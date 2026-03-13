La Ferrari Amalfi Spider interprète l'esprit sportif de Ferrari dans une configuration à ciel ouvert

Ferrari
lève le voile sur le spider deux plus à moteur V8 central avant Amalfi Spider
.
La Ferrari Amalfi Spider remplace la Ferrari Roma Spider dans la gamme du Cheval Cabré.
Le design de la voiture
de sport de Maranello est le fruit d'une approche fluide et minimaliste, avec des volumes sculptés et des surfaces épurées.
L'avant est dominé par une grande prise d'air et un long capot sculpté abritant le moteur V8 turbo de 640 ch.
À l'arrière, le spoiler actif intégré contribue à la stabilité à grande vitesse, tandis que les jantes forgées et les détails en fibre de carbone complètent l'esthétique sportive.
À l'intérieur, l'habitacle adopte une disposition à double cockpit, avec un volant doté de boutons physiques et un bouton de démarrage.
L'écran central intégré et les commandes ergonomiques permettent une interaction intuitive avec la voiture en conduite dynamique.
L'utilisation de la fibre de carbone et des coutures contrastées ajoute une touche d'exclusivité.
La configuration deux plus permet d'utiliser les sièges arrière pour augmenter de le côté pratique de la voiture de sport italienne, en augmentant la capacité de chargement et en permettant de voyager
avec des enfants.
Au cœur du spider deux plus Amalfi Spider se trouve un V8 biturbo capable de délivrer 640 ch grâce au calibrage de la suralimentation. La transmission à double embrayage à huit rapports assure des changements de vitesse rapides et souples.
Avec un rapport poids/puissance de 2,29 kg/ch, les performances
sont exceptionnelles avec un 0 à 100 km/h exécuté en 3,3 secondes et un 0 à 200 km/h réalisé en 9,0 secondes.
La dynamique de conduite profite du système de freinage électrique, du contrôleur ABS Evo conçu pour toutes les surfaces et conditions, et d'un boîtier de direction recalibré pour une réponse plus précise et progressive.
L'aérodynamique active, avec un aileron arrière à trois positions et un déflecteur de vent intégré actionné par simple pression d'un bouton, améliore l'expérience de conduite à ciel ouvert.
La capote ajoute une touche expressive grâce à un large éventail d'options
de personnalisation, avec quatre couleurs en tissu sur-mesure et deux en tissu technique. Des surpiqûres contrastantes (en option) soulignent le caractère sportif et l'élégance raffinée de la voiture. Le tissage distinctif du tissu technique crée également un effet scintillant qui renforce la tridimensionnalité du matériau.
La capote en tissu technique s'ouvre en 13,5 secondes jusqu'à des vitesses pouvant atteindre 60 km/h.
Un déflecteur de vent intégré dans le dossier de la banquette arrière, actionnable par pression sur un bouton, améliore le confort en réduisant les turbulences lors de la conduite à ciel ouvert.
La Amalfi Spider intègre les dernières solutions technologiques de la gamme Ferrari : le système d'info divertissement est entièrement connecté, avec Apple CarPlay et Android Auto
de série, associé à la recharge sans fil des smartphones. Le volant, le combiné d'instruments numériques et l'écran central horizontal de 10,25 pouces offrent une interface homme-machine conçue pour impliquer à la fois le conducteur et le passager. Parmi les fonctionnalités disponibles sur demande figure l'ajout du système de relevage avant utilisable jusqu'à 35 km/h, qui permet à la voiture de franchir facilement les obstacles urbains en la surélevant de 40 mm.
