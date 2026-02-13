La MG4 EV revient dans une version dotée d'améliorations techniques sur la partie électrique

Lors de son lancement, la MG4 Electric
a su se démarquer grâce à ses prestations électriques de haute volée à un prix
attractif. Le modèle électrique Mg
a enregistré plus de 21 000 ventes sur l'année 2023 seule.
La MG4 EV revient dans une nouvelle version dotée d'un habitacle entièrement repensé, d'améliorations techniques sur la partie électrique ainsi que d'un niveau d'équipement enrichi de nouvelles technologies.
La MG4 EV sera disponible dans les 198 points de vente MG Motor France début mars 2026.Design extérieur
La MG4 EV conserve les éléments de design de la précédente génération : un bouclier avant inspiré du Cyberster, des projecteurs acérés, une calandre pleine ainsi qu'un large bandeau lumineux arrière.
Le design extérieur évolue par toutes petites touches avec un spoiler qui devient monobloc afin d'optimiser l'aérodynamisme du véhicule.
La MG4 EV sera disponible dans sept coloris : Dover White, Camden Grey, Cosmic Silver, Dynamic Red, Pebble Black, Piccadilly Blue et Irises Cyan.Dimensions
Avec ses 4 287 mm de long, 1 836 mm de large et 1 516 mm de haut, la berline
cinq portes MG fait partie des plus petites berlines compactes
du segment C. L'empattement est long de 2 705 mm, alors que la capacité du coffre est comprise entre 350 et 1 165 litres.Design intérieur
À bord, la MG4 EV reprend les codes de l'habitacle du MGS5 EV. La disposition horizontale de la planche de bord afin offre une sensation de qualité perçue rehaussée.
L'intérieur est équipé d'une sellerie grise agrémentée de monogrammes MG.Habitacle
L'ergonomie est améliorée des boutons physiques et des interfaces écrans simplifiées. Le véhicule offre davantage de rangements (portières, espace
pour smartphone accessible, espace sous la console centrale) et plus de confort avec des sièges plus enveloppants. Les sièges et le volant chauffants ainsi que le siège conducteur réglable électriquement sont inclus de série. La version XPower ajoute des sièges sport avec appuie-têtes intégrés et un support lombaire.Moteurs/trains roulants
La MG4 EV repose sur la plateforme modulaire MSP dédiée à la mobilité électrique de MG alliant plaisir de conduire, légèreté, répartition du poids optimisée et espace intérieur optimisé.
La MG4 EV profite de techniques habituellement réservé aux segments supérieurs : train avant McPherson, suspension arrière indépendante à 5 bras, direction à assistance électrique à double pignon Bosch.
En ville, la MG4 EV est très agile et facile à manœuvrer avec un rayon de braquage de 10,6 mètres.
Le système de freinage Continental « brake by wire » à quatre freins à disque réglable en trois modes (Confort, Normal et Sport) assurant également une excellente décélération.
La distance de freinage de 100 km/h à 0 est inférieure à 37 mètres.
Le moteur électrique est capable de freiner la MG4 EV et de récupérer l'énergie à différents niveaux, avec un mode « One-Pedal ».
L'architecture permet d'intégrer de nouvelles batteries « One Pack » mesurant 110 mm de haut (batterie NMC) et de plus grande capacité tout en conservant un plancher plat et un comportement en accord
avec l'ADN « Fun to drive » de MG.
La MG4 EV affiche des autonomies supérieures à 400 km. L'offre cœur de gamme est représentée par une batterie d'une capacité de 64 kWh en chimie LFP. Equipée d'un moteur électrique de 190 ch et 350 Nm, la MG4 EV accélère de zéro à 100 km/h réalisé en 7,5 secondes.
Grâce à la calandre à volets actifs (AGS), au spoiler monobloc, à la gestion optimisée du moteur, de la batterie et de la pompe à chaleur, la MG4 EV offre une efficacité énergétique améliorée avec une autonomie réelle proche de la valeur WLTP. Les améliorations techniques bénéficient à l'autonomie qui s'accroit. La batterie d'une capacité de 77 kWh permet d'offrir une autonomie allant jusqu'à 545 km (donnée provisoire en attente d'homologation). Avec sa puissance (inchangée) de 244 ch, et son couple de 350 Nm, la version à autonomie étendue atteint les 100 km/h départ arrêté en 6,2 secondes.Recharge
La recharge est améliorée grâce aux nouvelles chimies de batterie, notamment sur la batterie de 64 kWh LFP, avec un temps de recharge DC de 10 à 80% en 25 minutes. La puissance maximale de recharge varie de 140 à 154 kW selon les versions tandis que la recharge AC 11kW est de série sur toutes les versions.
La version XPower conserve la batterie de 64 kWh avec une chimie NMC pour atteindre 100 km/h en 3,8 secondes grâce aux 435 ch et 600 Nm cumulés de ses deux moteurs.
Technologies
|Puissance
|Batterie
|Transmission
|Autonomie mixte WLTP (données provisoires en attente d'homologation)
|
|
|
|
|190 ch (140 kW)
|64 kWh LFP
|Propulsion
|452 km
|245 ch (180 kW)
|77 kWh NMC
|Propulsion
|545 km
|435 ch (320 kW)
|64 kWh NMC
|4 roues motrices
|405 km
La MG4 EV bénéficie de la caméra inaugurée par le MGS5 pour un fonctionnement plus fluide des aides à la conduite
. Celles-ci sont toutes de série et on peut citer le détecteur d'angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif, la conduite semi-autonome
ou encore l'assistant de collision arrière.
La fonction MG Pilot Custom est disponible sur la MG4 EV. Cette fonction permet de personnaliser ls réglages d'aides à la conduite, de les enregistrer et de les restaurer rapidement. Lorsque le véhicule est éteint puis rallumé, toutes les fonctions MG Pilot sont réactivées. Grâce à cette fonction, en deux clics sur l'écran, le conducteur peut accéder à ses préférences enregistrées, sans avoir à les modifier une par une.Sécurité
La sécurité a été au cœur du développement de la MG4 EV qui a obtenu la note
maximale de cinq étoiles aux tests de sécurité Euro Ncap
grâce à sa dotation d'équipements
de sécurité de série ainsi que sa structure renforcée.Système d'info-divertissement
Dès son premier niveau de finition, la MG4 EV intègre un écran d'info-divertissement flottant de 12,8 pouces complété par un compteur numérique personnalisable de 7 pouces. Les écrans peuvent afficher le contenu des applications mobiles avec Apple Carplay et Android Auto
sans fil. Un chargeur sans fil de 15 W est disponible sur la console centrale.