Le crossover Renault Filante devient le porte-étendard international de la marque au losange

Renault
lève le voile sur le crossover Filante
.
Le crossover au style affirmé et avant-gardiste marque le retour de la marque au losange sur le segment du haut de gamme à l'international.
Le nouveau porte-étendard international de Renault a été développé sur la plateforme CMA de Geely.
Le Filante est produit en Corée du Sud au sein du site industriel de Busan de Renault Korea Motors. C'est un modèle clé pour renforcer la présence de Renault en Corée du Sud.
Le lancement du Renault Filante débutera en mars 2026 en Corée du Sud, avant de s'étendre progressivement dans une partie de l'Amérique latine (Colombie, Chili, Uruguay), puis dans les Pays du Golfe début 2027.Design extérieur
Le crossover Renault Filante symbolise une nouvelle approche du design Renault : celle de l'hybridation des genres. Il revendique une silhouette d'un crossover charismatique, à la fois sculptée et racée, pensée pour casser les codes de la berline
tricorps classique.
À mi-chemin entre berline et SUV
, le crossover Renault Filante se singularise par une carrosserie musclée, aux volumes sculptés, prolongée par un arrière élancé et tridimensionnel, dans une attitude empruntée au coupé
.
Les généreuses dimensions (4 915 mm de long, 1 890 mm de large et 1 635 mm de haut) et la silhouette inclinée évoquent à la fois une forte personnalité et un volume intérieur généreux.
Le capot haut, légèrement bombé et nervuré renforce la perception de robustesse.
De profil, la Renault Filante affiche un trait de pavillon tendue et fluide, soulignée par un vitrage latéral affiné et des inserts chromés. Les roues de 19 à 20 pouces ancrent visuellement le véhicule, tandis que les passages de roues musclés et les bas de caisse contrastés rappellent son appartenance au monde des SUV.
L'arrière a reçu le même traitement que la face avant. Le resserrement latéral de la carrosserie, associé à des surfaces tendues, donne à la poupe une allure propulsive. La ligne d'épaule marquée et la chute de toit prononcée est prolongée par un béquet suspendu. La lunette arrière inclinée, dépourvue d'essuie-glace parachève la silhouette.
Le dessin du bouclier et du diffuseur évoque la précision technique.Signature visuelle
La calandre avant adopte une structure tridimensionnelle lumineuse sur le thème du losange Renault, avec un dégradé visuel passant de la teinte carrosserie dans sa partie supérieure à un noir brillant dans les sections inférieures. L'effet de matière souligne la profondeur de la face avant.
Les projecteurs LEDs s'inscrivent avec précision dans la carrosserie. Leur traitement tridimensionnel renforce l'aspect technologique du véhicule. La signature lumineuse diurne (DRL) intègre un angle de 28°, que l'on retrouve dans la géométrie du logo Renault.
Traités comme les projecteurs avant, comme des objets incrustés dans la carrosserie, les feux ultra-fins à LED prolongent la largeur visuelle.Design intérieur
Plus longue voiture
de la gamme Renault, la Renault Filante se distingue par une approche intérieure centrée sur le confort et la technologie embarquée. Le véhicule adopte une planche de bord élargie et horizontale intégrant trois écrans panoramiques de 12,3 pouces chacun (combiné, écran central et écran passager), formant un ensemble baptisé OpenR Panorama Screen. Le dispositif est complété par un affichage tête haute en réalité augmentée de 25,6 pouces. L'affichage tête haute à réalité augmentée projette les informations essentielles (vitesse, navigation, alertes ADAS) dans le champ de vision
du conducteur.
L'architecture souligne l'horizontalité de l'espace
et renforce la sensation d'ouverture. Le poste de conduite bénéficie d'une ergonomie optimisée, d'un volant à quatre branches et à méplat dans sa partie supérieure et inférieure et d'une commande de boîte de vitesses positionnée sur la console centrale. La planche de bord intègre des aérateurs horizontaux à l'aspect épuré, tandis que le haut-parleur flottant en son centre et les tweeters intégrés renforcent la dimension technologique du poste de conduite.
L'habitacle de Renault Filante fait appel à des matériaux sélectionnés pour réduire l'impact environnemental : textile enduit grainé, matériaux « eco-friendly ».
Les finitions intérieures mélangent surpiqûres précises, inserts décoratifs satinés, décors gravés au laser et matériaux moussés.
L'habitacle propose un éclairage d'ambiance à LED intégral, ajustable en couleur et en intensité.