La Ferrari Amalfi Spider allie performances et polyvalence quotidienne au plaisir de la conduite à ciel ouvert.GROUPE MOTOPROPULSEUR
Le moteur de la Ferrari Amalfi Spider représente la dernière évolution du V8 biturbo de 3 855 cm3 de la famille F154. Dans cette configuration, le moteur a été optimisé pour délivrer une puissance maximale de 640 cv à 7 500 tr/min, avec une puissance spécifique de 166 cv/l et une ligne rouge portée à 7 600 tr/min. L'augmentation des performances a été obtenue grâce à un système avancé de gestion de la suralimentation, qui permet un contrôle indépendant de la vitesse de rotation des deux turbocompresseurs avec un calibrage dédié et une augmentation de la vitesse maximale du turbo jusqu'à 171 000 tr/min. Cette approche améliore la réponse à l'accélérateur et la précision du contrôle de la pression, grâce également à l'introduction de capteurs de pression dédiés à chaque rangée de cylindres. L'unité de contrôle du moteur permet d'exploiter tout le potentiel du moteur. Parallèlement, des efforts ont été faits pour réduire la masse : de nouveaux arbres à cames légers et un bloc moteur redessiné avec un usinage de précision ont permis d'éliminer les matériaux non structurels, ce qui a permis d'économiser environ un kilogramme. Une huile à faible viscosité a été introduite, réduisant la résistance au froid de 30 % par rapport à la version précédente, améliorant ainsi l'efficacité du réchauffement.
La réponse à l'accélérateur est plus rapide grâce à une série de solutions techniques avancées: un vilebrequin plat, des turbines compactes
à faible inertie, une technologie à deux volutes pour la gestion séparée des gaz d'échappement et un collecteur à une seule volute avec des canaux de longueur égale. Ces éléments contribuent à une sensation de puissance continue et progressive, avec une courbe de couple façonnée pour fournir une traction plus forte à mi-régime et à haut régime dans tous les rapports.
La transmission à bain d'huile à double embrayage à huit rapports, introduite avec la SF90 Stradale, a été optimisée avec une unité de commande plus puissante et une intégration plus poussée avec le logiciel du moteur, ce qui améliore la fluidité et la rapidité des changements de vitesse.
L'efficacité globale du groupe motopropulseur bénéficie de solutions telles que la configuration de la boîte de vitesses à carter sec, l'engrenage conique à faible friction et les stratégies de gestion du couple de l'embrayage qui garantissent une conduite urbaine souple pendant les phases de démarrage et d'arrêt.
Le design sonore a également fait l'objet d'une attention particulière : une nouvelle disposition des silencieux a été développée pour répondre aux réglementations les plus strictes en matière d'émissions sonores sans compromettre la sonorité caractéristique de Ferrari. Le vilebrequin plat et les collecteurs d'échappement de longueur égale contribuent à une séquence d'allumage distinctive.
Le système d'échappement est équipé d'un catalyseur à matrice céramique avec un revêtement trimétallique (rhodium, platine, palladium), avec des temps d'activation réduits grâce à une inertie thermique plus faible. Le contrôle du son est géré par une nouvelle soupape de dérivation à commande proportionnelle avec des cartes dédiées pour adapter la note
d'échappement aux différentes conditions de conduite.EXTERIEUR
La voiture illustre le style de vie sportif Ferrari dans une configuration à ciel ouvert.
Le design de la Ferrari Amalfi Spider a été guidé par le désir de préserver les proportions et volumes de la Ferrari Amalfi, conservant sa silhouette fluide avec le toit ouvert.
Avec le toit abaissé, le contact direct avec la route et les sensations de conduite en plein air deviennent partie intégrante de l'expérience, sans compromettre l'usage quotidien ni le confort.
La Ferrari Amalfi Spider représente une nouvelle interprétation de l'archétype du spider deux plus avec un moteur V8 monté à l'avant. L'équipe du Centre de Style de Maranello s'est inspirée des proportions de la Ferrari Roma Spider, poussant plus loin la définition d'une forme plus sculptée et moderne sans trahir l'essence des spiders de sport deux plus de Ferrari.
