Le grand SUV électrique Volkswagen ID.Unyx 08 a été développé en Chine pour la Chine

Volkswagen
franchit une étape importante dans sa stratégie « En Chine, pour la Chine »
: la première voiture
développée conjointement par Volkswagen et XPeng sort des chaînes de production Volkswagen Anhui à Hefei, à l'est de la Chine.
La voiture connectée
électrique destinée au marché chinois a été développée en 24 mois. Le modèle est le fruit d'un développement conjoint avec le constructeur chinois de véhicules électriques
XPeng. En 2023, Volkswagen a conclu un partenariat à long terme avec XPeng, axé sur le développement de produits et l'innovation technologique, en tirant parti des compétences clés des deux entreprises.
L'ID.Unyx 08
est doté de technologies de pointe développées localement.
Le SUV grand format électrique
ID.Unyx 08 est doté d'une technologie 800 V
et d'un système d'aide à la conduite avancé (ADAS - Advanced Driver Assistance System) de niveau 2
.
Entièrement connecté, le véhicule bénéficie d'une mise à jour technologique continue à distance
(over-the-air).
Oliver Blume, Président du Directoire et CEO Volkswagen Group, explique : « Il y a trois ans, nous avons lancé notre stratégie ambitieuse pour la Chine. Aujourd'hui, cette stratégie se déploie à plein régime, comme en témoigne la mise en production de série de l'ID.Unyx 08. La voiture a été développée en Chine pour la Chine. Elle bénéficie de l'ingénierie allemande et des technologies de pointe locales. Elle est lancée sur le marché en un temps record, à un prix attractif. Les modèles comme l'ID.Unyx 08 s'inscrivent dans notre ambition de devenir le moteur mondial de l'innovation technologique dans l'automobile à l'échelle mondiale. »
Ralf Brandstätter, Président et CEO de Volkswagen Group China, commente : « Notre stratégie ''En Chine, pour la Chine'' porte ses fruits. Avec l'ID.Unyx 08, nous lançons la plus grande offensive commerciale du Groupe dans le domaine l'électromobilité en Chine. En moyenne, Volkswagen lancera un nouveau véhicule toutes les deux semaines cette année. C'est cela la « China speed », l'expression utilisée dans l'automobile pour décrire le développement rapide de nouveaux véhicules. L'ID.Unyx 08 est le premier modèle Volkswagen d'une nouvelle génération de véhicules électriques intelligents qui porteront les atouts de la marque à l'ère de l'électromobilité. La voiture est entièrement adaptée aux attentes des clients chinois. Dotée d'une technologie de pointe, elle a été développée localement en moins de deux ans. Cette prouesse technologique souligne la formidable capacité d'exécution de notre partenariat avec XPeng. »
He Xiaopeng, Président et CEO de XPeng, ajoute : « Avec l'entrée en phase de production de série de l'ID.Unyx 08, notre coopération avec Volkswagen Group donne des résultats tangibles. Fondé sur la confiance mutuelle et une étroite collaboration, ce partenariat permet aux deux parties de combiner leurs forces et de créer de la valeur à long terme. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération et d'envisager un avenir fructueux pour les deux entreprises. »
Le lancement sur le marché chinois de l'ID.Unyx 08 est prévu pour le premier semestre 2026.
Le stade de la production de série a été atteint en 24 mois après le début de la coopération entre les deux entreprises.
Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), à Hefei, est un partenaire de développement de XPeng pour les modèles de coopération. L'entité chinoise de Volkswagen supervise l'intégration des innovations locales, la conception des produits, la validation technique, le respect des normes de qualité et le réglage de la dynamique de conduite.
Parallèlement, Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), Cariad China, entité du Groupe Volkswagen chargée du développement logiciel, et XPeng ont développé conjointement la première architecture électronique zonale conçue localement par Volkswagen, baptisée China Electronic Architecture (CEA). Cette plateforme est conçue pour être déployée tant sur des véhicules électrifiés (NEV) que sur des véhicules thermiques. Le premier modèle basé sur l'architecture CEA sera commercialisé cette année.