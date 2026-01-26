Le SUV compact polyvalent Renault Duster revendique une personnalité plus statutaire

Depuis son lancement en 2010 (tous pays confondus), le Renault Duster
(version Renault du Dacia Duster
) a conquis près de deux millions de clients à travers le monde. Il a installé Renault sur le territoire des SUV
compacts. Conçu à l»origine pour allier robustesse et accessibilité, il s»est progressivement sophistiqué.
Le Renault Duster se réinvente pour le marché Indien dans cette direction.
Silhouette musclée, technologies et qualité perçue en hausse caractérise la nouvelle génération du Renault Duster.
Design extérieur
La nouvelle génération du Renault Duster affiche un design extérieur sophistiqué modernisé.
Le style du SUV polyvalent Renault Duster marie sophistication et raffinement.
L»identité du baroudeur distingué Renault repose sur un style affirmé. Chaque ligne, chaque surface, ont été pensées pour exprimer la solidité, le raffinement et la modernité. Le baroudeur compact Renault revendique une silhouette musclée, des épaules marquées et une garde au sol généreuse (21,2 cm), pour être à l»aise aussi bien sur route que hors des sentiers battus.
La face avant du Duster adopte une calandre élargie de forme trapézoïdale. Elle est soulignée par un bandeau chromé et encadrée par des optiques full LED (selon les versions), intégrant la signature lumineuse de Renault. Cette signature dédiée aux modèles internationaux de la marque de Billancourt confère au véhicule un regard technologique et dynamique. L»appellation « Duster » trône au centre de la calandre et remplace le Losange.
À l»arrière, la continuité est assurée par des feux à LED qui reprennent le style des projecteurs avant. Ils sont reliés entre eux par un trait lumineux mis en valeur par une ligne de caisse noir brillant et chromée. Le dessin permet d»élargir visuellement le véhicule et renforce son assise sur la route. On retrouve un habillage noir grainé composé de stries sous le bandeau lumineux. Sur les versions hautes, le nom « Duster » apparait en relief, cerclé de jaune.
Les éléments typiques des SUV, comme les protections inférieures de caisse, les skis avant et arrière, les arches de roues prononcées, les barres de toit et les boucliers sculptés, bénéficient tous d»un traitement spécifique, tout en gardant une nature protectrice.
Le Duster propose six teintes de carrosserie (Vert Jade Mountain, Blanc Pearl, Argent Moonlight, Noir Stealth, Rouge Sunset et Bleu River) et une combinaison bi-ton avec le pavillon et le becquet arrière en noir brillant.
Dimensions
Avec une longueur de 4,35 mètres, une largeur de 1,81 mètre et une hauteur de 1,66 mètre, le Renault Duster affiche des dimensions compactes
. Avec un empattement de 2 657 mm, le Renault Duster se révèle accueillant pour les familles. Grâce à un dessin spécialement adapté, les passagers arrière profitent d»un espace
généreux.
Aptitudes tout-terrain
Doté d»angles d»attaque et de fuite de respectivement 25,7° et 29,2°, le Duster peut s»aventurer au-delà du bitume. La rigidité structurelle renforcée du châssis et la protection sous moteur traduisent la volonté de Renault de préserver l»esprit originel du modèle : un SUV fait pour durer et conçu pour s»adapter à tous les terrains.
Habitacle
L»intérieur du Renault Duster a été entièrement repensé. La planche de bord monolithique, épurée et horizontale, intègre le double écran OpenR de Renault. Le conducteur fait face à un volant multifonctions en « tissu enduit grainé » (TEP). Le combiné numérique jusqu»à 10,25 pouces (7 pouces sur les versions d»entrée de gamme) rassemble l»ensemble des informations de conduite, tandis qu»un écran tactile central de 10,1 pouces gère les fonctions multimédia et connectées.
