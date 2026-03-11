Le crossover familial Nissan X-Trail restylé affiche un esprit d'aventure plus affirmé

Nissan
lève le voile sur la dernière évolution
du crossover familial X-Trail
. Le modèle emblématique de Nissan renforce son caractère avec un style plus affirmé, un confort intérieur optimisé et une connectivité accrue.
Le X-Trail 2026 restylé sera disponible à partir de mi-2026 dans le réseau Nissan.
Depuis 25 ans, le Nissan X-Trail
est synonyme de robustesse et de fiabilité sur tous les terrains. DESIGN EXTÉRIEUR
Le Nissan X-Trail restylé arbore une identité extérieure plus robuste, tout en préservant ses capacités tout-terrain.
La face avant redessinée présente une calandre V-Motion plus large et plus épurée.
Le X-Trail affiche une présence visuelle accrue et une expression plus moderne de l'ADN de Nissan.
Les jantes en alliage de 19 pouces à finition diamantée, les passages de roue noir brillants, les bas de caisse et les rétroviseurs noirs renforcent le caractère du X-Trail.
La calandre, les ouïes latérales et les pare-chocs avant et arrière ont été redessinés, pour un look plus moderne.
Les feux arrière à LED affinent la signature lumineuse.CONFORT INTÉRIEUR
L'habitacle du Nissan X-Trail allie confort et qualité tout en préservant un caractère robuste. De nouveaux matériaux apportent du raffinement, comme la sellerie en cuir matelassé noir ou cognac (sur la finition Tekna), la sellerie TEP (sur la finition N-Connecta), ou encore des finitions en bois brun sur la console centrale. Des améliorations subtiles dans l'habitacle optimisent l'harmonie et la praticité sans altérer le caractère baroudeur du véhicule.
À partir de la finition N-Connecta, le véhicule accueille des sièges avant et arrière chauffants, un volant chauffant, une climatisation tri-zone et un écran d'infodivertissement de 12,3 pouces. La banquette arrière coulissante
40/20/40 offre un espace
modulable pour les passagers ou les bagages volumineux. Des équipements
tels qu'un système audio Bose à 10 haut-parleurs et le pare-brise chauffant (de série sur la finition Tekna) renforcent le confort et la praticité du modèle.PLUS DE CONNECTIVITÉ
• NissanConnect avec Google intégré
Le Nissan X-Trail accueille le système d'infodivertissement NissanConnect avec Google intégré, offrant une expérience intuitive et mains libres à bord. Le conducteur bénéficie d'un accès aux commandes vocales et aux fonctionnalités de l'Assistant Google, au téléchargement d'applications sur le Google Play Store, aux mises à jour météo et à la possibilité de mises à jour à distance complètes, le tout sans avoir à utiliser un téléphone.
L'Assistant Google permet au conducteur d'utiliser sa voix pour obtenir de l'aide tout en gardant les mains sur le volant. Il peut dire « Hey Google » pour contrôler la ventilation, les sièges chauffants et le pare-brise, ou encore pour obtenir un itinéraire. Le conducteur peut également passer des appels et écouter des instructions vocales sans quitter la route des yeux.PLUS DE TECHNOLOGIES
• Vue panoramique 3D
La vision
AVM 3D (Around View Monitor, moniteur de vue panoramique) à 8 points, équipée de caméras extérieures grand angle, offre au conducteur une vision 3D à 360° autour du véhicule à basse vitesse, ainsi qu'une vue « capot invisible » et une vue des intersections en T. Lors des manœuvres de stationnement ou dans des espaces restreints, le système projette une vue aérienne haute définition sur l'écran central, permettant au conducteur de positionner le véhicule.
Le mode de vision intelligente à 360° AVM 3D (Around View Monitor) permet au conducteur de choisir parmi huit angles de caméra différents autour de la voiture
(avant, arrière, côtés et quatre coins), facilitant l'identification des dangers invisibles que les rétroviseurs ou une seule caméra pourraient manquer. Le système fonctionne de concert avec la détection des objets en mouvement, qui alerte le conducteur en cas de mouvement à proximité du véhicule lors de manœuvres à basse vitesse.
Deux vues spécialisées améliorent la visibilité dans les environnements difficiles. La vue « capot invisible » utilise l'imagerie de la caméra avant et le traitement prédictif pour afficher la position des roues avant comme si le capot était transparent, pour éviter les bordures, les pierres ou les bords étroits sur les chemins accidentés.
La vue d'intersection en T (T-Junction View) offre un large champ de vision vers l'avant à basse vitesse, à l'abord de sorties ou d'intersections à visibilité réduite.
Les fonctionnalités contribuent à protéger le véhicule des éraflures quotidiennes.
• Technologie ProPILOT Assist améliorée
Les améliorations apportées au système à la technologie avancée d'aides à la conduite
de Nissan ProPILOT Assist offrent des réactions plus fluides, un maintien de voie plus stable et une meilleure perception de l'environnement
. Parmi les nouveautés : la reconnaissance anticipée des panneaux de limitation de vitesse, une détection plus précise des panneaux de signalisation, la prévention des collisions, un freinage et une accélération plus doux avec un maintien de voie plus stable, dans les voies étroites, ainsi qu'un freinage et une accélération plus naturels.MOTORISATION HYBRIDE
Le X-Trail est proposé avec la motorisation hybride exclusive de Nissan e-Power. La technologie e-Power offre une expérience de conduite électrique avec un couple instantané, une accélération fluide et un silence de fonctionnement digne d'un véhicule électrique
, sans nécessiter de recharge. Associé à la transmission intégrale e-4Orce, qui répartit le couple et la puissance individuellement à chaque roue, le Nissan X-Trail bénéficie d'une adhérence et d'une stabilité élevées quelles que soient les conditions routières
.