Les sièges avant lounge avec appuie-tête intégré se révèlent très enveloppants, renforçant la sensation de bien-être.
Le toit vitré fixe constitue un élément distinctif du design intérieur. D'une surface de 1,1 m², il favorise une impression d'espace et de luminosité.Confort
Avec un empattement de 2 820 mm, la Renault Filante offre un espace à bord généreux.
Les occupants des places arrière bénéficient d'un rayon aux genoux de 320 mm et d'une hauteur sous pavillon de 886 mm.
La banquette, rabattable et fractionnable en 40/60, offre une assise sculptée.Volume de coffre
Côté chargement, la Renault Filante propose un coffre pouvant atteindre 2050 litres avec les sièges rabattus (633 litres sièges relevés, avec la partie sous le faux plancher.Traitement acoustique
La Renault Filante bénéficie d'un traitement acoustique avancé : vitrages à isolation phonique, joints de portes optimisés et insonorisation renforcée du plancher et du compartiment moteur.Technologie connectée
La Renault Filante embarque la dernière génération du système openR Panorama.
Le système d'infodivertissement, compatible avec Android Automotive, offre une interface claire et rapide, proche d'un smartphone dans son ergonomie. Il permet au conducteur d'utiliser ses applications, de gérer la navigation ou de piloter vocalement, grâce à l'intelligence artificielle, les fonctions du véhicule.
L'écran passager de 12,3 pouces ouvre l'accès à des fonctions digitales, comme les livres audio ou le streaming vidéo, utilisables en connectant un casque Bluetooth, sans perturber l'attention du conducteur grâce à un traitement spécifique de l'écran.
La Renault Filante intègre l'assistant vocal intelligent A-DoT Auto
.
La technologie Firmware Over The Air (FOTA) assure une mise à jour rapide, accessible et transparente des applications système, améliorant la réactivité et le confort d'usage sans immobiliser le véhicule.
Les mises à jour peuvent être réaliser facilement grâce à une application dédiée. Aides à la conduite
La Renault Filante bénéficie de la dernière génération d'aides à la conduite (ADAS) développées par Renault, regroupées sous la bannière Renault Easy Drive. Au total, plus de 30 systèmes d'assistance sont disponibles selon les versions, dont :
• Conduite autonome
niveau 2
• Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go
• Limiteur de vitesse
• Aide au maintien dans la voie (LKA)
• Centrage dans la voie (LCA)
• Freinage actif d'urgence avec détection piétons et cyclistes
• Reconnaissance des panneaux de signalisation avec ajustement automatique de la vitesse
• Alerte de trafic transversal arrière et détection d'angle mort avancée
• Caméras 360° haute définition avec vue 3D dynamique
• Châssis transparent. Cette fonctionnalité offre une visibilité complète du sous-bassement grâce à un système de châssis transparent combiné à une caméra à 540 degrés pour une perception totale de l'environnement
• Assistant de stationnement automatique (Auto Park Assist)
Les fonctions d'aide à la conduite
sont regroupées dans une interface, accessible depuis l'écran central, permettant d'activer ou de désactiver les assistances.
La Renault Filante inaugure trois nouvelles aides à la conduite pour un modèle Renault:
• Fonction de manœuvre d'évitement d'urgence (Emergency steering assist)
Le système assiste le conducteur dans ses actions de direction pour éviter une collision avec un obstacle. Grâce à la fusion
des données caméra et radar, le système permet d'éviter automatiquement un véhicule ou un piéton dans différentes situations. Il fournit un couple de direction supplémentaire ponctuel pour soutenir le conducteur lors d'une manœuvre d'urgence, en amplifiant son action sur le volant. Le système fonctionne de 60 à 90 km/h.
• Rétroviseur intérieur intelligent
le système améliore la visibilité arrière, même sans essuie-glace arrière, grâce à un rétroviseur Full Display qui intègre le système ETC (paiement électronique des péages).
• Système de détection de présence d'enfant (Child presence detection)
Le système détecte les jeunes enfants oubliés dans le véhicule et est capable de réagir grâce à différents types d'alarmes et d'actions. Deux radars
intérieurs sont installés dans l'habitacle : le premier, situé sur la console de toit, détecte la première rangée de sièges tandis que le second, fixé dans le pavillon arrière, balaie la banquette arrière.Motorisation full hybrid E-Tech 250
Développé sur la plateforme CMA, la Renault Filante reçoit une évolution de la motorisation full hybrid E-Tech, développée spécifiquement pour le marché coréen. La motorisation associe un moteur thermique de 150 ch à deux moteurs électriques de 100 kW (136 ch) et 60 kW (82 ch).
