Le grand monospace Hyundai Staria Electric repose sur une architecture 800 V

Hyundai
dévoile en première mondiale le Staria Electric
au salon de l'automobile
de Bruxelles.
Le fleuron de Hyundai en termes d'habitabilité se convertit à la mobilité zéro émission. Il bénéficie d'une batterie de 84 kWh associée à un moteur électrique de 160 kW monté sur le train avant.
Le grand monospace
Hyundai repose sur une architecture 800 V qui autorise un débit de puissance élevé et minimise la production de chaleur, tout en étant compatible avec les recharges rapides à répétition.
Le MPV Hyundai se singularise par des proportions généreuses, un intérieur modulable et une ligne de toit surélevée. Le plancher plat, le vaste espace
intérieur et l'agencement des sièges permettent aux passagers de se détendre et de se mouvoir en toute simplicité. La carrosserie allongée, la ligne de ceinture de caisse abaissée et les vitres aux dimensions généreuses sont des éléments fonctionnels gages d'une visibilité et d'un confort spatial exemplaires.
Le Staria Electric hérite de la gamme des systèmes d'aide à la conduite
(ADAS) et des manœuvres de stationnement de Hyundai.
Le MPV électrique Staria sera commercialisé en Corée du Sud et en Europe au premier semestre 2026, avant d'être déployé sur d'autres marchés ultérieurement.
Le Staria Electric sera produit dans l'usine de Hyundai située à Ulsan en Corée du Sud.Solution de mobilité conçue pour les loisirs
Le Hyundai Staria Electric a été pensé autour des modes de déplacement des individus. Fort de ses rangées de sièges multiples, de ses aménagements adaptables et de sa ligne de toit surélevée, il offre une hauteur sous pavillon généreuse et une liberté de mouvement importante, tandis que sa motorisation électrique silencieuse transforme les longs trajets en un moment de détente. Des fonctionnalités telles que la prise V2L, les vastes espaces de rangement et les ports USB haute puissance permettent d'utiliser le véhicule dans le cadre d'activités de loisirs et de sorties le weekend. Design extérieur
Le Staria Electric conserve la silhouette distinctive du Staria thermique, rehaussée d'éléments de design spécifiques à sa nature électrique. La face avant au design fermé se distingue par des surfaces géométriques épurées, qui se substituent aux structures de prise d'air des versions à moteur thermique.Gamme et versions
Lors de son lancement, le Staria Electric sera décliné en trois versions:
- Luxury (7 places
) : version destinée à un usage familial ou de loisirs
- Wagon (9 places) : version destinée aux familles nombreusesPerformances
La motorisation électrique contribue à garantir une expérience de conduite silencieuse, caractérisée par de très faibles niveaux de bruits et vibrations à l'intérieur du véhicule. Les améliorations structurelles apportées à la suspension et l'ajout de matériaux d'isolation phonique ont permis de rehausser le confort de conduite et le silence de l'habitacle, notamment sur longs trajets ou à vitesse élevée sur autoroute.
Les réglages des suspensions avant et arrière ont été optimisés pour améliorer le comportement et la stabilité du véhicule électrique
, indépendamment des conditions de charge.
Le système de recharge haute tension de 800 V autorise la recharge rapide et fournit une puissance homogène.Motorisation
Le Staria Electric est équipé d'une batterie de 84 kWh et d'un moteur électrique de 160 kW implanté sur le train avant. Son architecture électrique sous 800 V assure un débit de puissance élevé avec une génération de chaleur minimale, autorisant ainsi des recharges rapides à répétition. Le modèle électrique de Hyundai
est doté de modules de batterie qui contribuent directement à leur durabilité et à leur efficacité thermiqueAutonomie
Le Staria Electric offre une autonomie estimée à 400 kilomètres en cycle WLTP.Vitesse de recharge
Sur longs trajets, la capacité à effectuer des arrêts recharge de courte durée fait toute la différence. Lorsque le Staria Electric est raccordé à une borne de recharge rapide en courant continu, il peut recharger sa batterie de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes en conditions optimales. Pour les sessions de recharge quotidiennes à domicile ou au travail, il dispose d'un chargeur CA embarqué de 11 kW. Le port de recharge est doté d'un cache de protection chauffant pour une plus grande commodité d'utilisation par temps froid.Recharge bidirectionnelle (V2L)
Avec la fonction V2L, disponible à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, le Staria Electric peut alimenter des ordinateurs portables, des outils, des éclairages ou des équipements
de loisirs. Pour camper, travailler sur le terrain ou pratiquer des activités de plein air, les utilisateurs peuvent utiliser l'énergie de la batterie du véhicule électrique pour alimenter toutes sortes d'appareils sans avoir recours à une infrastructure externe.Comportement
Le couple instantané du moteur électrique procure des accélérations fluides et linéaires.
