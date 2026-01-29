L'Ultimate Supercar Garage est dédié aux supercars modernes

Alors que Rétromobile célèbre les voitures
de collection, l»Ultimate Supercar Garage
réunit des supercars modernes
à Paris Expo Porte de Versailles.
L'automobile
de prestige et de l'ultra-luxe est mise en valeur dans le Pavillon 4 dans un écrin immersif.
L»Ultimate Supercar Garage réunit un casting de constructeurs, créateurs automobiles
, marchands de prestige et acteurs du luxe, de l»art et du lifestyle.
Les modèles les plus exclusifs et les plus sportifs de la production automobile actuelle de l'ultra-luxe sont exposés.ConstructeursAlfa Romeo
, Aston Martin
, Bentley
, Bugatti, Ferrari
(représenté par Charles Pozzi), Lamborghini
Paris, Lotus, Maserati
, Pagani, Praga et Renault
.Craftsmen
Automobili Mignatta, Bertone, BUMAT, Donkervoort, Fahrengold, HWA, Laffite Automobili, Nardone Automotive, Nichol Cars, Pirelli, Quarkus, RML Group, SM2 Automotive, Stoccarda Restomod et Tedson Motors.Marchands
Bema Vitesse, Moteur & Sens et Officine Fioravanti.Luxe & Lifestyle
Antoine Dufilho, Bernard Richards Manufacture BRM, Dassault Aviation, Luxe Art Concept, P1 - Espace Automobile d»Exception, Racing Unleashed, Richard Orlinski, Riocam et Yourcar Paris enrichissent l»expérience Ultimate Supercar Garage par une approche mêlant art, aviation, horlogerie, simulation, design et art de vivre.
Lieu: Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 4
Dates: du 30 janvier au 1er février 2026