Sous le capot, la motorisation full hybrid E-Tech 250 ch permet une conduite électrifiée sans contrainte de recharge.
Elle repose sur une architecture hybride
série-parallèle, capable de fonctionner en mode électrique, thermique ou combiné selon les conditions de roulage. Le système privilégie les phases électriques à basse vitesse et en conduite urbaine.
Le système associe un moteur essence 1.5 turbo à injection directe de 150 ch (110 kW) et 250 Nm de couple à deux moteurs électriques intégrés dans une boîte automatique DHT Pro, pour une puissance combinée de 250 ch et un couple total pouvant atteindre 565 Nm. Cette architecture hybride s'appuie sur un bloc 4 cylindres turbo à cycle Miller de 1 499 cm³, conçu pour le haut rendement, avec un taux de compression de 14:1, une injection directe à 350 bars et une distribution variable commandée par e-CVVT à l'admission comme à l'échappement.
Le moteur thermique est assisté par deux blocs électriques : un moteur principal de 100 kW (136 ch) qui affiche un couple de 320 Nm, dédié à la traction et un deuxième moteur de 60 kW (82 ch), doté d'un couple de 180 Nm, de type HSG (High-voltage Starter Generator). Ce dernier est utilisé pour démarrer le moteur thermique et pour recharger la batterie de traction du véhicule.
L'énergie électrique provient d'une batterie lithium-ion
de 1,64 kWh, fonctionnant à 316 V et composée de 86 cellules réparties en deux modules. Cette capacité permet une forte proportion de roulage en mode électrique, jusqu'à 75 % des trajets urbains, selon les conditions de conduite.
Le démarrage du véhicule s'effectue toujours en mode électrique.
L'ensemble moteur hybride est couplé à une boîte automatique DHT Pro (Dedicated Hybrid Transmission), conçue spécifiquement pour les groupes motopropulseurs hybrides à double motorisation électrique. Cette transmission associe les deux moteurs électriques, un double train épicycloïdal, un module hydraulique haute pression (60 bars) et un double embrayage. Elle génère trois rapports et garantit des changements de rapports imperceptibles une parfaite continuité entre les différents modes de fonctionnement.Architecture issue de l'Alliance, optimisée pour l'hybride
La Renault Filante repose sur une architecture issue de la plateforme CMF-C/D de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. La base a été profondément retravaillée pour accueillir la motorisation full hybrid E-Tech 250.
Les évolutions majeures concernent un berceau avant spécifique au moteur hybride 1.5 turbo, une suspension arrière multi-bras offrant un meilleur filtrage et une stabilité accrue. Elle bénéficie d'un réglage optimisé, assurant plus de confort en ville et un contrôle de caisse à haute vitesse.
La Renault Filante bénéficie d'une direction recalibrée pour un ressenti plus précis, d'une structure de caisse renforcée, intégrant 24 pièces en acier embouti à chaud (HPF), représentant 18 % de la structure totale et d'une compatibilité complète avec les systèmes ADAS de niveau 2.FICHE TECHNIQUEDIMENSIONS (mm)
Longueur hors tout 4915
Empattement 2820
Porte-à-faux avant 970
Porte-à-faux arrière 1125
Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs 1 890/2146Voie avant 1621
Voie arrière 1616
Hauteur 1635
Hauteur avec hayon ouvert à vide 2193
Angle d'attaque/fuite
- Pneus de 19 pouces : 16,5° / 21,1°
- Pneus de 20 pouces : 16,8° / 21,3°
Garde au sol à vide 201
Largeur aux coudes avant 1518
Largeur aux coudes arrière 1480
Hauteur sous pavillon de la 1ère rangée 951
Hauteur sous pavillon de la 2ème rangée 886
Largeur coffre intérieure entre passage de roue 1000
Volume de coffre total en litres 633 à 2050 LMOTORISATIONS
Full hybrid E-Tech 250
Moteur thermique : 1.5 L 110 kW (144 ch) et 250 Nm
Moteurs électriques : 100 kW et 320 Nm / 60 kW et 180 Nm
Puissance et couple cumulés : 250 ch et 565 Nm
Batterie : 1,64 kWh
Boîte de vitesse : DHT Pro à 3 rapports