La transmission aux roues avant assure un comportement prévisible du véhicule.
Le Staria Electric est conçu pour garantir une conduite stable même à pleine charge. Son puissant groupe propulseur électrique délivre un couple homogène, gage d'accélérations fluides et d'un comportement de conduite prévisible lors du transport de charges lourdes. La structure renforcée de la caisse et le calibrage optimisé des suspensions pour le transport de charges contribuent au confort de conduite et à la stabilité du véhicule.Capacité de remorquage
Avec une capacité de remorquage de 2 000 kg (freinée), le Staria Electric se prête à la traction de remorques, de bateaux et autres équipements de loisirs. Il bénéficie de technologies de gestion thermique optimisées, dont des systèmes de refroidissement avancé et de conditionnement de batterie, qui permettent de maintenir des performances régulières en cas de transport de charges lourdes ou de sessions de recharge rapide répétées. Technologie connectée
Le Staria Electric est équipé du nposte de conduite connecté (ccNC) de Hyundai, qui permet de réduire le temps de réponse de fonctions clés telles que celles du système AVN (audio, vidéo, navigation) et les réglages du véhicule. Les mises à jour logicielles à distance (OTA) sont de série pour maintenir à jour les fonctions associées aux principales commandes électroniques du véhicule. Les fonctions Apple CarPlay et Android Auto
sans fil assurent l'intégration des smartphones, permettant d'accéder à la navigation, à la musique, aux messages et aux applications compatibles directement sur l'écran central, et ce sans câble.Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS)
Le Staria Electric est équipé de la gamme complète des systèmes avancés d'aide à la conduite de Hyundai (ADAS). Ces technologies basées sur des caméras et des radars
surveillent en permanence la périphérie du véhicule et assistent le conducteur dans toutes les situations de conduite du quotidien.
Quand les conditions de circulation deviennent imprévisibles, les dispositifs de surveillance implantés à l'avant du véhicule aident le conducteur à anticiper les dangers potentiels. Le système de freinage d'urgence autonome (véhicule circulant en sens inverse à une intersection / véhicule roulant en sens inverse) contribue à réduire les risques de collision. La caméra frontale analyse en permanence la route en amont, permettant ainsi au système de réagir précocement en cas de changement des conditions de circulation.
Sur les longs trajets, l'aide au suivi de voie (LKA) permet d'éviter tout déport de voie involontaire, tandis que l'aide au maintien de trajectoire (LFA) maintient le véhicule au centre de sa voie. Sur autoroute, l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) associe le régulateur de vitesse adaptatif à la fonction de guidage de voie.
Le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC) maintient une vitesse prédéfinie et adapte l'allure de Staria Electric en fonction du véhicule qui précède.
Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA) détecte les panneaux de limitation et aide le conducteur à respecter les limites autorisées.
Le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA) aide le conducteur à s'insérer ou à changer de voie.
Le moniteur panoramique (SVM) offre une vue sur 360 degrés qui facilite les manœuvres en espaces restreints.
Le système de détection de trafic arrière avec fonction freinage (RCCA) avertit le conducteur de la présence éventuelle de véhicules lorsqu'il effectue une marche arrière, et peut serrer les freins si nécessaire.
L'alerte de vigilance du conducteur surveille le comportement du conducteur et peut lui recommander de faire une pause si elle détecte des signes de fatigue.
Le système de gestion intelligente des feux de route adapte les feux de route en fonction des conditions de circulation, améliorant ainsi la visibilité tout en évitant d'éblouir les autres usagers de la route.
Les aides au stationnement améliorent la précision des manœuvres à vitesse réduite.Principales caractéristiques techniques du Hyundai Staria Electric :
- Architecture électrique 800 V autorisant la recharge ultra-rapide en courant continu (10 à 80 % en 20 minutes environ)
- Batterie haute capacité de 84 kWh offrant une autonomie prévisionnelle de 400 km selon la norme WLTP
- Moteur électrique de 160 kW (218 ch)
- Capacité de remorquage maximale de 2 000 kg
- Fonction de recharge bidirectionnelle V2L (Vehicle-to-Load), ports USB haute puissance de 100 W