Le design extérieur du spider se développe à partir d'une forme élancée et monolithique qui confère à la voiture une identité dynamique. Les surfaces sont traitées avec une approche minimaliste, où les lignes nettes et les volumes géométriques définissent une carrosserie sculptée et cohérente. Le thème cunéiforme qui court le long des flancs, ainsi que les unités d'éclairage intégrées dans les coupes
techniques, contribuent à une esthétique contemporaine raffinée. L'avant, dépourvu de calandre traditionnelle, se distingue par une aile flottante couleur carrosserie au-dessus d'un bandeau sombre en retrait, intégrant les capteurs et les phares. Le splitter inférieur complète la composition, soulignant la largeur visuelle et la sportivité de l'ensemble.
L'arrière est défini par une ligne de caractère forte qui enveloppe tout le volume, culminant dans un arrière compact et net. Les feux arrière sont dissimulés dans des coupes graphiques essentielles, évoquant les Ferrari classiques tout en utilisant un langage visuel moderne. Le diffuseur large et fonctionnel affirme sa fonction aérodynamique, tandis que l'écran arrière se fond dans le profil du spoiler.CAPOTE EN TISSU
La capote est disponible en quatre couleurs en tissu sur-mesure et deux en tissu technique. Le tissage distinctif du tissu crée un effet scintillant tridimensionnel qui met en valeur le toit dans toutes les conditions d'éclairage. Lorsque le toit est ouvert, le tissu technique peut recouvrir le tonneau et les surfaces arrière adjacentes, créant une continuité matérielle à l'extérieur et donnant un élan visuel à l'arrière, perçu comme une extension naturelle du toit.
La capote s'ouvre en 13,5 secondes et peut être actionnée en roulant à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Une fois repliée, son encombrement compact (220 mm d'épaisseur) maximise la capacité de coffre, offrant 255 litres avec le toit fermé et 172 litres avec le toit ouvert. L'isolation acoustique et thermique est assurée par un tissu à cinq couches offrant une insonorisation et une isolation thermique comparables à celles d'un toit rigide rétractable Ferrari (RHT).DEFLECTEUR DE VENT
La Ferrari Amalfi Spider est équipée d'un déflecteur de vent intégré à l'arrière des sièges arrière, que le conducteur peut activer d'une pression sur un bouton sans avoir à s'arrêter. Lorsque cette configuration est activée, le flux d'air qui pénétrerait dans l'habitacle par l'arrière est dévié, créant ainsi une bulle de confort plus stable autour des passagers et réduisant les turbulences et le bruit, en particulier au niveau de la tête. Le système a été calibré avec un angle d'ouverture de 101°, et la conception du dossier (y compris le châssis et les pièces mobiles intégrées dans un sous-châssis encastré) offre une solidité et une réponse dynamique dans toutes les conditions de conduite. Il peut être ouvert à des vitesses allant jusqu'à 170 km/h, au-delà desquelles il est limité électroniquement. Lorsque le dispositif est ouvert, il peut être utilisé jusqu'à la vitesse maximale.CHÂSSIS ET ARCHITECTURE
La Ferrari Amalfi Spider adopte une architecture conçue pour offrir une expérience de conduite à ciel ouvert sans compromis en termes de confort et de fonctionnalité. Le mécanisme de la capote a été conçu pour être à la fois léger et robuste. Il est doté d'un système cinématique à pliage en Z.INTERIEUR
À l'intérieur, la Ferrari Amalfi Spider adopte un cockpit double qui enveloppe le conducteur et le passager dans deux cellules visuellement connectées, reliées par le tableau de bord, les panneaux de porte et le tunnel central. L'effet cocon est renforcé par une surface à facettes qui brise la symétrie et met en valeur l'écran tactile central. Le design intérieur a été simplifié pour obtenir un langage épuré et contemporain, avec une large utilisation de solutions technologiques intégrées.
Le tableau de bord présente un agencement monolithique dans lequel le combiné d'instruments et les bouches d'aération sont fusionnés en un seul bloc. Le tunnel central, taillé dans un bloc d'aluminium anodisé, est suspendu et sculpté, abritant des éléments fonctionnels tels que le sélecteur de vitesse, le logement de la clé, le socle de recharge sans fil et les commandes secondaires. Les poignées du panneau de porte sont intégrées dans des formes de voile qui définissent les deux cellules avant, tandis que les haut-parleurs sont cachés derrière des surfaces d'aluminium perforées.
