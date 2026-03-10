Le crossover Striker renforce la présence de Dacia sur le segment C

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La marque roumaine Dacia renforce sa présence sur le segment C avec le crossover Striker.

Mesurant 4,62 mètres de long, le véhicule essentiel Striker revendique le dynamisme d'un break, la praticité d'une berline et la garde au sol d'un SUV.

Le Dacia Striker arbore un design robuste typique des derniers modèles Dacia. Les lignes dynamiques, la silhouette aérodynamique et la face avant verticale affirmée sont complétées par la nouvelle signature lumineuse diurne de la marque roumaine.

Un soin particulier a été apporté aux détails de design extérieur, notamment à l'animation distinctive des portes avant et au bandeau noir brillant reliant les feux arrière, rehaussé d'un grain technique.

Le crossover Striker vient en complément du SUV Bigster au sein de la gamme Dacia sur le segment C.

La gamme de motorisations du crossover multi-énergies comprendra une version hybride, une version hybride 4x4 et une version GPL.

Présenté en avant-première avec le plan futuREady du groupe Renault lors du Strategy Day, le véhicule Dacia du segment C sera dévoilé dans son intégralité en juin 2026.

Dacia annonce un prix de départ inférieur à 25 000 euros pour le véhicule essentiel du segment C Striker axé sur le rapport prix-prestations.

Le nom Striker est issu d'une expression universelle signifiant « frapper » ou « atteindre sa cible ».

Eric Houguet, écrit le 10/03/2026

