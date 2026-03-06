La Cupra Born électrique restylée affiche un design percutant

Première voiture électrique
de la marque sportive espagnole, la Cupra Born
évolue pour devenir plus affirmée, plus émotionnel le et offrir un design plus percutant , un intérieur retravaillé et davantage de technologies.
La Cupra Born introduit des technologies de conduite qui renforcent la connexion émotionnelle entre la voiture
et le conducteur .
Conçue et développée à Barcelone sur la base de la Volkswagen
ID.3, la Cupra Born sera produite à Zwickau, en Allemagne.
La production de la Cupra Born électrique restylée débutera au deuxième trimestre 2026, pour un lancement commercial à l'été 2026.DESIGN EXTERIEUR
La CUPRA Born adopte le tout dernier langage stylistique de la marque espagnole avec une face avant “shark nose”, de nouveaux boucliers avant et arrière, des projecteurs Matrix
LED triangulaires et un logo arrière illuminé intégré à la signature lumineuse 3D.
Le « shark nose » typique de Cupra définit la partie supérieure et se prolonge jusque dans les trois projecteurs Matrix LED triangulaires, qui composent la signature lumineuse distinctive.
Les projecteurs Matrix LED optionnels permettent à l'éclairage de s'adapter à l'environnement
de conduite, et intègrent le plein phare anti-éblouissement, capable de détecter les véhicules en amont et de moduler le faisceau lumineux pour offrir une luminosité maximale sans éblouir les autres usagers, tout en conservant une visibilité optimale.
Le design paramétrique de la calandre apporte de l'efficacité aérodynamique. Le diffuseur avant adopte un rendu technique, avec une finition cuivrée. De part et d'autre, les entrées d'air et les lignes en forme de C canalisent les flux d'air, optimisant l'efficacité et le caractère visuel de la voiture.
L'arrière dégage une présence émotionnelle grâce à son bouclier et son hayon redessinés. Un diffuseur plus affirmé renforce l'ADN dynamique de la Born.
L'arrière est encadré par des feux LED reprenant le motif caractéristique des trois triangles Cupra, ainsi qu'un logo illuminé, enrichi d'un effet lumineux 3D apportant de la profondeur. Les poignées de portes avant et arrière sont illuminées.DESIGN INTÉRIEUR
Associé à l'écran d'infodivertissement de 12,9 pouces, soutenu par une barre tactile illuminée, le combiné numérique de 10,25 pouces offre une lecture plus immersive, permettant au conducteur d'accéder avec clarté aux informations les plus importantes. Un module de contrôle de l'éclairage repensé améliore l'ergonomie, permettant de commander l'éclairage extérieur de manière
plus simple.
L'interaction entre le conducteur et la voiture se fait principalement via le volant redessiné doté de commandes physiques. Ce passage aux commandes physiques améliore la précision et la réactivité, permettant d'interagir avec les fonctions clés plus facilement et avec fluidité. Le volant intègre des boutons satellites pour sélectionner les modes de conduite ainsi que les palettes de régénération pour les moteurs 170 kW et 240 kW.
Une fois installé dans l'habitacle, les passagers sont maintenus par les sièges baquets de série (ou les CUPBucket pour les versions VZ).
Les panneaux de portes avant et arrière ont été repensés pour mettre en avant la qualité des matériaux et la sophistication du design. De larges inserts décoratifs à motifs paramétriques reprennent la géométrie du tableau de bord.
Les accents cuivrés caractéristiques
de l'ADN Cupra sont présents dans tout l'intérieur, du volant aux éléments de finition. Ils s'étendent aux poignées de porte et aux pièces décoratives.
L'éclairage d'ambiance se déploie en cascades à travers la porte, s'animant subtilement en synchronisation avec le mode choisi.CONFORT
Le confort des passagers arrière a été amélioré. Des aérateurs ont été ajoutés à l'arrière de la console centrale, améliorant la répartition de l'air climatisé . MATERIAUX CIRCULAIRES
On retrouve dans l'habitacle des matériaux circulaires tels que des moulures de tableau de bord composées à 75 % de matériaux recyclés, ainsi des sièges baquets habillés de fil Seaqual issu de plastiques marins recyclés ou de textile recyclé Dinamica à 73 % dans la partie centrale des zones latérales des sièges avant et arrière.GROUPES MOTOPROPULSEUR
La Cupra Born propose trois configurations de groupes motopropulseurs électriques: 190 ch (140 kW), 231 ch (170 kW) et 326 ch (240 kW).BATTERIES
La Cupra Born propose deux configurations de batteries haute tension: 58 kWh et 79 kWh .