Les sièges arrière jouent un rôle secondaire.
La personnalisation s'étend à l'intérieur, avec des composants vêtus du même tissu que la capote, y compris le couvre-tonneau, les panneaux de porte et les dossiers de sièges, créant une continuité stylistique inédite entre l'extérieur et le cockpit, même lorsque le toit est replié.HMI
L'expérience à bord de la Ferrari Amalfi Spider a été conçue pour offrir une interaction intuitive et technologiquement avancée, grâce à un système HMI (Human-Machine Interface) renouvelé et à une série de solutions visant à améliorer le confort et la qualité de vie à bord.
Le volant, équipé de boutons physiques, marque un retour aux commandes tactiles, avec une disposition conçue pour garantir une ergonomie maximale et une facilité de reconnaissance dans toutes les conditions de conduite. Sur le côté gauche, le retour de l'emblématique bouton de démarrage en aluminium établit une connexion immédiate entre le conducteur et la voiture dès l'allumage. Les commandes sont réparties de manière fonctionnelle : sur le côté gauche se trouvent les commandes ADAS, le régulateur de vitesse adaptatif, le téléphone et les commandes vocales, tandis que sur le côté droit se trouvent les sélecteurs pour les affichages, les essuie-glaces et les clignotants.
À l'arrière, deux molettes gèrent le volume et la sélection des stations.
Le système HMI s'articule autour de trois écrans principaux. Le combiné d'instruments numérique de 15,6 pouces fournit toutes les informations relatives à la conduite et à la dynamique du véhicule. Au centre du tableau de bord, un écran tactile capacitif de 10,25 pouces permet d'accéder aux fonctions clés : multimédia, radio, téléphone, miroir d'écran, climatisation, réglage des sièges et paramètres du véhicule. L'écran passager de 8,8 pouces affiche des paramètres tels que les forces G et le régime moteur.
La connectivité est assurée par la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto, tandis que la recharge sans fil des smartphones est intégrée au tunnel central. La voiture est également équipée du système MyFerrari Connect, qui permet de surveiller à distance l'état du véhicule via une application.AÉRODYNAMIQUE
Le développement aérodynamique de la Ferrari Amalfi Spider repose sur un objectif clair : créer une voiture décapotable avec un toit en tissu capable d'offrir des performances aérodynamiques comparables à celles de la Ferrari Amalfi. L'adoption de la capote ainsi que l'influence de ce composant sur la géométrie de la carrosserie ont conduit à un processus d'analyse et d'optimisation visant à préserver l'efficacité et l'appui aérodynamique de la voiture.
Une série de dispositifs fonctionnels sont intégrés à la voiture décapotable avec un toit en tissu. Ils contribuent à la gestion des flux et aident à équilibrer la charge et la résistance. À l'avant, un bypass situé au-dessus du phare relie l'avant de la voiture au compartiment moteur, réduisant la surpression et contribuant au contrôle thermique. La génération de charge verticale est améliorée par les générateurs de vortex et les diffuseurs intégrés dans le soubassement avant de la voiture. A l'avant et à l'arrière, le véhicule est équipé de carénages aérodynamiques, destinés à réduire la résistance pour la partie exposée des roues.
Le développement aérodynamique de la Ferrari Amalfi Spider est le résultat d'un projet complexe créé par une collaboration entre le département de dynamique thermofluide et le centre de style Ferrari. Le processus a intégré la simulation CFD, les essais
en soufflerie et le raffinement du design dans un parcours commun qui a conduit à la création d'une voiture à la fois captivante et fonctionnelle.
