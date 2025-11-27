Le GV60 Magma est le premier modèle de série haute performance de la marque Genesis

Le Genesis GV60 Magma
fait sa première mondiale
au Circuit Paul Ricard en tant que premier modèle de production haute performance de la marque coréenne de luxe haute performance.
Le GV60 Magma incarne la vision
technologique qui façonneront la future gamme Magma de Genesis.
Les modèles Genesis Magma se distinguent par trois attributs clés :
- Design
(Domination tacite): une allure dynamique, portée par une posture basse et élargie, incarnant l'esprit athlétique propres à Genesis.
- Sensation de Conduite
(Contrôle captivant): une gestion précise de la puissance et du comportement du véhicule quelles que soient les conditions.
- Expérience Utilisateu
r (Immersion affinée): une présentation intuitive des informations essentielles.
Déployé d'abord sur le marché coréen en début d'année 2026, le GV60 Magma haute performance fera son arrivée en Europe et en Amérique du Nord en 2026.DESIGN EXTERIEUR
Le design du GV60 Magma met en avant une « puissance subtile et inexploitée », tout en s'éloignant des codes ostentatoires ou agressifs.
L'avant du GV60 Magma affiche une posture stable et assurée, grâce à des proportions élargies et une hauteur réduite par rapport au GV60 standard. Le pare-chocs a été entièrement repensé avec une nouvelle structure à trois ouvertures, améliorant à la fois le flux d'air, les performances
de refroidissement et apportant une signature visuelle propre au modèle Magma.
Des moulures noires ultra-brillantes, des touches de métal sombre et des déflecteurs aérodynamiques affinent l'esthétique haute performance, tout en mettant l'accent sur une palette monochrome.
Le profil latéral met en avant une silhouette basse et élargie, abaissée de 20 mm, avec des ailes plus larges, des jantes forgées Magma de 21 pouces et des pneumatiques de 275 mm. Les bas de caisse adoptent un motif à trois ouvertures et s'intègrent à la ligne d'extraction d'air pour optimiser l'aérodynamique. Des finitions noir brillant sur les encadrements de vitres et les moulures extérieures renforcent l'esthétique épurée du modèle.
Le becquet arrière, au-delà de son rôle esthétique, génère un appui aérodynamique fonctionnel. Le pare-chocs arrière associe la teinte de carrosserie à des touches noires, tandis que le diffuseur inférieur renforce les performances aérodynamiques.DESIGN INTERIEUR
L'habitacle mêle des matériaux haut de gamme à une ambiance sportive. Les sièges, les panneaux de porte et la console centrale sont habillés de Chamude, un matériau au toucher proche du daim. L'identité visuelle propre au modèle Magma s'exprime à travers des surpiqûres orange et grises, des motifs matelassés et des ceintures assorties. Les boutons, commandes et emblèmes adoptent des finitions noir brillant ou métal sombre.
Le volant adopte des éléments exclusifs à Magma : une jante au design unique, un emblème noir et des touches orange sur les boutons de mode de conduite et de surboost.PERFORMANCE DE CONDUITE
L'objectif majeur des ingénieurs Hyundai
a été d'offrir une maîtrise en phase avec les intentions du conducteur, en mettant l'accent sur la « perfection du contrôle de conduite ».
Les moteurs avant et arrière délivrent une puissance combinée de 609 ch (448 kW) et un couple maximal de 740 Nm. En activant le mode Boost, la puissance maximale disponible grimpe à 650 ch (478 kW) et 790 Nm.
Le Genesis GV60 Magma atteint une vitesse de pointe de 264 km/h sur les autoroutes allemandes.
La plage de puissance maximale du moteur arrière a été étendue afin d'assurer des performances stables, même lors des phases de conduite à forte sollicitation.
Le mode Boost augmente la puissance et le couple pendant environ 15 secondes, offrant une réactivité d'accélération maximale.
Grâce au Launch Control, le GV60 Magma passe de 0 à 200 km/h en 10,9 secondes. En plus d'une accélération initiale vive, le véhicule maintient une puissance stable à haute vitesse.
Le Launch Control fournit un couple optimal depuis l'arrêt, permettant un départ extrêmement réactif.
Le GV60 Magma haute performance propose trois modes de conduite : Sprint, GT et MY. En mode MY, le conducteur peut ajuster les réglages du différentiel électronique à glissement limité (e-LSD), du contrôle électronique de stabilité (ESC) et d'autres paramètres liés aux performances.
La suspension a été optimisée grâce à un recalibrage du centre de roulis et à un affinage de la géométrie. Le véhicule intègre la suspension électronique ECS et le système EoT, qui assurent un équilibre optimal entre stabilité en virage et confort de conduite. Les bagues Hydro G-Bushings à l'avant et les silentblocs double-couche à l'arrière réduisent les vibrations et les chocs.
Le système de freinage a été revu avec des étriers monoblocs à l'avant et des disques adaptés aux roues de 21 pouces. À l'arrière, des matériaux haute friction certifiés GG renforcent l'efficacité globale du freinage.
Même avec ses pneus larges, le GV60 Magma préserve le silence et la sérénité d'un habitacle digne d'une voiture
de luxe haute performance. Le résultat est obtenu grâce à un système actif de réduction du bruit de roulement, à un vitrage insonorisant et à une étanchéité de portes renforcée.INTERFACE NUMERIQUE DEDIEE
Le Genesis GV60 Magma intègre une interface numérique dédiée.
L'activation du « Magma Mode » transforme le combiné d'instruments en une interface à trois cadrans, mettant en avant les données essentielles : températures du moteur et de la batterie, vitesse et force G. L'affichage tête haute présente de manière épurée les informations essentielles : vitesse, niveau de freinage régénératif et durée de boost restante.
Le système d'infodivertissement prend aussi en charge plusieurs fonctions de conduite haute performance, comme le Virtual Gear Shift System (VGS), le mode Drift et le High-Performance Battery Control (HPBC).
La fonction VGS ajuste la puissance, le couple et le freinage régénératif pour recréer les sensations de passage de rapports et la dynamique d'un véhicule thermique haute performance, tout en reproduisant le son d'un moteur haut dans les tours.
Lorsque VGS et HPBC sont activés, le combiné d'instruments affiche des indicateurs axés performance, comme un timer dédié et le niveau d'appui sur la pédale.
Le mode Drift combine la gestion de puissance et l'e-LSD pour favoriser une conduite axée propulsion, tandis que le système HPBC optimise la température de la batterie pour garantir des performances maximales en course ou en drag.