Les configurations disponibles :
- 190 ch (140 kW) 58kWh
- 231 ch (170 kW) 79kWh
- 326 ch (240 kW) 79kWhAUTONOMIE
- 190 ch (140 kW) 58kWh: 450 km (environ)
- 231 ch (170 kW) 79kWh: 600 km (environ)
- 326 ch (240 kW) 79kWh: 600 km (environ)RECHARGE
- 190 ch (140 kW) 58kWh: 11kW AC 6 h 30min DC 20 - 30 min
- 231 ch (170 kW) 79kWh: 11kW AC 8 h 30min 185kW DC 26 - 30 min
- 326 ch (240 kW) 79kWh: 11kW AC 8 h 30min 185kW DC 26 - 30 minMODE ONE PEDAL
Le mode One Pedal permet de gérer accélération et décélération uniquement via la pédale d'accélérateur. En relâchant la pédale, la voiture électrique décélère automatiquement grâce au freinage régénératif, récupérant de l'énergie et réduisant l'usage de la pédale de frein. Cette fonction offre une décélération plus fluide, une meilleure récupération d'énergie e t une expérience de conduite plus intuitive, particulièrement efficace en milieu urbain et dans les embouteillages, permettant d'immobiliser complètement la voiture sans toucher au frein.LAUNCH CONTROL
Le launch control (exclusif aux versions VZ et Endurance) ajoute une dose supplémentaire d'adrénaline, en gérant la délivrance du couple pour obtenir une accélération maximale depuis l'arrêt complet.MODES DE CONDUITE
Les modes de conduite Range, Comfort, Performance, Individual et Cupra ajustent la réponse du moteur, la direction et les réglages de suspension, avec jusqu'à 15 niveaux d'ajustement grâce au Dynamic Chassis Control (DCC).
• Le mode Range privilégie l'autonomie.
• Le mode Comfort assouplit la suspension pour les longs trajets.
• Le mode Performance libère tout le potentiel dynamique.
• Le mode Cupra offre un impact émotionnel maximal.
• Le mode Individual permet de personnaliser les différents paramètres selon ses préférences.INFODIVERTISSEMENT
Le système d'infodivertissement de la Cupra Born repose sur un système d'exploitation basé sur Android. Celui-ci offre un accès fluide à un large éventail d'applications via une boutique intégrée, ainsi qu'une utilisation simplifiée, le tout intégré dans un écran central de 12,9 pouces, soutenu par une barre tactile illuminée.
Les appareils connectés à bord bénéficient d'une recharge accélérée grâce à une puissance allant jusqu'à 90 W via USB- C . Une recharge sans fil 15 W , dotée d'une technologie de refroidissement, est disponible en glissant le téléphone dans le rangement central . Les passagers arrière disposent d'une recharge filaire 45 W.DIGITALISATION
La digitalisation constitue l'ossature de la Born. Grâce à la clé digitale (Mobile Device Key) , le conducteur peut déverrouiller, démarrer et partager l'accès à la voiture électrique directement depuis un smartphone. Jusqu'à quatre clés numériques peuvent être partagées, une cinquième étant réservée à l'utilisateur principale. Des fonctions supplémentaires telles que l'ouverture à l'approche ou le verrouillage à l'éloignement renforcent la praticité , tandis qu'une Smart
Card permet un accès temporaire.CONFORT
La qualité audio atteint un niveau supérieur grâce à l'intégration de la technologie Sennheiser Contrabass dans le système premium à 10 haut-parleurs . Ce procédé d'amplification des basses utilise des techniques psychoacoustiques.VEHICLE-TO-LOAD (V2L)
La fonction Vehicle-to-Load (V2L) permet à la batterie de la voiture d'alimenter des appareils externes (ordinateurs portables, e-bikes, systèmes audio, etc.). Grâce à un adaptateur dédié, la Cupra Born se transforme en source d'énergie portable lors des aventures en plein air.SÉCURITÉ
La Cupra Born bénéficie d'une gamme complète de systèmes de sécurité. Au cœur du dispositif se trouve le Travel Assist 3.0, une évolution majeure qui intègre des données basées sur le cloud pour améliorer le contrôle longitudinal. Le système reconnaît les ralentisseurs, les zones d'arrêt aux feux tricolores ainsi que les passages piétons. Il est également capable d'optimiser la vitesse à l'approche des virages. En travaillant de concert avec le Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et le Lane Assist, le Travel Assist 3.0 aide la Born à rester centrée et réactive sur toute la plage de vitesses.
Le Crossroad Assist est conçu pour éviter les collisions aux intersections. En surveillant la vitesse, les distances et la signalisation, le système alerte le conducteur via le combiné numérique et peut freiner automatiquement en cas de risque détecté. Cette intervention proactive est particulièrement utile en milieu urbain complexe où une distraction pourrait survenir.
Le système Front Assist a été affiné afin d'offrir une gestion multi-niveaux du risque de collision. Il détecte jusqu'à deux véhicules en amont et prépare la voiture à un freinage d'urgence. Le système émet des avertissements successifs (visuels, sonores et tactiles) avant d'initier un freinage automatique si nécessaire. Cette approche graduelle garantit que le conducteur reste impliqué, tout en s'assurant que la Born soit toujours prête à intervenir.
En cas de collision imminente, la fonction Precrash améliorée coordonne ses actions avec l'ESC et le Front Assist pour activer les prétensionneurs de ceintures, fermer les vitres et le toit ouvrant et allumer les feux de détresse. Une détection arrière Precrash ajoute un niveau supplémentaire de protection.
L'ensemble de ces systèmes repose sur un réseau de radars
, de caméras et de capteurs ultrason, ainsi que sur des sources de données externes, créant une vision
en temps réel de l'environnement de la voiture.
La technologie Matrix LED des phares offre une visibilité plus nette lorsque la luminosité diminue, rassurant le conducteur sur ce qui l'attend devant lui. Le système s'adapte automatiquement à l'environnement, détectant les véhicules situés devant et ajustant le faisceau lumineux pour maximiser l'éclairage sans éblouir les autres usagers.
D'autres fonctionnalités, comme le Side and Exit Assist , l'Intelligent Park Assist , le Light Assist ou encore la caméra Top View améliorée , renforcent l'usage quotidien.