puissance transmise aux roues, grâce au système e-Power du X-Trail Nismo.

Conçu comme un exercice de validation technologique, le concept s'appuie sur des technologies issues de la production de série et sur l'expertise acquise en compétition.

Un design spécifiquement développé

Le design extérieur fait évoluer le concept « Agile Electric City Racer » de l'Aura Nismo vers une expression plus musclée et résolument orientée performance, avec des surfaces plus tendues et affirmées. Les ailes élargies de 145 mm, associées à une hauteur de caisse abaissée de 20 mm, contribuent à abaisser le centre de gravité et à renforcer la posture dynamique du véhicule.

L'aérodynamique a fait l'objet d'un travail approfondi, intégrant un spoiler avant, des jupes latérales, un diffuseur arrière souligné par la signature rouge Nismo, des ailes avant optimisées pour la gestion des flux d'air, des déflecteurs latéraux et un aileron arrière spécifique. L'ensemble vise à augmenter l'appui aérodynamique tout en réduisant la traînée.

Un développement axé sur la performance

Le concept bénéficie de savoir-faire issu de la compétition afin d'optimiser l'accélération, la tenue de route et le freinage. Il associe la plateforme légère de l'Aura Nismo au groupe motopropulseur e-Power à haut rendement du X-Trail Nismo.

Les pneumatiques à forte adhérence et la transmission intégrale e-4Orce réglée par Nismo assurent une motricité élevée et des performances en virage de premier plan. Le freinage est confié à de larges étriers opposés (quatre pistons à l'avant et deux pistons à l'arrière) garantissant une puissance de décélération élevée malgré une prise de poids d'environ 100 kg par rapport à l'Aura Nismo.

Une commercialisation future sous la forme d'un modèle de série est à l'étude.

Fiche technique Nissan Aura Nismo RS Concept

Dimensions

Longueur: 4 262 mm
Largeur: 1 880 mm
Hauteur: 1 485 mm
Empattement: 2 580 mm

Masse

Poids à vide: 1 490 kg

Moteur électrique avant

Modèle: BM46
Puissance maximale: 150 kW (204 ch)
Couple maximal: 330 Nm

Moteur électrique arrière

Modèle: MM48
Puissance maximale: 100 kW (136 ch)
Couple maximal: 195 Nm

Moteur thermique (générateur)

Modèle: KR15DDT
Cylindrée: 1 497 cm³
Puissance maximale: 106 kW (144 ch)
Couple maximal: 250 Nm

Suspensions

Suspension avant: Indépendante à jambes de force
Suspension arrière: Essieu à traverse déformable

Freinage

Étriers opposés : 4 pistons avant / 2 pistons arrière

Eric Houguet, écrit le 10/01/2026

