Le crossover Striker renforce la présence de Dacia sur le segment C

La marque roumaine Dacia
renforce sa présence sur le segment C avec le crossover Striker
.
Mesurant 4,62 mètres de long
, le véhicule essentiel Striker revendique le dynamisme d'un break
, la praticité d'une berline
et la garde au sol d'un SUV
.
Le Dacia Striker arbore un design robuste
typique des derniers modèles Dacia. Les lignes dynamiques, la silhouette aérodynamique et la face avant verticale affirmée sont complétées par la nouvelle signature lumineuse diurne de la marque roumaine.
Un soin particulier a été apporté aux détails de design extérieur, notamment à l'animation distinctive des portes avant et au bandeau noir brillant reliant les feux arrière
, rehaussé d'un grain technique.
Le crossover Striker vient en complément du SUV Bigster au sein de la gamme Dacia sur le segment C.
La gamme de motorisations du crossover multi-énergies
comprendra une version hybride
, une version hybride 4x4
et une version GPL
.
Présenté en avant-première avec le plan futuREady du groupe Renault
lors du Strategy Day, le véhicule Dacia
du segment C sera dévoilé dans son intégralité en juin 2026.
Dacia annonce un prix de départ inférieur à 25 000 euros
pour le véhicule essentiel du segment C Striker axé sur le rapport prix-prestations.
Le nom Striker est issu d'une expression universelle signifiant « frapper » ou « atteindre sa cible ».