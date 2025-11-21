Le grand SUV électrique Porsche Cayenne Electric affiche des performances dignes d'une supercar

Le Porsche Cayenne
se convertit à l'électrique
. Le Cayenne Electric marque le début d'une nouvelle ère pour la marque Porsche. En tant que SUV
électrique, le Cayenne Electric combine l'ADN sportif de Porsche avec une technologie électrique aboutie : jusqu'à 1 156 ch (850 kW), 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, jusqu'à 400 kW de puissance de charge et jusqu'à 642 kilomètres d'autonomie.
Le grand SUV électrique est le modèle Porsche de série le plus puissant de tous les temps.
Le Porsche Cayenne a été le premier modèle ayant permis à Porsche de transférer sa légende vers un segment de marché nouveau. Le véhicule sportif polyvalent Porsche a rencontré un accueil positif lors de sa présentation en septembre 2002. « Le Cayenne Electric offre des performances
d'une toute nouvelle dimension, grâce à des technologies innovantes que nous avons développées en sport automobile
. Il établit de nouvelles normes dans le segment des SUV, tant en termes de caractéristiques
de conduite que de recharge », explique Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche. « Des performances électriques exceptionnelles s'allient à une polyvalence quotidienne réelle. Un excellent confort sur les longues distances se combine à des capacités tout-terrain sans compromis. »
Le Cayenne Electric complète la gamme de modèles Cayenne à moteur thermique et hybrides rechargeables.Des performances de supercar
La famille Cayenne électrique comprend dans un premier temps deux modèles : le Cayenne Electric et le Cayenne Turbo Electric, tous deux à transmission intégrale et équipés du système électronique Porsche Traction Management (ePTM).
Le modèle d'entrée de gamme du Cayenne développe 408
ch (300 kW) en fonctionnement normal et 442 ch (325 kW) avec un couple de 835 Nm grâce au Launch Control. Il accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et atteint une vitesse maximale de 230 km/h.
Le Cayenne Turbo accélère de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes, de 0 à 200 km/h en 7,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 260 km/h. Ces performances électriques de supercar sont rendues possibles par un système de transmission qui développe jusqu'à 1 156 ch (850 kW) et jusqu'à 1 500
Nm de couple lorsque le Launch Control est activé. La variante Turbo du Cayenne Electric est équipée d'un refroidissement direct à huile du moteur électrique sur l'essieu arrière afin de garantir une puissance et un rendement élevés en continu. En mode de conduite normal, jusqu'à 857 ch (630 kW) sont disponibles. Grâce à la fonction Push-to-Pass, 176 ch (130 kW) supplémentaires peuvent être activés pendant 10 secondes en appuyant sur un bouton. Des niveaux de récupération de la Formule E
Le Cayenne Electric offre des performances de pointe en matière de récupération d'énergie, atteignant des niveaux dignes de la Formule E avec une puissance de récupération pouvant atteindre 600 kW. Au quotidien, environ 97 % de tous les freinages peuvent être effectués par les moteurs électriques. Les freins à friction n'ont que rarement besoin d'intervenir. Châssis
Le Cayenne Electric doit une partie de sa polyvalence à son châssis. La suspension pneumatique adaptative avec Porsche Active Suspension Management (PASM) est montée de série sur les deux modèles.
Le Cayenne Electric Turbo est équipé du différentiel arrière à glissement limité Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
Les deux modèles du Cayenne Electric peuvent être équipés de roues arrière directrices permettant une agilité accrue (orientation des roues arrière jusqu'à cinq degrés).
