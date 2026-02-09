Le SUV polyvalent de taille intermédiaire Suzuki Across affiche un design robuste

Suzuki
lève le voile sur le nouveau Across hybride rechargeable
.
Dérivé du Toyota RAV4
, le SUV
polyvalent de taille intermédiaire Suzuki bénéficie d'un système hybride
rechargeable de nouvelle génération et de technologies de sécurité avancées.
La déclinaison Suzuki affiche un design robuste de SUV doté d'aptitudes au tout-terrain.Design extérieur
Le SUV de taille intermédiaire Suzuki revendique un design expressif de SUV robuste.
Le SUV Suzuki affiche une face avant distinctive mise en valeur par une calandre aux lignes simples et puissantes positionnées en hauteur.
La posture solide, les grandes roues et les passages de roues généreux soulignent les capacités tout-terrain du SUV Across.
Le Suzuki Across
sera proposé en quatre teintes de carrosserie : Massive Gray, Ever Rest, Super White et Attitude Black.Design Intérieur
Le tableau de bord abaissé garantit une visibilité optimale facilitant la conduite.
L'habitacle du Suzuki Across bénéficie du concept « island architecture » selon lequel les fonctions essentielles telles que les écrans, le système audio, le sélecteur électronique de la boîte de vitesses ainsi que d'autres commandes sont regroupés. Cette conception vise à faciliter l'utilisation des commandes et offre une expérience multimédia immersive, avec une connectivité smartphone complète. Confort
Le siège conducteur propose 10 directions de réglages électriques, permettant d'ajuster la position vers l'avant et l'arrière, la hauteur et l'inclinaison de l'assise, ainsi que le soutien lombaire. La fonction mémoire permet d'enregistrer deux positions. Le siège passager est réglable en 8 directions et les deux sièges avant sont chauffants avec trois niveaux de température. Le revêtement des sièges associe cuir synthétique et tissu.Volume de coffre
Le coffre du Suzuki Across offre un volume VDA de 446 litres. Il est équipé d'un hayon mains libres dont l'ouverture et la fermeture mains libres peuvent se commander par un mouvement du pied. Les sièges arrière se rabattent presque complètement à plat, facilitant le chargement d'objets volumineux tout en améliorant leur stabilité pendant le transport.Système hybride rechargeable
Le Suzuki Across est équipé du système hybride rechargeable Toyota
de nouvelle génération offrant une efficience accrue et une autonomie étendue. Le nouveau système est plus compact, libérant de l'espace
à bord, grâce à l'intégration de l'unité de contrôle de puissance (PCU, Power Control unit) et du convertisseur DC/DC dans l'eAxle avant, ainsi qu'à l'utilisation de semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium. La capacité supérieure de la batterie augmente la distance de roulage en mode électrique et l'autonomie totale pour les longs trajets, tandis que les semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium réduisent les pertes de puissance, contribuant à une efficience accrue.Motorisation thermique optimisée
Le moteur 4 cylindres de 2.5 litres délivre une puissance de 105 kW et un couple maximal de 227 Nm à 3 200 tr/mn. Sa course longue et son taux de compression élevé optimisent le rendement thermique et la consommation
de carburant. Il est doté d'une injection directe dans les cylindres et d'une injection indirecte, qui s'actionnent l'une ou l'autre automatiquement selon les conditions de conduite.Moteurs électriques
Le moteur électrique avant délivre une puissance de 150 kW et un couple de 271 Nm.
Le moteur électrique arrière délivre une puissance de 40 kW et un couple de 123 Nm.Batterie
La Batterie affiche une capacité de 22,7 kWh.Transmission intégrale E-Four
Le Suzuki Across est équipé du système de transmission intégrale E-Four. Le calculateur électronique analyse en permanence les conditions d'adhérence et contrôle la répartition du couple entre les roues avant et arrière, tout en corrigeant le sous-virage et le survirage.
Outre les trois modes de conduite optimisés - Normal, Eco et Sport - le conducteur peut sélectionner manuellement le mode E-Four Trail, adapté à des conditions spécifiques. Ce mode fige la répartition du couple entre les roues avant et arrière à un ratio prédéterminé, et intègre le contrôle du freinage et de la puissance. Performances
Le Suzuki Across atteint une vitesse maximale sur circuit de 180 km/h avec un zéro à 100 km/h réalisé en 6,1 secondes.Cockpit numérique intégré
Le Suzuki Across intègre la navigation, le divertissement, la communication et les commandes du véhicule dans un cockpit numérique piloté via deux interfaces. Le combiné d'instruments numérique de 12,3 pouces, situé derrière le volant, permet au conducteur de personnaliser l'affichage des fonctions et des données. Parmi les options
d'affichage possibles, on trouve la navigation ainsi qu'un mode Eco présentant les graphiques de consommation de carburant et les flux d'énergie. L'écran central de 12,9 pouces sert à contrôler la climatisation, le système audio et la navigation. Il peut être personnalisé pour afficher des widgets permettant d'accéder à certaines fonctions sélectionnées.Affichage tête haute
L'affichage tête haute (Head Up
Display, HUD) projette des informations telles que la navigation et la vitesse sur le pare-brise, qui apparaissent devant le conducteur à une distance virtuelle d'environ quatre à six mètres. Trois styles d'affichage sont proposés : Standard, Minimum et Full.Equipements électroniques
Le Suzuki Across est équipé d'un chargeur sans fil pour smartphones situé au milieu de la console centrale.
Cinq ports USB-C sont répartis dans l'habitacle.Technologies de sécurité avancées
Le Suzuki Across est équipé de technologies de sécurité conçuEs pour détecter les obstacles sur la route et alerter le conducteur par des signaux sonores et visuels.Système de freinage automatique d'urgence (Pre-Collision System, PCS)
Un radar à ondes millimétriques et une caméra monoculaire frontale surveillent la route afin de détecter les piétons, les cyclistes et les véhicules traversant la trajectoire de conduite et susceptibles de présenter un risque de collision. Le système émet des alertes de précollision et procure une assistance au freinage et à la direction pour aider à éviter l'impact.
Le système est complété par la correction de trajectoire d'urgence (Emergency Steering Assist, ESA), qui assure un freinage en douceur et, si nécessaire, corrige la trajectoire pour éviter une collision sans quitter la voie de circulation. Afin d'éviter les accidents dus à une accélération brusque et involontaire, la puissance du moteur est réduite à basse vitesse. La fonction est également active en virage.Régulateur de vitesse adaptatif à radar (Dynamic Radar Cruise Control, DRCC)
La technologie radar surveille la distance entre le Suzuki Across et le véhicule qui le précède et réduit automatiquement la vitesse ou stoppe le véhicule en fonction du comportement des autres véhicules. Le Régulateur de vitesse adaptatif à radar dispose d'un mode Eco pour optimiser la consommation de carburant et préserver la batterie. Son fonctionnement est couplé aux données cartographiques afin d'adapter l'accélération ou la décélération à l'approche des péages ou des intersections. Le système est capable de détecter le comportement du conducteur jusqu'à deux véhicules devant.
Le Suzuki Across bénéficie d'autres technologies de sécurité, et notamment :
Aide au maintien dans la voie (Lane Trace Assist, LTA)
Système de freinage d'urgence (Emergency Driving Stop System, EDSS)
Alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Alert, LDA)
Aide au changement de voie (Lane Change Assist, LCA)
Aide proactive à la conduite (Proactive Driving Assist, PDA)
Alerte de trafic en marche avant (Front Cross Traffic Alert, FCTA)
Système de détection de somnolence, endormissement et distraction du conducteur (DMS)
Caméras de stationnement avec vue à 360°