La console centrale surélevée intègre une commande e-Shifter pour le passage des vitesses, un frein de parking électrique, un chargeur à induction, deux prises USB-C, des porte-gobelets et un espace de rangement de 4 litres avec fonction réfrigérante. Au total, le Renault Duster dispose de 33 litres de rangements dans l»habitacle.
Le Renault Duster bénéficie d»une ambiance lumineuse personnalisable. Les transitions lumineuses (jusqu»à 48 couleurs différentes) peuvent varier automatiquement selon le mode de conduite sélectionné via les réglages Multi-Sense.
Système multimédia
Le système multimédia OpenR link s»appuie sur la technologie Google Automotive Services, ce qui permet bénéficier de Google intégré (Google Maps, Google Assistant et catalogue d»applications Google Play). Google Maps propose une navigation avec des informations en temps réel et des itinéraires optimisés et offre la possibilité de fonctionner hors connexion. L»assistant vocal Google Assistant « Hey, Google ! » permet de contrôler par la voix plusieurs fonctions du véhicule ou de lancer des demandes d»information de façon naturelle. Google Gemini, l»assistant IA de Google, sera disponible dans une future mise à jour et remplacera Google Assistant. Google Play permet de téléchargeant des applications compatibles (musique, podcasts, météo, services d»information, etc.).
Acoustique
L»acoustique de l»habitacle a été soignée : les bruits de roulement et de moteur sont réduits grâce à un travail sur l»isolation et les points de fixation moteur.
Volume de chargement
Le Duster est doté d»un hayon électrique qui s»ouvre sur un volume de coffre de 518 litres.
Châssis
Le Renault Duster repose sur la plateforme modulaire de Renault, déjà utilisée sur le Renault Kardian et le Renault Boreal. La base technique de dernière génération est capable d»accueillir des motorisations modernes, dont le full hybrid E-Tech 160.
Motorisations
Le Renault Duster sera doté quelques mois après son lancement, de la motorisation full hybrid E-Tech 160 ch déjà présente sur des modèles Renault, comme le Renault Captur
, le Renault Symbioz
et la Renault Clio
. La motorisation full hybrid E-Tech est basée sur un moteur quatre cylindres essence à injection directe de 1.8 Litre (1 789 cm3) fonctionnant en cycle Atkinson, dont la puissance totale est de 160 ch (80 kW) à 5 750 tours/min et doté d»un couple de 172 Nm. Il est associé à deux moteurs électriques via une boîte multimode dotée de 15 modes. La batterie affiche une capacité de 1,4 kWh, fonctionnant sur du 280V. Lorsque la voiture
ne roule pas en mode électrique, le système bascule automatiquement entre quatre autres modes grâce à la boîte multimode :
- Hybride
dynamique : thermique et électrique entraînent conjointement les roues.
- Traction électrique : le moteur électrique tracte le véhicule, le moteur thermique recharge la batterie.
- Thermique : le moteur essence assure seul la traction du véhicule.
- Récupération d»énergie : le moteur électrique régénère la batterie lors des décélérations.
En usage quotidien, le Renault Duster full hybrid E-Tech peut rouler jusqu»à 80 % du temps en électrique dans un environnement
urbain, ce qui permet de réduire sa consommation
jusqu»à 40 % par rapport à un moteur thermique équivalent. Doté de ce moteur, le Renault Duster full hybrid E-Tech affiche une autonomie totale pouvant atteindre jusqu»à 1 000 km.
Le Renault Duster reçoit également le moteur Turbo TCe 100, composé d»un trois cylindres essence turbocompressé à injection multipoint de 999 cm3 de cylindrée. Il affiche une puissance maximale de 100 ch (74 kW) à 5 000 tours/min et un couple de 160 Nm disponible entre 2 800 et 3 600 tours/min. Il est couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.
