Le SUV familial Byd Sealion 5 DM-i à technologie Super Hybride offre une grande flexibilité sur les longs trajets

Byd
présente le SUV
familial Sealion 5 DM-i
à technologie Super Hybride
.
Le SUV familial hybride rechargeable représente une alternative aux SUV à motorisation thermique classique.
Le Sealion 5 DM-i exploite tout le potentiel des technologies Byd, de la batterie Blade et du moteur essence Xiaoyun, cœur de sa technologie Super Hybride, jusqu'à l'accès smartphone NFC et la fonction Vehicle-to-Load (V2L), pour alimenter des appareils électroniques externes.
La technologie Super Hybride avec DM permet de réduire les coûts d
'usage tout en conservant une grande flexibilité sur les longs trajets.DESIGN
Le Sealion 5 DM-i affiche un design affirmé. À l'avant, les lignes nettes situées sous les projecteurs full LED se complètent de feux de jour fins, d'une calandre à texture travaillée et d'un bouclier inférieur qui accentue la largeur visuelle du véhicule. Les flancs présentent des surfaces nettes sur les panneaux inférieurs, des épaules musclées au-dessus des passages de roues et un montant D contrasté créant un motif visuel caractéristique et un effet de toit flottant. L'arrière minimaliste intègre un bandeau lumineux sur toute la largeur, des feux full LED acérés et un becquet de toit.DIMENSIONS
Le Sealion 5 DM-i mesure 4 738 mm de long, 1 860 mm de large et 1 710 mm de haut. Son empattement de 2 712 mm contribue à offrir une habitabilité arrière importante.HABITACLE
L'intérieur du SUV familial Sealion 5 s'inspire des formes de la nature. Les lignes fluides de la partie avant enveloppent les occupants tout en conservant une impression d'espace
et de légèreté.
La planche de bord intègre un combiné numérique de 8,8 pouces affichant toutes les informations essentielles à la conduite, ainsi qu'un écran tactile haute résolution de 12,8 pouces regroupant le système d'infodivertissement.
La recharge des appareils est facilitée par des ports USB Type-C à l'avant et à l'arrière (60 W et 18 W).
La version 'Design' ajoute un chargeur smartphone sans fil de 15 W sur la console avant.
L'habitacle, généreux en espace pour la tête et les jambes, permet à cinq adultes de voyager
confortablement sur de longs trajets.SYSTEME D'INFODIVERTISSEMENT
L'infodivertissement inclut les commandes vocales « Hi Byd », la connectivité intégrée Apple et Android, ainsi que des raccourcis personnalisables. Le chauffage et la ventilation peuvent être ajustés en conduisant grâce aux gestes à trois doigts (un glissement horizontal pour la vitesse de ventilation et un glissement vertical pour la température).
Le système inclut des applications de musique et de streaming, et bénéficie de mises à jour OTA permettant d'ajouter des fonctionnalités au fil du temps.COFFRE
Le coffre propose jusqu'à 463 litres, ce qui permet de ranger plusieurs valises. En rabattant la banquette arrière fractionnée 40/60, l'espace atteint 1 410 litres avec un plancher plat pour faciliter le chargement d'objets volumineux. La finition 'Design' offre un hayon motorisé.FONCTION VEHICLE-TO-LOAD (V2L)
Le Sealion 5 DM-i intègre la fonction Vehicle-to-Load (V2L). Elle permet d'alimenter des appareils externes jusqu'à 3,3 kW (d'une machine à café à un ordinateur portable, en passant par un réfrigérateur portable ou un éclairage d'ambiance).TECHNOLOGIE SUPER HYBRIDE AVEC DM
Le Sealion 5 DM-i bénéficie de la technologie Super Hybride avec DM de Byd qui combine une expérience de conduite électrique à un système hybride
basé sur un moteur essence efficient. Le système DM " Dual Mode " fonctionne de deux façons distinctes : un mode EV, où les roues sont entraînées uniquement par le moteur électrique, et un mode HEV, où le même principe s'applique la plupart du temps. Dans ces deux situations, le moteur essence, un bloc Xiaoyun 1.5 litre conçu spécifiquement pour les groupes motopropulseurs Super Hybride, fournit de l'énergie à la batterie et au moteur électrique via un onduleur. La voiture
conserve la réponse de conduite d'un véhicule électrique
. Quand un surplus de puissance est nécessaire, le mode HEV a la capacité de passer du fonctionnement en série au fonctionnement en parallèle, combinant le potentiel du moteur essence et du moteur électrique pour assurer la motricité du véhicule.
Le groupe motopropulseur passe la majorité de son temps à fonctionner comme un véhicule électrique, avec jusqu'à 86 km d'autonomie électrique grâce à la plus grande des deux batteries Blade du Sealion 5 DM-i. La consommation
mixte pondérée WLTP peut descendre jusqu'à 2,1 L/100 km (consommation théorique sur la base du cycle WLTP), avec une autonomie combinée pouvant atteindre 1 016 km, batterie et réservoir pleins.BATTERIE
Chacune des deux finitions du Sealion 5 DM-i reçoit sa propre configuration de la technologie Super Hybride avec DM, avec des tailles de batterie différentes supportant la même puissance totale du système de 156 kW.
Dans la finition Comfort, la capacité de la batterie est de 12,96 kWh, offrant jusqu'à 62 km d'autonomie électrique combinée pour une autonomie WLTP combinée totale de 992 km. L'exercice du 0 à 100 km/h est réalisé en 7,7 secondes et la vitesse maximale est de 170 km/h.
La finition Design dispose d'une batterie plus grande pour atteindre de 18,3 kWh, portant l'autonomie électrique à 86 km et l'autonomie combinée à 1 016 km. Le temps d'accélération de 0 à 100 km/h est de 8,1 secondes, la vitesse maximale est de 170 km/h.AIDES A LA CONDUITE
Le modèle dispose d'une gamme de technologies d'aide à la conduite
, comprenant les régulateurs de vitesse ACC et ICC, le maintien dans la voie, la détection d'angle mort, le contrôle intelligent de limitation de vitesse, l'alerte de franchissement de ligne, les avertisseurs de collision avant et arrière. La reconnaissance des panneaux, l'assistance active au maintien, le freinage d'urgence automatique et l'aide au démarrage en côte complètent l'équipement, aux côtés de sept airbags (avant, latéraux, rideaux et central), et des fixations Isofixet i-Size à l'arrière. Côté passager avant, le véhicule est équipé d'un verrouillage enfant mécanique et d'un système de verrouillage automatique.