Le Mercedes VLE électrique combine une conduite de limousine et la polyvalence d'un grand monospace

Mercedes-Benz
dévoile le VLE électrique
. La grande limousine
entièrement redéfinie est le premier véhicule Mercedes
-Benz construit sur la Van Architecture. Le VLE bénéficie du système d'exploitation Mercedes-Benz Operating System (MB.OS).
Le VLE combine le confort de conduite et la maniabilité d'une limousine avec l'espace
, la polyvalence et la modularité d'un grand monospace
.
Le VLE électrique embarque la technologie 800 volts
et sa recharge haute performance.
Le VLE redéfinit la polyvalence d'un espace ultra spacieux
accueillant jusqu'à huit personnes
(chauffeur compris) en l'associant à un confort de suspension élevé. Le système Airmatic
avec contrôle de niveau transforme chaque trajet en une expérience sereine. Les roues arrière directrices
rendent le VLE agile et maniable, lui permettant de circuler facilement dans les rues étroites et les parkings à plusieurs étages.Une esthétique innovante
Le VLE marque le début d'une nouvelle ère de design. La Van Architecture permet un design inédit qui allie forme et fonction dans un style intemporel. Il en résulte une aérodynamique optimisée, avec un Cx de 0,25. Le porte-à-faux avant confère au VLE du statut tandis que la ligne de toit tendue se fond vers l'arrière arrondi.
Deux bossages prononcés sur le capot moteur renforcent l'allure audacieuse du véhicule. La partie avant se caractérise par une calandre réinterprétée, emblématique de la marque. Selon la gamme d'équipements
, elle comprend un cadre illuminé, une bande lumineuse continue reliant les phares, des feux de jour en forme d'étoile avec Digital Light et une étoile fixée sur le capot moteur ou une étoile centrale intégrée. À l'arrière, les feux au design incurvé, intégrés dans la lèvre aérodynamique du spoiler, constituent l'élément phare. La bande lumineuse encadre l'arrière comme un U inversé et intègre toutes les fonctions d'éclairage.Un toit panoramique Sky View
La grande limousine Mercedes-Benz est équipée d'un toit panoramique Sky View de grandes dimensions. Ce toit en verre fixe d'une seule pièce s'étend sans interruption du montant B à l'arrière et procure une sensation d'espace et de liberté. Comme toutes les vitres arrière, y compris la lunette arrière à ouverture séparée, elle est équipée d'un store électrique. Deux portes coulissantes à vitres descendantes
Le VLE est équipé d'une porte coulissante électrique de chaque côté avec accès mains libres en option, ce qui permet aux passagers de monter et descendre rapidement sans avoir à contourner le véhicule et sans que le conducteur ait à se retourner. Les portes coulissantes sont équipées de vitres descendantes et d'un mécanisme d'arrêt intelligent. Lorsque les capteurs détectent des obstacles, les portes effectuent un arrêt immédiat pour éviter toute blessure. Une lunette arrière à ouverture séparée
La lunette arrière s'ouvre séparément et offre un accès direct au coffre, ce qui est idéal pour les places de stationnement étroites où il n'y a pas assez d'espace pour ouvrir le hayon en grand.Une modularité pour répondre à tous les besoins
Le VLE est l'incarnation de la polyvalence et du confort. Le concept d'assise offre une modularité sans précédent pour répondre à tous les besoins. Toutes les configurations sont possibles, de cinq à huit sièges, combinés et agencés de multiples façons. Au choix, trois nouveaux types de sièges individuels à l'arrière : siège confort (manuel), siège confort premium (électrique) et siège grand confort (électrique). Le siège grand confort est équipé d'un coussin supplémentaire, d'un chargeur sans fil, d'un soutien lombaire avec fonction massage et d'un soutien pour les mollets. Les tables pliantes flexibles améliorent le confort des passagers arrière. Outre les sièges individuels, deux banquettes confortables à trois places sont disponibles (à réglages manuels ou électriques).Des sièges flexibles
Le concept Roll & Go offre un moyen pratique de déplacer et de retirer les sièges à commande manuelle. Il est possible de déplacer et rabattre les sièges et les banquettes vers l'avant et vers l'arrière sans effort, puis les verrouiller dans n'importe quelle position. Ils sont également amovibles dans n'importe quelle position pour créer rapidement et facilement un espace de chargement adapté. Une fois retirés, les sièges peuvent être déplacés dans le garage grâce à leurs quatre roulettes intégrées.