Le Renault Duster est également équipé du moteur Turbo TCe 160, composé d»un quatre cylindres essence turbocompressé à injection directe de 1 333 cm3 de cylindrée. Sa puissance est de 160 ch (119,7 kW) à 5 250 tours/min. Il dispose d»un couple de 280 Nm à partir de 2 000 tours/min. Ce moteur est couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte DCT à six rapports.
Comportement
Le Renault Duster dispose d»une suspension avant indépendante dotée de jambes de force McPherson avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice et bras transversal.
À l»arrière, la suspension semi-indépendante comprend un essieu arrière à poutre de torsion avec ressorts hélicoïdaux et amortisseurs.
Ce choix technique assure stabilité sur autoroute et un comportement dynamique équilibré entre confort et précision. En milieu urbain, il absorbe aisément les irrégularités de la chaussée et les nids-de-poule, même sur les routes les plus dégradées. Grâce à un réglage spécifique du châssis et des suspensions, le confort reste constant, tout en maintenant une tenue de route optimisée, adaptée aux conditions variées du réseau routier indien.
À haute vitesse, le véhicule conserve une belle stabilité. Sur routes sinueuses comme sur grands axes, il offre une expérience de conduite fluide, plaisante et contrôlée.Aides à la conduite
Le Renault Duster est équipé de 17 aides à la conduite (ADAS) organisées autour de trois piliers : conduite, stationnement et sécurité.
Le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go maintient automatiquement la vitesse et la distance avec le véhicule précédent, y compris en circulation dense.
Le système de maintien dans la voie (LKA) et l»alerte de franchissement de ligne (LDW) contribuent à la sécurité active sur les longs trajets.
Le freinage automatique d»urgence (AEB) est capable de détecter véhicules, piétons et cyclistes.
La surveillance d»angle mort (BSW), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) et la surveillance de la somnolence (DDAW) complètent cet ensemble.
L»activation automatique des feux de route et la reconnaissance des conditions météo garantissent une visibilité optimale en toutes circonstances.
Les manœuvres de stationnement sont facilitées par une caméra 360° avec vision
panoramique, des aides au stationnement avant, arrière et latérale, et une vue 3D dynamique sur l»écran central. Le système « Flank Protection » avertit le conducteur en cas d»obstacle latéral à faible vitesse.
Fiche technique
Dimensions
Longueur : 4 343 mm
Largeur : 1 813 mm
Hauteur : 1 659 mm
Empattement : 2 657 mm
Porte-à-faux avant : 855 mm
Porte-à-faux arrière : 834 mm
Garde au sol : 212 mm à vide
Angle d»attaque : 25,7°
Angle de fuite : 29,2°
Volume de coffre : 518 litres
Volume de coffre sièges arrière rabattus : 1 789 litres
Rayon aux genoux : 190 mm
Largeur aux épaules à l»avant : 1 393 mm
Largeur aux épaules à l»arrière : 1 369 mm
Hauteur de chargement : 783 mm
Poids
Poids : à partir de 1 411 kg
Motorisations
Full hybrid E-Tech 160
Type : 4 cylindres essence à injection directe en cycle Atkinson
Cylindrée : 1 789 cm3
Puissance : 80 kW (160 ch) à 5 750 tr/min
Couple : 172 Nm
Boîte : multimode automatique (15 modes)
Turbo TCe 100
Type : 3 cylindres turbo essence à injection multipoint
Cylindrée : 999 cm3
Puissance : 74 kW (100 ch) à 5 000 tr/min
Couple : 160 Nm entre 2 800 et 3 600 tr/min
Boîte : manuelle à six rapports
Turbo TCe 160
Type : 4 cylindres turbo essence à injection directe
Cylindrée : 1 333 cm3
Puissance : 119,7 kW (160 ch) à 5 250 tr/min
Couple : 280 Nm à 2 000 tr/min
Boîte : manuelle à six rapports ou double embrayage à six rapportsPhotos
: Copyright Renault Design - Feeling Visuel - Fin de droits 2101-01-26