Le résultat est une carrosserie sculptée dans les moindres détails, où chaque élément remplit une fonction précise. Parmi ces éléments, on trouve des carénages aérodynamiques placés sur le soubassement devant les roues avant et arrière, qui réduisent la traînée et améliorent l'efficacité. Un conduit de dérivation situé au-dessus des phares avant relie la partie avant au compartiment moteur, ce qui permet de réduire l'accumulation de pression et d'optimiser le refroidissement. La génération de force descendante à l'avant est gérée par une paire de générateurs de tourbillons, optimisés en soufflerie, et par deux diffuseurs intégrés au splitter, qui améliorent aussi la ventilation des freins avant.
Le soubassement a été conçu pour maximiser l'efficacité, avec des dispositifs dédiés à la réduction de la traînée et à la gestion des flux d'air. À l'arrière, le diffuseur a été entièrement redessiné pour trouver le meilleur compromis entre la force d'appui et la traînée, avec une expansion contrôlée du flux dans le canal central qui dynamise le sillage et améliore la stabilité.
Un élément distinctif de l'arrière est l'aile mobile active. Cet élément peut prendre trois configurations ; faible traînée (LD), force d'appui moyenne (MD) et force d'appui élevée (HD) ; en fonction de la vitesse, de l'accélération longitudinale et latérale. Sur les lignes droites, l'aileron reste en position LD ou MD pour minimiser la traînée, tandis que pendant les phases de conduite plus dynamiques, telles que les virages à grande vitesse ou les freinages brusques, il passe en configuration HD, générant une augmentation de la force portante de 110 kg à 250 km/h avec moins de 4 % d'augmentation de la traînée. La position intermédiaire MD permet une transition plus rapide vers le déploiement complet, offrant un équilibre entre stabilité et performance.
Le fonctionnement de l'aileron est entièrement automatique, ce qui préserve la pureté des lignes de la voiture, même à faible vitesse, et améliore l'expérience de conduite. L'arrière est complété par un nolder intégré de 20 mm de haut qui aide à recompresser le flux d'air dans une configuration à faible traînée.
L'avant du spider a également été optimisé pour assurer un refroidissement efficace dans toutes les conditions : la zone centrale abrite le radiateur d'eau du moteur et le condenseur de la climatisation, tandis que les prises d'air latérales alimentent les refroidisseurs intermédiaires du système de suralimentation.DYNAMIQUE DU VÉHICULE
La dynamique de la Ferrari Amalfi Spider représente une évolution significative dans le paysage des spiders deux plus à moteur avant, grâce à l'intégration de technologies avancées développées par Ferrari ces dernières années. Au cœur de ce système se trouve l'introduction du brake-by-wire, une solution qui améliore l'efficacité du freinage, réduit la course de la pédale et améliore la modulation, même dans les situations où l'ABS est enclenché.
Le système ABS Evo, introduit pour la première fois sur la 296 GTB et développé pour la Ferrari Purosangue et la Ferrari 12Cilindri, a été adapté pour garantir des performances optimales sur toutes les surfaces et dans tous les modes Manettino. Le contrôleur utilise les données du capteur 6D pour estimer avec précision la vitesse du véhicule et déterminer le patinage optimal pour chaque roue, optimisant ainsi la répartition de la force de freinage. Il en résulte une plus grande efficacité du freinage en ligne droite et en conditions mixtes, où la stabilité latérale et la décélération longitudinale doivent être équilibrées.
La précision de ces estimations permet également une plus grande répétabilité des manœuvres, en réduisant les variations dues aux tolérances mécaniques ou aux conditions environnementales, telles que la température du tarmac. Cette approche s'inscrit dans le cadre du Side Slip Control (SSC) 6.1, qui sert de langage commun à tous les contrôleurs dynamiques (de la direction à la gestion du couple et au contrôle des mouvements verticaux de la carrosserie) afin de maximiser les performances dans toutes les situations.
