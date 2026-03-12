Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Le grand SUV MGS9 propose sept places sur trois rangées de sièges

MG présente le SUV sept places MGS9 à trois rangées de sièges.

Le premier SUV sept places de MG offre plus de 1 000 litres d'espace pour les bagages, les animaux de compagnie, les poussettes ou tout ce que la vie familiale exige, lorsque les sièges de la troisième rangée sont rabattus.

Lorsque les sept sièges sont utilisés, un espace de 332 litres reste disponible.

Dans sa version hybride rechargeable, le MGS9 s'appuie sur la chaîne de traction hybride rechargeable de MG, déjà utilisée sur le MG EHS.

Le MGS9 PHEV associe un moteur essence turbo de 1.5 litre à une batterie haute tension de 24,7 kWh offrant jusqu'à 100 km d'autonomie en mode électrique (donnée provisoire en attente d'homologation).

Le MGS9 PHEV offre un niveau d'équipement complet comprenant une sellerie simili cuir, un toit panoramique, des sièges chauffants, ventilés et massants, ainsi qu'une climatisation tri-zone.

Le MGS9 PHEV a obtenu la note maximale de 5 étoiles à l'Euro NCAP, notamment grâce à l'utilisation étendue d'acier à haute résistance et à la présence de jusqu'à 16 technologies avancées d'aide à la conduite.

Annoncé avec « un excellent rapport qualité-prix dans le segment très concurrentiel des SUV 7 places », le MGS9 PHEV constitue une nouvelle offre compétitive dans le segment des grands SUV.

Le grand SUV polyvalent hybride rechargeable MGS9 PHEV sera disponible mi-2026.

Eric Houguet, écrit le 12/03/2026