Grâce au MB.OS, tous les sièges arrière et la banquette réglable électriquement peuvent être déplacés via le système d'infodivertissement, les boutons de commande des sièges situés dans les panneaux latéraux ou via la Mercedes-Benz App. Baptisée « Remote Variable Rear Space », cette fonctionnalité redéfinit l'utilisation intelligente de l'espace. Il existe quatre configurations prédéfinies :
• Le mode « Bagages » permet de rabattre tous les sièges vers l'avant afin d'optimiser l'espace de chargement.
• La fonction « Executive » recule les sièges au maximum afin d'optimiser l'espace pour les jambes dans la première rangée arrière.
• « People & Baggage » est une configuration équilibrée qui garantit un espace suffisant pour les bagages et un espace confortable pour les jambes dans les deux rangées arrière.
• Le mode « Standard » ramène tous les sièges à leur position de base.Un volume de chargement généreux
Selon la spécification choisie, le VLE équipé de trois rangées de sièges offre un volume pouvant atteindre 795 litres. Si tous les sièges à commande manuelle sont retirés, l'espace de chargement peut atteindre 4 078 litres.Une capacité de remorquage jusqu'à 2,5 tonnes
Le VLE peut tracter jusqu'à 2,5 tonnes une remorque auto
-freinée ce qui le rend adapté pour les caravanes, les bateaux ou les remorques à chevaux. La charge d'attelage de 100 kg permet le transport de vélos électriques sur un porte-vélos adapté. L'ESP avec stabilisation de la remorque et l'assistant de remorque pour les manœuvres facilitent et sécurisent la conduite de la grande limousine avec une remorque. Une consommation électrique faible
Le premier modèle à être commercialisé est le VLE 300 électrique, suivi du VLE 400 4MATIC électrique. Avec une autonomie WLTP de plus de 700 kilomètres (chiffres préliminaires déterminés en interne conformément à la méthode de certification « procédure d'essai WLTP »), le VLE 300 Electric de 203 kW est adapté aux longs trajets. Plus tard, le VLE 400 4MATIC Electric de 305 kW sera la version haut de gamme la plus performante. Il passe de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes. Les deux modèles sont équipés d'une technologie de batterie NMC ((nickel-manganèse-cobalt) avec une capacité énergétique utile de 115 kWh. Deux modèles équipés de batteries à cathode lithium-fer-phosphate (LFP) suivront l'année prochaine, offrant une capacité énergétique utile de 80 kWh.
Mercedes-Benz VLE 300 Electric: consommation énergétique combinée : 20,4-18,6 kWh/100 km (chiffres provisoires)
Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC Electric: consommation énergétique combinée : 21,1 kWh/100 km (chiffres provisoires)Technologie 800 volts
La technologie 800 volts peut réduire considérablement le temps de chargement en association avec la nouvelle génération de batteries. Le VLE peut regagner jusqu'à 355 kilomètres d'autonomie en 15 minutes (informations préliminaires). Une charge rapide DC (courant continu) est également possible avec plus de 300 kW, tandis qu'un convertisseur DC en option permet la charge sur des bornes de recharge rapide de 400 volts. Unités d'entraînement électriques avec un rendement de 93 %
L'unité d'entraînement électrique est équipée d'une machine synchrone à excitation permanente (PSM) à l'avant. Le rendement batterie-roue sur de longues distances est de 93 %. Les modèles à traction intégrale sont également équipés d'un moteur électrique à l'arrière. Il ne s'active que lorsque la situation de conduite ou le programme nécessite une puissance ou de l'adhérence supplémentaire. Cette tâche est assurée par l'unité de déconnexion (DCU). Pour une utilisation particulièrement efficace de l'énergie, les deux unités d'entraînement sont équipées d'une électronique de puissance haute performance avec des onduleurs en carbure de silicium.Confort acoustique et vibratoire fluide et silencieux
En tant que limousine haut de gamme, le VLE dispose d'une carrosserie exceptionnellement rigide et propose un confort acoustique de haut niveau. Une isolation phonique complète a été ajoutée de l'avant à l'arrière, tandis que des supports élastomères de découplage ont été installés entre la suspension et la carrosserie.Airmatic avec amortissement intelligent et contrôle de niveau