Le système d'estimation de l'adhérence basé sur l'EPS (Electric Power Steering), une évolution de la version introduite sur la 296 GTB, constitue une autre avancée. Dans cette nouvelle itération, l'estimation de l'adhérence est 10 % plus rapide et plus précise, même sur des surfaces à très faible adhérence. La logique de reconnaissance utilise la dynamique du boîtier de direction électrique et l'angle de lacet estimé par le SSC 6.1 pour évaluer les niveaux d'adhérence entre les pneus et la chaussée, même lorsque la conduite n'est pas à la limite, ce qui améliore la réactivité et l'efficacité des contrôleurs.
Pour soutenir la dynamique du véhicule, la Ferrari Amalfi Spider utilise un aileron arrière actif, qui est activé en fonction de l'accélération longitudinale et latérale. Dans des conditions de conduite dynamiques, telles qu'un freinage brusque ou un virage à grande vitesse, l'aileron passe automatiquement en configuration High Downforce, ce qui génère une force aérodynamique supplémentaire à l'arrière et contribue à la stabilité générale de la voiture.AIDES A LA CONDUITE
En termes d'aides à la conduite, la Ferrari Amalfi Spider est équipée d'une suite complète de systèmes ADAS de nouvelle génération. Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes : Le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage automatique d'urgence, la détection des angles morts, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance au maintien de la trajectoire, les feux de route automatiques, la reconnaissance et l'assistance des panneaux de signalisation et la détection de la somnolence et des distractions du conducteur, ainsi que la vision
panoramique et l'alerte de trafic transversal arrière en option. Tous les systèmes sont configurables via les menus du tableau de bord et s'intègrent à l'architecture électronique de la voiture, qui comprend des radars
avant et arrière, des caméras et des unités de contrôle dédiées.PNEUS
Le choix des pneus pour la Ferrari Amalfi Spider a été guidé par un équilibre entre l'esthétique, la performance et le confort. Les roues de 20 pouces ont été sélectionnées pour maintenir les proportions harmonieuses conformes au langage stylistique de la voiture, sans compromettre la qualité de roulement. Les dimensions des pneus sont 245/35 R20 à l'avant et 285/35 R20 à l'arrière, une configuration qui équilibre l'agilité et la traction. La Ferrari Amalfi Spider est équipée de série de pneus développés en collaboration avec deux partenaires techniques : Bridgestone Potenza Sport et Pirelli P Zero.SPECIFICATIONS TECHNIQUES
MOTEUR
Type Twin-turbo V8 biturbo – carter humide
Cylindrée totale 3 855 cm3
Alésage et course 86.5 x 82 mm
Puissance maximale 640 ch à 7 500
tr/min
Couple maximal 760 Nm entre 3 000 et 5 750 tr/min
Régime maximal 7 600 tr/min
Taux de compression 9.4:1
Puissance spécifique 166 ch/l
POIDS ET DIMENSIONS
Longueur 4660 mm
Largeur 1974 mm
Hauteur 1305 mm
Empattement 2670 mm
Voie avant 1652 mm
Voie arrière 1679 mm
Poids à sec 1 556 kg
Rapport poids puissance à sec 2.42 kg/cv
Répartition des masses 48% avant / 52% arrière
Capacité du réservoir 80 litres
Taille du coffre 255 litres (toit fermé) / 172 litres (toit ouvert)
PNEUS ET JANTES
Avant 245/35 R20 J8.0
Arrière 285/35 R20 J10.0
FREINS
Avant 390 x 223 x 34 mm
Arrière 360 x 233 x 32 mm
TRANSMISSION ET BOÎTE DE VITESSES
Boîte de vitesse F1 à double embrayage et 8 vitesses
SYSTÈMES DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE
EPS, VDC, ABS with EBD, F1-TCS, E-Diff3, SSC 6.1, FDE 2.0, SCM-E Frs, ABS Evo dans toutes les positions du Manettino
PERFORMANCES
Vitesse maximale 320 km/h
0-100 km/h 3.3 s
0-200 km/h 9.4 s
100-0 km/h 30.8 m
200-0 km/h 119.5 m