La 50ème édition du salon Rétromobile ouvre ses portes jusqu'au 1er février

Dans les allées de l'édition 2026 du salon Rétromobile
La 50ème édition
du salon de l'automobile de collection Rétromobile
ouvre ses portes durant cinq jours (du 28 janvier au 1er février 2026) à Paris Expo à la Porte de Versailles.
Le salon de l'automobile
de collection Rétromobile 2026 célèbre les plus beaux véhicules et les plus inattendus de l'histoire de l'automobile.
Constructeurs, clubs, fédérations, vendeurs de pièces détachées et de miniatures, restaurateurs, marchands d'automobile et les services connexes sont au rendez-vous de Rétromobile 2026.
En un demi-siècle, Rétromobile est passé d'un salon réunissant quelques initiés à une grand-messe annuelle de la voiture
de collection.
La 50ème édition du salon Rétromobile fait revivre près de cent ans d'histoire automobile au travers du bruit des moteurs des voitures
de collection et de l'éclat des carrosseries.
Musée vivant de l'automobile, Rétromobile retrace l'histoire de l'automobile.
Rétromobile présente les belles anciennes entretenues avec passion par les constructeurs, les revendeurs de véhicules ou de pièces détachées, les clubs des marques et les fédérations, mais également des véhicules roulants en tous genres.
Conjugaison du passé et du futur, Rétromobile relève le défi d'émerveiller et combler les amateurs de voitures de collection et les collectionneurs venus des quatre coins du globe.
Rétromobile fait redécouvrir l»univers mécanique de l»acteur hollywoodien Steve McQueen à travers une exposition réalisée en partenariat avec Les Epicuriens et NOC Motors.
Le Musée des Blindés sort de sa collection un char amphibie LVT A1
(AMTRAC) et un char américain Stuart, destiné aux démonstrations en extérieur.
L»UNIVEM (Union Nationale des collectionneurs de Véhicules Militaires) expose un GMC porte-avion destiné à servir les missions de liaison et d»observation des Piper L-4 Grasshopper.
Rétromobile rend hommage, en partenariat avec la Fondation Gino Macaluso, au rallye, autour d'une sélection de véhicules de rallyes et des grands noms de la discipline (pilotes, copilotes, préparateurs,...), depuis la période charnière de la fin des années 1950. La sélection de voitures couvrent la période 1960-1990.
Rétromobile 2026, c'est aussi des constructeurs automobiles
tels que Alfa Romeo
, Alpine, Bmw
, Bugatti, Citroën
, DS
Automobiles, Ferrari
, Honda
, Opel
, Mazda
, Mercedes
, Morgan, Peugeot
, Porsche
, Renault
, Skoda
et Volkswagen
.Alfa Romeo
La marque au Biscione expose à Rétromobile des modèles de route et de compétition des années cinquante et soixante.Alpine
La marque de Dieppe revient sur l»aventure de la sportive née en 1962 autour de la dernière version Ultime de la berlinette A110
R.Bmw
Les sept Art Cars BMW ayant couru les 24 Heures du Mans font escale à Rétromobile.Bugatti
Une sélection de neuf Bugatti issues du Musée National de l»Automobile est exposée, ainsi que le dernier survivant des autorails Bugatti conservé à la Cité du Train de Mulhouse.Citroën
La marque aux chevrons entoure le dernier concept Elo de quelques concepts marquants de son histoire.DS Automobiles
DS Automobiles présente les DS Présidentielles des garages de l»Elysée, de la DS à la N°8 en passant la SM Présidentielle.Ferrari
L»horloger Richard Mille, fait revivre les épisodes les plus emblématiques du palmarès de la Scuderia dans les épreuves de longue durée.Honda
Honda propose une rétrospective du coupé
Prélude, vitrine de la marque japonaise.Mazda
Mazda expose la technologie du moteur rotatif.Morgan
L'artisan anglais célèbre les 75 ans de la production du modèle Plus Four à travers la présentation des dernières nouveautés, ainsi que d'une voiture historique engagée au Mans en 1962.Mercedes
La marque à l»étoile revient sur son histoire à travers la course routière
italienne des Mille Miglia.Opel
La marque au Blitz présente les modèles sportifs les plus renommés de son passé. Peugeot
La marque de Sochaux met à l'honneur la 205 GTI avec sept modèles.Porsche
La marque de Stuttgart-Zuffenhausen braque les projecteurs sur son histoire sportive.Renault
La marque de Billancourt revient sur les 35 ans de la Clio
.Skoda
La marque tchèque retrace son engagement sportif entamé en 1901 à travers une sélection d»une dizaine de modèles emblématiques issus de son musée.Volkswagen
Volkswagen présente les huit générations de la Golf
GTI (grand tourisme injection).
Le salon Rétromobile a attiré 146 000 visiteurs en 2025.
Le salon Rétromobile 2026 est réparti sur les pavillons 4, 7.1, 7.2 et 7.3
Lieu : Paris Porte de Versailles
Horaires :
Mercredi 28 janvier : 10h - 19h
Jeudi 29 janvier: 10h - 20h30
Vendredi 30 janvier: 10h - 22h
Samedi 31 janvier: 10h - 20h30
Dimanche 01 février: 10h - 19h
Crédit photos
: Rétromobile 2026