Le système Airmatic avec contrôle intelligent de la suspension rend les trajets particulièrement sereins. La suspension pneumatique est plus intelligente en matière de contrôle de la hauteur de caisse. Elle utilise les données de Google Maps pour maintenir le véhicule aussi bas que possible aussi longtemps que possible, réduisant ainsi la résistance aérodynamique et donc la consommation d'énergie. Avec la suspension pneumatique Airmatic, la hauteur du véhicule peut être relevée ou abaissée de 40 millimètres afin d'augmenter la garde au sol ou de faciliter l'entrée à bord.Essieu arrière directionnel
Grâce aux roues arrière directrices et au rapport de direction direct associé sur l'essieu avant, le VLE est agile et stable. L'angle de braquage de l'essieu arrière est de sept degrés. Cela réduit le rayon de braquage entre trottoirs à 10,9 mètres (Rayon de braquage mur à mur : 11,6 mètres). Grâce au rapport de direction direct, le conducteur a besoin de moins de tours de volant pour effectuer un virage complet.Système MB.OS
Le système MB.OS développé en interne alimente tous les domaines, de l'assistance à l'infodivertissement en passant par les performances
de conduite. Il relie tous les systèmes au sein d'un écosystème i et sert de cerveau pour MB.DRIVE (assistances à la conduite
), les systèmes d'aide au stationnement et MBUX. Connecté au Mercedes-Benz Intelligent Cloud, il permet des mises à jour à distance pour de nombreuses fonctions du véhicule, garantissant ainsi que le VLE reste à jour et prêt pour l'avenir.Systèmes avancés d'aide à la conduite et au stationnement MB.Drive
Le VLE est équipé de série de nombreux systèmes de sécurité et d'assistance tels que l'assistant de régulation de distance Distronic, l'assistant au changement de voie, le système de prévention des collisions et une caméra de recul. Chaque véhicule est équipé d'un ensemble complet de capteurs comprenant 10 caméras, cinq capteurs radar et 12 capteurs à ultrasons pour une assistance à la conduite
de pointe. Ils sont tous connectés à un ordinateur haute performance refroidi à l'eau, doté de réserves de puissance suffisantes pour les fonctions futures et les mises à jour régulières par voie hertzienne. Selon le pack choisi, le MB.Drive assiste le conducteur dans les manœuvres de direction, de freinage, d'accélération et de stationnement. Superscreen MBUX
L'écran MBUX Superscreen en option, qui semble flotter dans l'espace, s'étend sur toute la largeur de l'habitacle et comprend trois écrans. Derrière une grande surface vitrée se trouvent un écran conducteur de 26 centimètres (10,25 pouces), un écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran supplémentaire de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant (en option). Alors que le conducteur bénéficie d'informations claires centrées sur la conduite, le passager avant peut profiter d'une expérience de divertissement personnalisée, telle que le streaming vidéo, les jeux ou les applications. Le MBUX Superscreen est alimenté par des microprocesseurs haute performance à la pointe de la technologie et affiche des graphiques en temps réel provenant du moteur de jeu Unity. Affichage tête haute avec navigation augmentée
Avec l'affichage tête haute avec navigation augmentée, le conducteur voit une image virtuelle de 58,7 centimètres (23,1 pouces) qui semble flotter à environ quatre mètres devant le véhicule, fournissant les informations de conduite les plus importantes dans son champ de vision
direct.MBUX de dernière génération
Le VLE est équipé du MBUX de quatrième génération alimenté par MB.OS. Il est équipé de l'intelligence artificielle de ChatGPT et Microsoft Bing, ainsi que de Google Gemini, combinant plusieurs agents IA dans un seul système. Navigation basée sur Google Maps
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps. Le système de navigation Mercedes-Benz avec intelligence électrique planifie l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, y compris les arrêts de charge, en tenant compte de nombreux facteurs.