Le Porsche Active Ride est également disponible sur le grand SUV électrique. Le système de suspension active compense presque entièrement les mouvements de la carrosserie et garantit une stabilité, une dynamique et un confort élevé.Une batterie haute tension de 113 kWh
Au cœur du Cayenne électriques se trouve une batterie haute tension de 113 kWh, qui bénéficie d'un refroidissement à double face pour une gestion thermique optimisée. Il en résulte une autonomie WLTP combinée pouvant atteindre 642 km pour le Cayenne Electric et 623 km pour le Cayenne Electric Turbo. Une technologie 800 volts
Grâce à sa technologie 800 volts, le Cayenne Electric se recharge à une puissance de charge en courant continu (CC
) pouvant atteindre 390 kW (jusqu'à 400 kW) dans certaines conditions spécifiques. Le SoC (état de charge) peut passer de 10 à 80 % en moins de 16 minutes et l'énergie nécessaire pour un gain d'autonomie de 325 km (Cayenne) ou 315 km (Cayenne Turbo) peut être fournie en 10 minutes dans des conditions optimales (station de recharge rapide CCS avec > 390 kW, > 850 V, > 520 A, température de la batterie de 15 °C, état de charge initial de 9 % et autonomie restante 60 km). La haute performance de recharge a été une priorité lors du développement du Cayenne Electric.Une recharge sans fil en option
Le Cayenne Electric est la première Porsche à bénéficier en option de la recharge par induction, un système rechargeant jusqu'à 11 kW. Pour utiliser le Porsche Wireless Charging, il convient de se garer au-dessus d'une plaque au sol dédiée. Le processus de recharge démarre automatiquement.Des proportions caractéristiques de la marque Porsche
Le Cayenne Electric combine les proportions caractéristiques de la marque Porsche avec un langage stylistique clairement développé. « Le nouveau Cayenne est indéniablement Porsche et indéniablement Cayenne. Nous nous sommes appuyés sur des caractéristiques de conception éprouvées et avons conservé ce qui rend ce SUV unique. Le résultat est un concept de design moderne qui propulse le Cayenne dans le futur », explique Michael Mauer, Directeur du Style chez Porsche. Le Cayenne Electrique affiche un capot incliné avec des phares Matrix
LED affinés qui soulignent la largeur du véhicule et combinent toutes les fonctions d'éclairage en un seul module. Les ailes fortement profilées sont typiques des autres designs Porsche, tout comme la Flyline, la ligne de toit en pente douce.
La vue latérale est caractérisée par des portes sans cadre et un pli marqué dans la surface des portes. Peintes en Gris Volcano métallisé(en noir brillant sur le Cayenne Turbo), les jupes latérales ont un design tridimensionnel. Le concept bicolore souligne les lignes sportives de la voiture
. Les jantes spécifiques au modèle soulignent son caractère tout-terrain. À l'arrière, la bande lumineuse au look 3D et aux graphismes animés, ainsi que le lettrage Porsche illuminé, soulignent le langage stylistique du Cayenne Electric. Le Cayenne Turbo présente des éléments contrastés dans la couleur Turbonite. Il s'agit notamment des écussons Porsche, des jantes en alliage et du contour des vitres. Des touches de Turbonite rehaussent le bandeau lumineux et le lettering Porsche.Pack Off-Road
Le Cayenne Electric est disponible avec un pack Off-Road pour répondre aux exigences particulières en termes d'angle d'attaque et de robustesse. La partie avant à la géométrie modifiée permet de rouler sur des chemins de terre accidentés, des montées ou descentes raides et des terrains difficiles.Coefficient de traînée de 0,25
Grâce à un coefficient de traînée de 0,25, le Cayenne Electric est l'un des grand SUV les plus aérodynamiques de la catégorie, offrant des avantages en termes d'autonomie et de consommation
d'énergie. Le système Porsche Active Aerodynamics (PAA) adapte les propriétés aérodynamiques de la voiture à la situation de conduite et à la vitesse avec une force d'appui supplémentaire. Les éléments aérodynamiques actifs comprennent des lamelles de refroidissement mobiles à l'avant, un spoiler de toit adaptatif et des aeroblades aérodynamiques actives à l'arrière du Turbo. Elles prolongent les bords latéraux et améliorent les caractéristiques du flux d'air, ce qui se traduit par une augmentation de l'autonomie à vitesse élevée. Parmi les autres mesures aérodynamiques, citons un soubassement presque entièrement caréné, des jantes aérodynamiques spéciales et un diffuseur à l'arrière.Dimensions
