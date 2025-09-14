Le crossover urbain Kia Stonic restylé affiche un look affirmé

Kia
lève le voile sur le crossover urbain Stonic restylé
. Le restylage du Stonic gratifie le crossover d'un design affirmé, de technologies avancées et d'une connectivité avancée, tout en offrant des motorisations optimisées.
Le Stonic a été repensé pour répondre spécifiquement aux besoins variés des clients européens. Le modèle allie l'habitabilité et la praticité attendues d'un crossover du segment B, tout en s'avérant plus accessible que la plupart des véhicules du segment C.
La commercialisation en France du Stonic restylé est prévue en fin d'année 2025.Une nouvelle identité stylistique affirmée
Le crossover urbain du segment B adopte la philosophie de design « Opposites United » / (L'alliance des contraires) de Kia et se transforme en un crossover au design plus expressif doublé d'un caractère ludique.
L'édition 2025 du Stonic présente les mêmes dimensions que son prédécesseur, si ce n'est sa longueur qui gagne 25 millimètres suite au remodelage des boucliers avant et arrière.
La face avant bénéficie de plusieurs évolutions. Elle adopte la signature lumineuse « Star Map » / (Constellation) de la marque coréenne tout en se dotant d'une calandre inférieure plus proéminente et structurée et d'ailes avant reprofilées.
La partie arrière hérite d'un nouveau hayon, de feux arrière à la signature lumineuse distinctive, et d'un bouclier au design revu.De nouvelles motorisations pour une Europe en pleine transition énergétique
Le Stonic est disponible, au choix, avec un bloc essence 1.0 T-GDI de 100 ch ou une motorisation hybride
légère 1.0 T-GDI de 115 ch. Les deux groupes propulseurs suralimentés peuvent être couplés à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.Un intérieur reposant sur un double affichage panoramique
L'intérieur réinventé est inspiré des modèles Kia de la catégorie supérieure. L'une de ses principales nouveautés réside dans le double affichage panoramique. Les deux écrans haute résolution de 12,3 pouces combinent le système d'infodivertissement et les informations relatives à la conduite.
Un affichage tactile multifonction remplace la console de commande de chauffage et de climatisation traditionnelle par une interface permettant au conducteur de naviguer facilement entre les réglages de confort et les menus d'infodivertissement.
L'habitacle hérite d'un nouveau volant, à deux ou trois branches selon les versions, d'un pommeau de levier de vitesses et d'une console centrale redessinés, et d'une planche de bord au design modernisé.
Le crossover du segment B de Kia bénéficie de nouvelles fonctionnalités intérieures, telles que des ports de charge rapide USB-C, un chargeur à induction pour smartphone et un éclairage d'ambiance.Une connectivité pensée pour la génération du numérique
Équipé de Kia Connect, le Stonic offre des services basés sur le cloud et des diagnostics embarqués en temps réel. Les conducteurs
peuvent surveiller, contrôler et interagir avec leur véhicule à distance via l'application Kia. La clé numérique, disponible en option sur GT-Line, permet au conducteur de déverrouiller et de démarrer son véhicule à l'aide de son smartphone ou de sa montre intelligente.Une sécurité avancée
Le Stonic rehausse la barre en termes de sécurité avec son pack de systèmes avancés d'aide à la conduite
(ADAS). À l'aide de capteurs radar implantés dans le bouclier arrière, le système anticollision avec détection des angles morts (BCA) surveille les angles morts pour éviter toute collision lors des changements de voie. Le système d'avertissement de sortie de véhicule (SEW) informe les occupants, avant qu'ils n'ouvrent les portes, que d'autres usagers de la route sont en approche depuis l'arrière du véhicule.
En faisant appel à une caméra frontale et à des capteurs radar, le système de freinage d'urgence autonome (FCA 1.5) détecte les dangers potentiels en amont pour éviter les collisions ou en réduire la gravité.
Le régulateur de vitesse adaptatif, couplé au système de navigation, s'appuie sur les données GPS pour ajuster automatiquement la vitesse du véhicule à l'approche des virages.
L'assistant à la conduite sur autoroute (HDA) aide le conducteur à maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède et à ajuster latéralement la position de la voiture
.
L'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA) permet au conducteur de se maintenir au centre de sa voie.Caractéristiques techniques Kia Stonic :
Dimensions (mm)
Extérieur
Longueur 4 165
Largeur hors rétroviseurs 1 760
Hauteur (avec barres de toit) 1 520
Empattement 2 580
Porte-à-faux avant 855 Porte-à-faux arrière 730
Garde au sol 165 (15”/16”) 183 (17”)
Intérieur
Hauteur sous pavillon 1ère rangée 996
Hauteur sous pavillon 2ème rangée 975
Longueur aux jambes 1ère rangée 1 070
Longueur aux jambes 2ème rangée 850
Largeur aux épaules 1ère rangée 1 375
Largeur aux épaules 2ème rangée 1 355
Largeur aux hanches 1ère rangée 1 344
Largeur aux hanches 2ème rangée 1 330
Capacité de chargement maximum (litres)
Derrière 2ème rangée (VDA) Avec kit anticrevaison 352
Derrière 2ème rangée (VDA) Avec roue de secours temporaire 332
Avec sièges arrière rabattus Avec kit anticrevaison 1 155
Avec sièges arrière rabattus Avec roue de secours temporaire 1 135
Contenance en carburant (litres)
Capacité du réservoir de carburant 45
Motorisations (Emissions de CO2
WLTP en cours d'homologation)Hybride légère 115 ch (MHEV)
Version boîte manuelle :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Boîte manuelle à 6 rapports
Roues avant motrices
Puissance maxi : 115 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 172 Nm entre 1 500
et 4 000 tr/min
Version boîte automatique :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Transmission automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT-7)
Roues avant motrices
Puissance maxi : 115 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 200 Nm entre 2 000 et 3 000 tr/min Essence 100 ch
Version boîte manuelle :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Boîte manuelle à 6 rapports
Roues avant motrices
Puissance maxi : 100 ch entre 4 500 et 6 000 tr/min
Couple maxi. : 172 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min
Version boîte automatique :
Moteur 3 cylindres essence suralimenté à injection directe (T-GDI) 1.0 litre
Transmission automatique à double embrayage à 7 rapports (DCT-7)
Roues avant motrices
Puissance maxi : 100 ch à 6 000 tr/min
Couple maxi : 172 Nm entre 1 500 et 4 000 tr/min