Le Cayenne Electric est 55 millimètres plus long que le modèle à moteur thermique. Le grand SUV électrique mesure 4 985 mm de long, 1 980 mm de large et 1 674 mm de haut. La différence est la plus importante au niveau de l'empattement (3 023 mm), où une augmentation de près de 13 cm signifie plus d'espace
pour les jambes des passagers arrière. Système de sièges arrière réglable électriquement
Le système de sièges arrière est réglable électriquement et offre des options
de réglage flexibles, d'une position confortable à une position favorisant le coffre. Volume du coffre
Le volume du coffre est de 781 à 1 588 litres, auxquels s'ajoutent les 90 litres du coffre avant. Capacité de remorquage
La capacité de remorquage peut atteindre 3,5 tonnes, en fonction de l'équipement.Modes d'ambiance
Les modes d'ambiance Mood Modes transforment l'intérieur en un espace d'expérience qui s'adapte à l'humeur du conducteur et à la situation. Selon le programme sélectionné, la position des sièges, l'ambiance lumineuse, la climatisation, le profil sonore et l'apparence de l'écran changent. Confort
Le toit panoramique coulissant avec contrôle variable de la lumière, une feuille à cristaux liquides à commutation électrique, procure une sensation d'espace aéré.
Le système de chauffage réchauffe les sièges, les accoudoirs et les panneaux de porte.
L'éclairage d'ambiance étendu comprend un éclairage de communication, une bande lumineuse animée qui accueille les passagers lorsqu'ils montent dans la voiture et visualise différents états du véhicule, tels que le processus de recharge.Personnalisation
Le Cayenne Electric est disponible en 13 couleurs standard, 9 designs de jantes de 20 à 22 pouces, 12 combinaisons d'intérieur ainsi que jusqu'à cinq packs d'intérieur et jusqu'à cinq packs d'accentuation. Porsche Driver Experience
Dans le domaine de la digitalisation, le Cayenne Electric élève l'expérience de conduite à un niveau supérieur. Au cœur de la Porsche Driver Experience se trouve le Flow Display, un écran OLED incurvé qui s'intègre dans la console centrale et permet une séparation entre les zones d'affichage et de contrôle. L'écran est complété par un tableau de bord entièrement numérique doté de la technologie OLED de 14,25 pouces et d'un écran passager optionnel de 14,9 pouces. Ensemble, ils constituent la plus grande surface d'affichage jamais vue dans une Porsche. Un affichage tête haute, qui représente visuellement une surface d'affichage de 87 pouces à 10 mètres devant le véhicule, avec technologie de réalité augmentée est également disponible. Les boutons et commandes des fonctions fréquentes, telles que la climatisation et le volume audio, sont analogiques. Un repose-main a été développé pour permettre au conducteur d'utiliser les éléments numériques et analogiques de manière ergonomique.Porsche Digital Interaction
La Porsche Digital Interaction est axée sur la personnalisation et l'accès rapide aux fonctions. Des widgets permettent d'accéder aux fonctions préférées, tandis que l'application Themes personnalise la palette de couleurs de tous les écrans. Des applications tierces peuvent être intégrées directement dans le véhicule via le Porsche
App Center. Diverses fonctionnalités de streaming et de jeux vidéo élèvent l'expérience numérique à un niveau supérieur. Grâce à l'intelligence artificielle, le Voice Pilot comprend les requêtes complexes et interdépendantes, reconnaît le contexte et répond comme un interlocuteur. Il permet de contrôler intuitivement la navigation et d'accéder à des informations en ligne.
Porsche Digital Key
Avec la Porsche Digital Key, le smartphone et la montre connectée deviennent des clés de véhicule qui peuvent être partagées numériquement avec jusqu'à sept autres utilisateurs.